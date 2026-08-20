Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

20 de agosto de 2026

RUTA MÉDICA INICIA SU RECORRIDO PARA ATENDER A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN PUNTA ARENAS

El dispositivo del programa Noche Digna entregará atención de salud en terreno a personas en situación de calle mediante recorridos programados hasta diciembre de este año, fortaleciendo la red regional de apoyo y protección social.

Ruta 1
Con el objetivo de acercar prestaciones de salud a personas en situación de calle, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia dio inicio a la Ruta Médica 2026 en Punta Arenas, dispositivo que forma parte del programa Noche Digna y que será ejecutado por noveno año consecutivo por el Servicio de Salud mediante una transferencia de $30 millones.
 
La actividad contó con la participación de la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra; la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García; y el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras Faúndez.
 
La Ruta Médica permitirá que las personas en situación de calle accedan a atención médica básica tanto en los puntos de calle como en los dispositivos de alojamiento, entre ellos albergues, hospederías y centro de referencia. Para ello, se realizarán rondas médicas, que contemplan derivaciones a la red pública de salud cuando la complejidad de los casos lo requiera.
 
Durante la actividad, la delegada presidencial regional destacó la inversión que el ministerio de Desarrollo Social y Familia ejecuta para abordar la situación de calle. "Como Gobierno, no podemos permitir que la vulnerabilidad signifique abandono, y por ello, iniciamos la Ruta Médica 2026, un dispositivo que no solo entrega atenciones, controles de salud y curaciones, sino que entrega dignidad. En la región contamos con tres albergues, tres rutas, un centro de referencia y otros programas, oferta que se ejecuta con un presupuesto ministerial de más de $1.170 millones para la red de apoyo, reafirmando nuestro compromiso de velar porque nadie quede atrás este año", expresó la autoridad.
Por su parte, la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, señaló que la "Ruta Médica busca llegar especialmente a las personas que no adhieren a los albergues y que tampoco acceden regularmente a los centros de salud, acercando la atención sanitaria a los lugares donde se encuentran según los lugares que tenemos georreferenciados. Es importante precisar que la permanencia de una persona adulta en el espacio público, cuando rechaza voluntariamente la oferta de apoyo disponible, no faculta a nuestro ministerio para disponer su traslado o reubicación de manera forzada".
 
El director (s) del Servicio de Salud Magallanes explicó que "contamos con un equipo formado por un médico, enfermeras, tens y una trabajadora social, que permite entregar atenciones de salud en distintos lugares, como puntos de calle y albergues. Es un dispositivo que atiende en jornada vespertina, desde las 17:30 horas a las 22:30 horas, entregando atenciones preventivas y también cuenta con una canasta de medicamentos y controles; también incluye la oportunidad de trasladar a los centros de urgencia en los casos que correspondan. Este es un programa que va a estar funcionando hasta fin de este año".
 
Las autoridades aprovecharon la instancia para reforzar el llamado a la comunidad a utilizar el Fono Calle 800 104 777, opción 0, línea gratuita del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que permite alertar sobre personas que requieran apoyo, activando la respuesta de los equipos regionales correspondientes.
conveniohospitalnaval

SERVICIO DE SALUD Y HOSPITAL NAVAL AVANZAN EN COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

SERVICIO DE SALUD Y HOSPITAL NAVAL AVANZAN EN COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Leer Más

Como primer ámbito de trabajo, el convenio permitirá acercar el acceso a mamografías a mujeres beneficiarias del Sistema de Salud Naval, a través del mamógrafo móvil del Servicio de Salud.

Como primer ámbito de trabajo, el convenio permitirá acercar el acceso a mamografías a mujeres beneficiarias del Sistema de Salud Naval, a través del mamógrafo móvil del Servicio de Salud.

conveniohospitalnaval
nuestrospodcast
Mesa Empleo 2

MESA POR EL EMPLEO EN MAGALLANES AVANZA EN SU TERCERA SESIÓN INTEGRANDO A LOS GREMIOS PRODUCTIVOS EN EL PLAN DE REACTIVACIÓN LABORAL

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
Ruta 1

RUTA MÉDICA INICIA SU RECORRIDO PARA ATENDER A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN PUNTA ARENAS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
subjefefachIVbrigada

SUBJEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO REALIZÓ REVISTA INSPECTIVA A LA IVª BRIGADA AÉREA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
autosumergidopuq

CONDUCTOR PIERDE EL CONTROL DE SU VEHÍCULO Y TERMINA EN EL BORDE COSTERO DE PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.