CORE ARTURO DÍAZ CUESTIONA AGENDA DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO: “LO QUE SE QUIERE HACER ES INSTAURAR ALGO QUE NI LA DICTADURA MILITAR SE ATREVIÓ”

Diversos temas de contingencia nacional y regional fueron abordados esta mañana por el consejero regional Arturo Díaz Valderrama, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que manifestó sus reparos frente a la agenda de seguridad impulsada por el Gobierno, cuestionó los resultados económicos de la actual administración y planteó inquietudes respecto de la inversión pública y el futuro de proyectos estratégicos para Magallanes.

Uno de los principales puntos de la conversación estuvo relacionado con el conjunto de iniciativas que el Ejecutivo ha planteado en materia de seguridad, entre ellas eventuales reformas constitucionales, nuevos estados de excepción y herramientas para el control e interceptación de comunicaciones.

Díaz manifestó su preocupación por el alcance que podrían tener estas medidas, señalando que, a su juicio, existe el riesgo de que una agenda centrada en seguridad termine incorporando disposiciones que afecten libertades individuales.

“Pero ahí, entre medio vendiéndonos y disculpen lo coloquial del término, pero vendiéndonos la bomba de la seguridad, lo que se quiere hacer es instaurar algo que ni la dictadura militar se atrevió. O sea, a través de una vía institucional, el Poder Ejecutivo tenga un poder absoluto incluso bypassea cierta manera el Poder Judicial al poder legislativo, etcétera y con poder para”, sostuvo el consejero regional durante la entrevista.

En esa línea, agregó que las medidas planteadas podrían tener consecuencias relevantes sobre los derechos de las personas. “¿Cómo se llama interferir en las comunicaciones? De repente tenerse causa aparente, tener acceso a los bienes de una persona, restringir las libertades de movimiento, de reunión y a las personas común y corriente, si no hace una diferenciación entre los que son delincuentes o no. Entonces es un tema bastante, bastante complejo”, afirmó.

El consejero regional señaló que existe coincidencia en la necesidad de enfrentar el crimen organizado y avanzar en materia de seguridad, pero cuestionó que estas políticas sean utilizadas para justificar herramientas que, según su apreciación, podrían afectar al conjunto de la ciudadanía.

En ese contexto, destacó la necesidad de fortalecer mecanismos como el seguimiento de los recursos provenientes de actividades ilícitas. “Todos coinciden. Todos y gente de derecha izquierda, las policías que para llegar, por ejemplo en el tema narco a los grandes narcotraficantes, no hay que seguir la ruta de la droga porque la ruta de la droga, parte de la producción y generalmente en otros países llega acá y cuando se vende en la población ya ha pasado por 30 manos”, explicó.

Y añadió: “Lo que hay que seguir es la ruta del dinero, eso está probado policialmente a nivel mundial y en Chile es uno de los pocos países en que es todavía, lamentablemente no está autorizado”.



Críticas a la situación económica



Durante la conversación, Díaz también realizó una evaluación crítica de la situación económica del país, apuntando a las cifras de crecimiento y desempleo y cuestionando las proyecciones realizadas por el Gobierno.

El consejero regional sostuvo que los indicadores conocidos durante los últimos meses reflejan un escenario complejo para una parte importante de la población y contrastó esa situación con las expectativas que, a su juicio, fueron planteadas durante la campaña presidencial.

“Entonces yo creo que en la parte económica estamos en una situación crítica para la inmensa mayoría de los chilenos, no así para una minoría. Que a los la gente que tiene mucho poder económico”, manifestó.

Más adelante, insistió en su diagnóstico y afirmó: “Yo creo que Chile está en una situación crítica en este momento”.

Díaz también cuestionó los efectos que determinadas medidas económicas pueden tener sobre los hogares y los municipios, mencionando entre otros aspectos el aumento del costo de los combustibles y la situación de las contribuciones.

En materia de empleo, hizo especial énfasis en las cifras de desempleo femenino, señalando que “el desempleo femenino ya subió la barrera al 10%”, situación que, según planteó, resulta contradictoria con los objetivos que había anunciado el actual Gobierno.



