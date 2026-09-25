GOBIERNO REGIONAL ENTREGARÁ MÁS DE $8.000 MILLONES DEL PEDZE PARA REDUCIR TIEMPOS EN LISTAS DE ESPERA DE MAGALLANES EN 10 ESPECIALIDADES MÉDICAS

Un paso gigante fue el que dio esta jornada la salud de Magallanes: el pleno del Consejo Regional, presidido por el Gobernador Jorge Flies, aprobó por mayoría la iniciativa “Transferencia de Fondos para la Optimización de Gestión y Resolución de Listas de Espera”, que se enmarca en el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) y que tiene como particularidad ser el primer programa social aprobado dentro del Plan.

La propuesta apunta a mejorar el acceso a atenciones con especialidades médicas de las personas en lista de espera no GES de la red asistencial del Servicio de Salud Magallanes. Para ello, considera tres iniciativas prioritarias:





Optimización de las atenciones y reducción de tiempos de espera por atención : para ello se capacitará al personal, se diagnosticarán nudos de gestión y se priorizarán estrategias para mejorar el desempeño, junto con instalar un sistema de monitoreo interno para mediciones recurrentes.

: para ello se capacitará al personal, se diagnosticarán nudos de gestión y se priorizarán estrategias para mejorar el desempeño, junto con instalar un sistema de monitoreo interno para mediciones recurrentes. Visor de información para el monitoreo de tiempos y listas de espera : esto permitirá que directores de servicio, directores de hospitales, jefes clínicos de especialidad y gestores de casos accedan a información pertinente para la toma de decisiones sobre cuellos de botella en las atenciones.

: esto permitirá que directores de servicio, directores de hospitales, jefes clínicos de especialidad y gestores de casos accedan a información pertinente para la toma de decisiones sobre cuellos de botella en las atenciones. Mejora en la resolutividad de la Atención Primaria de Salud: considera soluciones digitales a la gestión de procesos y personas del tipo tele-interconsultas que, en un trabajo internivel entre el primario y el secundario, permita mejorar el juicio clínico del médico de familia en los Centros de Salud Familiar (Cesfam).

El impacto es sobre el modelo de gestión en base a un acuerdo social: tener tiempos de espera dignos.

Hasta antes de la aprobación de estos recursos, se llevó a cabo esta intervención en tres centros asistenciales: en 2020, en el Hospital Padre Hurtado se ejecutó un piloto de gastroenterología, con una lista de 2.125 usuarios. En 2021, el número se redujo a 707. En el desglose, los usuarios egresados por causas administrativas fueron el 46% de los egresos totales, mientras que aquellos por atención realizada fueron 54%.

En el servicio de traumatología del mismo recinto, la lista inicial de espera era de 6.377 usuarios; en 2021, se llegó a 4.029 solicitudes. El 47% de las causas de egreso fueron administrativas. Para lograrlo, se dispuso de funcionarios para rescatar pacientes vía telefónica, se establecieron reuniones semanales para la toma de decisiones, así como mensuales para la evaluación de la lista, entre otros.

En el servicio de cardiología del hospital San Juan de Dios se llegó a 1.086 pacientes con interconsultas creadas desde 2019; al cierre del proceso, se llegó a 953 usuarios, reduciendo la lista de espera en un 12,2%. Para ello se implementaron reuniones semanales, además de roles nuevos, como el médico gestor de demanda, entre otros.



Las especialidades priorizadas en el PEDZE fueron definidas en el trabajo de consulta con las municipalidades. Son oftalmología, otorrinolaringología, urología, traumatología y ortopedia; gastroenterología adultos; cardiología, neurología, ginecología, endocrinología adultos y enfermedades respiratorias de adultos.



El monto aprobado fue de $8.699.551.000.



