FORTALECEN CAPACIDAD RESOLUTIVA DE UPC NEONATAL Y PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES

Con una inversión superior a los 900 millones de pesos, las Unidades de Paciente Crítico (UPC) Neonatal y Pediátrica del Hospital Clínico de Magallanes, se consolidan como unidades de excelencia, gracias a la incorporación de equipamiento de última generación para la atención de pacientes de 0 a 15 años.



La iniciativa, financiada por el Gobierno Regional de Magallanes a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), responde a la necesidad crítica de reponer equipos que habían cumplido su vida útil, presentaban funcionamiento deficiente o se encontraban en estado de obsolescencia tecnológica.



Al respecto el jefe del Centro de Responsabilidad (CR) Infanto Juvenil Dr. Germán Sepúlveda, mostró su satisfacción por los nuevos equipos. “Este proyecto lo que vino a hacer, fue a ayudarnos a renovar nuestros equipos que son muy complejos, y que nos permiten mantener a los pacientes acá, manejarlos acá, evitando el riesgo y trauma que significa subirlos a un avión y enviarlos a un centro de derivación diferente, separándolos de su familia”, indicó el especialista.



Agregando el galeno que, en un año calendario el CR Infanto juvenil entrega entre 3 mil y 4 mil altas a niños y niñas, registran alrededor de 1.200 días de ventilación mecánica, atienden entre 80 y 100 bebes prematuros en la UCI Neonatal, y en la UCI pediátrica, dan respuesta a mil niños anualmente.



La estadística entrega por el Dr. Sepúlveda, no es menor, considerando que, en la práctica, reciben pacientes institucionales y del extrasistema, los que requieren tecnología especializada y procedimientos de alta complejidad para su recuperación.



Reforzando la premisa que HCM, es el único establecimiento de la región que brinda atenciones de alta complejidad, el director (s) del Servicio de Salud, Ricardo Contreras, agradeció el compromiso constante del Gobierno Regional y del Consejo Regional con la salud de los magallánicos. “Hoy recibimos equipamiento de alta gama que viene a mejorar las capacidades que actualmente tiene nuestra UPC Neonatal y Pediátrica, esto cobra vital importancia, ya que el Hospital Clínico es el centro regional y la mayor complejidad pediátrica se tiene que resolver acá, por lo que la responsabilidad es sumamente alta, respecto de quienes están desarrollando estas funciones”, indicó la autoridad de salud.



Uno de los hitos más relevantes de esta adquisición, corresponde a la incorporación de cinco incubadoras híbridas de alta tecnología para la Unidad de Paciente Crítico Neonatal, equipos diseñados para responder a las necesidades de recién nacidos prematuros y de extrema vulnerabilidad, que solo son atendidos en el establecimiento. “Tenemos que tener una alta capacidad resolutiva y en ese contexto, el equipo de pediatría y neonatología junto a los equipos de proyectos del Hospital y del Servicio de Salud, presentaron un proyecto que prácticamente son mil millones de pesos, que incluye incubadoras para la unidad de neonatología, ventiladores mecánicos invasivo y no invasivo, y equipos complementarios como un ecógrafo, o específico para ver las condiciones del neonato, y en ese esfuerzo como Gobierno Regional, mantenemos nuestro esfuerzo a través del Convenio de Programación de Salud, que no solo involucra infraestructura, sino también equipos como estos y también solución operativa como la resolución de las listas de espera”, acotó el gobernador de Magallanes, Jorge Flies.



Consignar que la implementación del proyecto continuará durante los próximos meses, ya que aún se encuentra pendiente la recepción de otros equipos contemplados en la iniciativa, los que permitirán seguir fortaleciendo la capacidad tecnológica de ambas unidades.



Entre el equipamiento pendiente se incluyen ventiladores no invasivos, bombas de infusión volumétrica, monitores de apnea, ecógrafo y otros dispositivos especializados que completarán la modernización integral de las UPC.

