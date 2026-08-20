“TUYA, MÍA, PARA TI Y PARA MÍ”: EL VIAJE POR LA MEMORIA DE VLADIMIRO MIMICA LLEGA A PUNTA ARENAS ESTE 21 DE AGOSTO

​El periodista magallánico Vladimiro Mimica Cárcamo regresó a Punta Arenas para reencontrarse con amigos, antiguos compañeros y distintas generaciones de habitantes de la región, en el marco de una serie de actividades que tendrán uno de sus principales hitos este viernes con la presentación de su libro “Tuya, mía, para ti y para mí”, instancia que se desarrollará a las 19:00 horas en el Centro Cultural de Punta Arenas.

En conversación esta mañana con Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Mimica abordó su vínculo con la ciudad, su trayectoria en las comunicaciones, el proceso que dio origen a su libro y también diversas reflexiones sobre la memoria histórica, la democracia, las nuevas generaciones y el desarrollo de Punta Arenas.

El periodista comenzó destacando el especial significado que tiene para él regresar a Magallanes y reencontrarse con personas que forman parte de su historia.

“He disfrutado estos días de Magallanes. De su clima, de su viento, de su frío, de sus soles que logran entibiar y fundamentalmente de la amistad y los afectos, los cariños de la gente de Punta Arenas”, señaló.

Su vínculo con la ciudad, afirmó, permanece intacto pese a los años y a la distancia. De hecho, aseguró que su intención es que sus últimos días estén ligados a la tierra donde nació y creció.

“Siempre he dicho, y se lo he dicho a mis amigos, se lo he dicho a mi familia, que mis días van a terminar en Punta Arenas. Yo no tengo ninguna duda que mis días van a terminar en Punta Arenas. Aunque sea en avenida Bulnes, pero en mi vida termina acá. Mi cuerpo quedará acá. Magallanes, mi región, Punta Arenas, mi ciudad”, sostuvo.

Crítica al estado del centro de Punta Arenas

Durante la entrevista, Mimica también expresó preocupación por la situación que, a su juicio, atraviesa actualmente el centro de Punta Arenas. Si bien reconoció el crecimiento que ha experimentado la ciudad en distintos sectores, manifestó que esa transformación no se estaría reflejando de la misma manera en su zona céntrica.

“Yo lamento estar caminando por las calles de mi ciudad y veo muy decadente el centro de Punta Arenas. Yo creo que hay que hacer un llamado de atención para que mejoremos el centro de la ciudad de Punta Arenas. Lo veo cada vez más decadente”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que la recuperación del centro requiere pasar de las declaraciones a acciones concretas por parte de las autoridades.

“Punta Arenas está creciendo, se está construyendo, crece por todos los sectores, pero el centro, el corazón de nuestra ciudad necesita realmente atención, trabajo, ocupación, ya no preocupación, ocupación de nuestras autoridades comunales y regionales”, enfatizó.

Un libro construido desde la memoria

Uno de los ejes centrales de la conversación fue su nuevo libro, obra que, según explicó, nació de la necesidad de dejar un testimonio de las experiencias acumuladas durante su vida profesional y personal.

Mimica destacó especialmente el interés que ha observado en las nuevas generaciones por conocer distintas experiencias y procesos históricos, citando como ejemplo la participación de jóvenes en la presentación del libro del exministro de Hacienda Mario Marcel en la Universidad de Magallanes.

“Yo me alegro mucho que la gente esté escribiendo. Muchísimo. Quiero destacar un hecho, yo estuve en la presentación del libro de Mario Marcel, me llamó poderosamente la atención, no solamente el lleno del Aula Magna de la Universidad de Magallanes, sino la participación de la juventud”, comentó.

Respecto de su propia publicación, explicó que el impulso surgió precisamente de conversaciones con personas más jóvenes, quienes lo incentivaron a transformar sus recuerdos y experiencias en un testimonio escrito.

“Entonces yo me decía, hombre, mira esto, tienes que escribirlo, tienes que dejarlo, no te puedes ir sin dejar un testimonio de la vida. Y este es un testimonio de parte de mi vida”, relató.

El libro reúne episodios de su infancia en Punta Arenas, sus primeros pasos en la radio, su trayectoria periodística, su relación con el deporte y el fútbol, además de encuentros con diversas figuras nacionales e internacionales.

Entre los capítulos mencionados durante la entrevista aparecen recuerdos de personajes como Lucho Gatica, Jorge Toro, Carlos Caszely, Marlene Ahrens, Pepe Mujica, Salvador Allende, Diego Maradona y distintas figuras vinculadas al deporte, la cultura y la política.