Exposiciones

Tras la votación, el Gobernador Flies agradeció el respaldo al proyecto, pues “es de los pocos proyectos sociales o del área de programas que están en el PEDZE a nivel nacional, y que fue una petición del anterior Consejo Regional”: “Sabemos que las listas de espera están hechas por personas, con nombre y apellido. Las listas de espera no están resueltas en ninguna parte del mundo, ni en los países más modernos. Lo que hay son acuerdos sociales de cuánto es prudente esperar (…) No vamos a llegar a las listas de espera a cero. No se ha resuelto en ningún lado. Tenemos que llegar a tiempos prudentes”.

Profundizó luego la máxima autoridad regional que el número de habitantes en la región, por ejemplo, es una de las características que permitirían llegar a tiempos de espera prudentes. Además, en relación al uso de recursos PEDZE, a estos se pueden acceder solo si el proyecto a financiar es aprobado por el Consejo Regional. Sobre eso, adelantó Flies “el próximo año no solo pediremos el arrastre de los proyectos que llevamos, sino que tenemos un proyecto más para decir qué es lo que vamos a llevar y sumar arrastre”.

Ignacio Quiroz, director subrogante del Servicio de Salud Magallanes, junto con agradecer la posición del Consejo, explicó: “Para nosotros, (la iniciativa aprobada) es un complemento importante a la labor que estamos haciendo en horario hábil, optimizando los tiempos productivos, las consultas de nuevas especialidades que tenemos dentro de la red. Este tipo de programas tiene un enfoque territorial no menor: esto no es enfocado solamente para Punta Arenas, sino para las cuatro provincias”.

En cuanto a la ejecución, proyectó trabajos en telemedicina, rondas periódicas, operativos, entre otros: “Va a llegar a propiciar y mejorar en una atención más oportuna las listas de espera en consultas de nuevas especialidades”.

El médico Ricardo Castro, parte del equipo del Servicio de Salud encargado de presentar la iniciativa, sinceró: “Estos recursos serán bien utilizados porque lo que aprobaron fue acceso, oportunidades para las personas; han disminuido las posibilidades de desigualdades, que son evitables; y por lo tanto, hay un compromiso y una convicción en eliminar las inequidades en salud”.

Cerro Sombrero y Deportes

Otra iniciativa que podría mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la comuna de Primavera, en la localidad de Cerro Sombrero, y que fue aprobada por el Consejo, fue la “Habilitación y Mejoramiento Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas”, en su etapa de diseño, por un monto de $195.861.000.

La alcaldesa Karina Fernández, quien asistió a la sesión, contextualizó: “Esta es una necesidad latente para los habitantes de Cerro Sombrero. Es un problema sanitario permanente. Esto marca un hito de partida fundamental. Esperamos que los actos administrativos funcionen en los tiempos adecuados”.

Luego, hubo votación unánime sobre el apoyo a tres esgrimistas magallánicos: Rocío Espinoza Peña, Alexander y Sofía Andrade Cárcamo. Los tres tuvieron destacadas participaciones en los rankings oficiales de la Federación Chilena de Esgrima en 2026. Gracias a ello, pudieron clasificar de forma directa para representar a la región en el Campeonato Sudamericano Pre-Cadete, Cadete y Juvenil de Esgrima, que se llevará a cabo en Medellín, Colombia, entre el 19 y el 24 de octubre próximo.

El monto aprobado fue de $4.783.815, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Eso cubrirá una parte del cuantioso gasto que implica el traslado de los deportistas, más el del entrenador Eduardo Rodríguez, más el apoderado de apoyo Alejandro Espinoza, que supera los $7 millones.

Finalmente, el pleno del Consejo aprobó $10.011.000 para la iniciativa “Campeonato Regional de Basquetbol Damas y Varones U-13”, presentado por el Club Deportivo Sokol Croata. El encuentro se realizará entre el jueves 8 y el lunes 12 de octubre, en tres gimnasios de Punta Arenas. Los fondos serán destinados para arbitrajes, almuerzos, balones e insumos publicitarios.

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