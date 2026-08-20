RUTA MÉDICA INICIA SU RECORRIDO PARA ATENDER A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN PUNTA ARENAS

Con el objetivo de acercar prestaciones de salud a personas en situación de calle, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia dio inicio a la Ruta Médica 2026 en Punta Arenas, dispositivo que forma parte del programa Noche Digna y que será ejecutado por noveno año consecutivo por el Servicio de Salud mediante una transferencia de $30 millones.

La actividad contó con la participación de la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra; la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García; y el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras Faúndez.

La Ruta Médica permitirá que las personas en situación de calle accedan a atención médica básica tanto en los puntos de calle como en los dispositivos de alojamiento, entre ellos albergues, hospederías y centro de referencia. Para ello, se realizarán rondas médicas, que contemplan derivaciones a la red pública de salud cuando la complejidad de los casos lo requiera.

Durante la actividad, la delegada presidencial regional destacó la inversión que el ministerio de Desarrollo Social y Familia ejecuta para abordar la situación de calle. "Como Gobierno, no podemos permitir que la vulnerabilidad signifique abandono, y por ello, iniciamos la Ruta Médica 2026, un dispositivo que no solo entrega atenciones, controles de salud y curaciones, sino que entrega dignidad. En la región contamos con tres albergues, tres rutas, un centro de referencia y otros programas, oferta que se ejecuta con un presupuesto ministerial de más de $1.170 millones para la red de apoyo, reafirmando nuestro compromiso de velar porque nadie quede atrás este año", expresó la autoridad.

Por su parte, la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, señaló que la "Ruta Médica busca llegar especialmente a las personas que no adhieren a los albergues y que tampoco acceden regularmente a los centros de salud, acercando la atención sanitaria a los lugares donde se encuentran según los lugares que tenemos georreferenciados. Es importante precisar que la permanencia de una persona adulta en el espacio público, cuando rechaza voluntariamente la oferta de apoyo disponible, no faculta a nuestro ministerio para disponer su traslado o reubicación de manera forzada".

El director (s) del Servicio de Salud Magallanes explicó que "contamos con un equipo formado por un médico, enfermeras, tens y una trabajadora social, que permite entregar atenciones de salud en distintos lugares, como puntos de calle y albergues. Es un dispositivo que atiende en jornada vespertina, desde las 17:30 horas a las 22:30 horas, entregando atenciones preventivas y también cuenta con una canasta de medicamentos y controles; también incluye la oportunidad de trasladar a los centros de urgencia en los casos que correspondan. Este es un programa que va a estar funcionando hasta fin de este año".

Las autoridades aprovecharon la instancia para reforzar el llamado a la comunidad a utilizar el Fono Calle 800 104 777, opción 0, línea gratuita del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que permite alertar sobre personas que requieran apoyo, activando la respuesta de los equipos regionales correspondientes.