El prólogo de la obra fue escrito por el escritor chileno Alejandro Zambra, un vínculo que Mimica calificó como un verdadero honor.

“Este libro no tiene ninguna pretensión literaria. Este libro, como digo yo, ha sido hecho con la pluma del alma, del corazón y de la memoria”, expresó.

Memoria y dictadura: “Nunca más”

Otro de los pasajes más relevantes de la conversación estuvo relacionado con sus experiencias durante la dictadura militar y, particularmente, con su paso por el Estadio Nacional.

Mimica relató que ese recinto tiene para él una doble carga simbólica: por una parte, representa algunos de los momentos más importantes del deporte chileno, pero también constituye un espacio asociado a episodios de dolor, incertidumbre y represión.

“El Estadio Nacional me transmite soles y sombras”, señaló.

En su relato recordó a personas que conoció durante su permanencia en el recinto y que posteriormente desaparecieron, además de las experiencias de solidaridad que se generaron entre quienes permanecían detenidos.

“Quien diga que no tuvo miedo está mintiendo. El terror reinaba en el silencio del Estadio Nacional y yo veía muchos compañeros que salían de nuestras escotillas, donde intentábamos conciliar el sueño, y no volvieron nunca más”, afirmó.

A partir de esas experiencias, el periodista aseguró que uno de los objetivos de su libro es transmitir a las nuevas generaciones la importancia de preservar la memoria y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

“Yo no quiero nunca más para las nuevas generaciones, para mis hijos, para mis nietos, para mis bisnietos. No quiero que sea un Chile más justo y que tengamos la posibilidad de tener acceso”, sostuvo.

En ese sentido, hizo un llamado a valorar la democracia y a buscar acuerdos, pese a las diferencias políticas y sociales.

“Tenemos que lograr los grandes acuerdos, intentar los grandes acuerdos para que tengamos un Chile mejor. Se aprende de los errores. De los errores cometidos hemos cometido errores y de esos errores tenemos que aprender jóvenes y viejos”, manifestó.

“Humanicemos nuestra sociedad”

Mimica también aprovechó la conversación para plantear una reflexión sobre las condiciones sociales y económicas que enfrenta parte de la población, señalando que el desarrollo no debería medirse exclusivamente en infraestructura o crecimiento económico.

“Yo creo que tenemos que seguir creando, seguir creciendo, no solamente en infraestructura, no solamente en extracción de nuestros mares, de nuestra tierra, lo generosa. Aquí son interesantes hablar de estos proyectos económicos, pero hablemos del ser humano, humanicemos nuestra sociedad, humanicemos nuestra sociedad. Que no nos sea indiferente la pobreza”, planteó.

El periodista también manifestó su interés por conversar directamente con niños y jóvenes para conocer sus inquietudes y expectativas, sosteniendo que el diálogo entre generaciones debe ser en ambas direcciones.

“Me encanta escuchar a los niños, me encanta hablar con los jóvenes”, afirmó, agregando que le habría gustado tener la oportunidad de conversar en establecimientos educacionales para no solamente transmitir sus experiencias, sino también escuchar las preocupaciones de las nuevas generaciones.

Presentación en Punta Arenas

El libro “Tuya, mía, para ti y para mí” será presentado este viernes a las 19:00 horas en el Centro Cultural de Punta Arenas, actividad que forma parte de la programación de la Feria del Libro.

Mimica llamó a la comunidad a asistir con anticipación, debido a la capacidad limitada del recinto.

“Mañana nos vemos en el lanzamiento del libro en el Centro Cultural de Punta Arenas a partir de las 19:00 horas de la tarde, lleguen temprano, porque hay solo 212 butacas y nosotros estamos convencidos de que mañana tendremos que llenar con hombres, mujeres, jóvenes y niños de Punta Arenas”, expresó.

El periodista cerró la conversación agradeciendo nuevamente el vínculo que mantiene con Polar Comunicaciones y con la ciudad que considera su hogar.

“Siempre es un gusto estar en esta casa que la siento como propia”, señaló.

La presentación en Punta Arenas marcará así un nuevo capítulo en la circulación de una obra que, de acuerdo con su propio autor, busca rescatar recuerdos personales y colectivos, conectar distintas generaciones y mantener viva una memoria construida entre Magallanes, el periodismo, el deporte y algunos de los episodios más significativos de la historia reciente de Chile.









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