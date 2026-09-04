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4 de septiembre de 2026

GOBIERNO REGIONAL Y SERCOTEC PRESENTAN PROGRAMAS PARA EMPRENDIMIENTOS Y NUEVOS NEGOCIOS PARA LA COMUNIDAD YAGÁN DE PUERTO WILLIAMS

Crece Yagán promueve la creación de nuevos negocios, a fin de formalizar y apoyar la puesta en marcha de ellos

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El Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies; junto a la directora regional del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), Sabrina Garay; presentaron en Villa Ukika los programas “Crece Yagán” y “Emprende Yagán”, dos formas de financiamiento dirigidas al pueblo originario de Cabo de Hornos.

Luego de compartir y conocer en detalle los requisitos de ambas iniciativas, la máxima autoridad regional destacó la focalidad y el despliegue de parte de Sercotec: “Estamos muy contentos por este proyecto: es un proyecto que se adapta a la realidad de Puerto Williams, de la comunidad; van a tener una ejecutiva acá mismo en la comuna, para la orientación, para poder completar los formularios y orientar a los emprendedores”.

Por su parte, la directora Garay explicó que Crece Yagán “es para aquellos emprendimientos que ya se encuentran andando, que quieren potenciarlos, para hacerlos mucho más competitivos”; mientras que Emprende Yagán apunta a “quienes quieren realizar un negocio, tienen una idea de negocio y además se tienen que formalizar”.

Crece y Emprende

Crece Yagán promueve la creación de nuevos negocios, a fin de formalizar y apoyar la puesta en marcha de ellos. Para lograrlo, Sercotec orientará y apoyará la formalización de los negocios ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), además de prestar el mismo apoyo en la formulación de un plan de trabajo que involucre acciones de gestión empresarial para el desarrollo de competencias, capacidades e inversión. Ello considera la adquisición de bienes para cumplir con los objetivos del proyecto de negocio.

El programa entregará un financiamiento de hasta $3.500.000.

Emprende Yagan, por su parte, es un subsidio no reembolsable que permite a las empresas beneficiadas el formular e implementar un plan de trabajo que incluye acciones de gestión empresarial para desarrollar competencias y capacidades, así como también inversiones destinadas a potenciar el crecimiento, la consolidación y el acceso a nuevos negocios.

En este caso, Sercotec gestionará la entrega de financiamiento acciones de gestión empresarial y/o inversiones identificadas por un valor de $5.000.000. En este caso, el aporte de los empresarios será del 1% del subsidio de Sercotec por cada ítem o subítem a financiar.

Ambas iniciativas van dirigidas exclusivamente a la comunidad Yagán local y son financiadas por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Rodrigo Barría Balfor, representante de la comunidad yagán, dijo tras la presentación: “Quiero agradecerle a Sercotec y al Gobierno Regional por esta oportunidad que le han dado a comunidad y a mi gente a emprender. Agradezco que hayan puesto a una persona para que nos ayude. Van a ser artesanías, pesca y turismo”.



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