Baja inversión y cartera de proyectos regionales



En el ámbito local, uno de los temas abordados fue la baja cartera de proyectos que actualmente está siendo analizada por el Consejo Regional y el nivel de inversión registrado durante el año.

Díaz reconoció que existen iniciativas que se encuentran en proceso de ejecución y que todavía no pueden contabilizarse como inversión materializada hasta que concluyan determinados procedimientos administrativos, pero admitió que las cifras actuales generan preocupación.

“Y la inversión del Gobierno Regional es poca y es un hecho preocupante. Hay que ser claro al respecto. Uno esperaría que a este momento del año haya una mayor inversión, aunque ojalá nos sorprendamos de aquí a final de año”, señaló.

El consejero regional explicó que existen proyectos que ya están en curso y que, una vez finalizados sus procesos administrativos, podrán reflejarse como inversión ejecutada. Sin embargo, planteó la necesidad de observar con atención la evolución de los recursos durante los próximos meses.

En paralelo, abordó la situación de la Corporación Regional de Magallanes y señaló que existiría una mirada crítica transversal dentro del Consejo Regional respecto de las expectativas que se habían generado en torno a esta entidad.

“Hay una opinión que lamentablemente para lo que se esperaba, para las expectativas que se tenía con la Corporación de Magallanes, ha ido decreciendo”, sostuvo Díaz.

Agregó que “en algún momento como Consejo Regional tendremos que pronunciarnos referente a todo lo que está pasando y referente a la baja inversión”.



Convenios de programación y desarrollo de zonas extremas



Otro de los puntos planteados durante la entrevista fue la continuidad de los convenios de programación, particularmente en áreas como salud y vivienda, además de los recursos destinados a iniciativas vinculadas con las zonas extremas.

Díaz manifestó que actualmente existe incertidumbre respecto de la disponibilidad efectiva de recursos desde el nivel central, situación que podría incidir en el avance de proyectos regionales.

“Estamos a la espera de la certeza económica a nivel de los ministerios para ver cómo se va a seguir avanzando con los convenios de programación”, indicó.

En este escenario, el consejero regional puso énfasis en la importancia que tiene para Magallanes la Política Nacional de Desarrollo de Zonas Extremas.

“Yo espero que el Gobierno entienda que el plan especial o Política Nacional de Desarrollo de Zonas Extremas es importantísimo para la región de Magallanes y para las regiones que lo tienen en el norte del país también”, manifestó.

A su juicio, esta política constituye un elemento fundamental para el desarrollo de la región, especialmente en materia de infraestructura y proyectos de largo plazo.

“Es un pilar fundamental para el desarrollo, principalmente estructural de la región”, afirmó.

Asimismo, Díaz defendió la idea de entender determinadas iniciativas públicas como políticas de Estado y no exclusivamente como logros de una administración determinada, destacando que proyectos de vivienda, salud o infraestructura pueden atravesar distintos gobiernos antes de concretarse.

“Cuando una persona le entregan una casa, le da lo mismo en qué gobierno empezó, quién la construyó, etcétera. Bueno, tiene que entender que son políticas de Estado”, sostuvo.



Soberanía y desarrollo de Magallanes



Finalmente, la conversación abordó las recientes situaciones vinculadas a declaraciones y acciones provenientes de Argentina relacionadas con materias de soberanía, especialmente considerando la ubicación estratégica de Magallanes.

Díaz señaló que Chile debe mantener una posición responsable, pero al mismo tiempo fortalecer su presencia y desarrollo en el extremo austral.

“Una de las maneras de marcar presencia en la zona de conflicto, que generalmente es el extremo sur del país, es potenciando toda la industria, el desarrollo que, insisto, algo que no se ve mucho con este Gobierno”, planteó.

En ese sentido, sostuvo que el fortalecimiento de la actividad económica, la infraestructura y las capacidades productivas de la región también constituye una forma de consolidar la presencia del Estado en el territorio austral.



