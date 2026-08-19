GOBIERNO REGIONAL APUESTA POR FORTALECER LA “ECONOMÍA ANTÁRTICA” Y POSICIONAR A MAGALLANES COMO PLATAFORMA ESTRATÉGICA

La necesidad de que Magallanes fortalezca su posición como puerta de entrada a la Antártica y avance desde una mirada centrada principalmente en la soberanía, la ciencia y la conservación hacia una estrategia que también considere el desarrollo económico y productivo, fue uno de los principales planteamientos realizados por el jefe de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, Pedro Ossandón.

El representante del Gobierno Regional participó esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, donde abordó las distintas iniciativas y líneas de trabajo que se están impulsando en torno al desarrollo antártico, destacando la necesidad de contar con una visión de largo plazo frente a los cambios que experimentará el escenario internacional.

Ossandón sostuvo que el horizonte de las próximas décadas resulta especialmente relevante considerando la revisión del sistema internacional asociado al Tratado Antártico. En ese contexto, enfatizó que Magallanes debe participar activamente en la planificación y discusión de lo que viene.

“Primero decir que si la comunidad así no lo sabe, el tratado antártico se coloca en revisión el año 2048. Eso no significa que el tratado antártico, donde Chile es país fundante, se acabe, sino más bien es un espacio de acuerdo internacional, de consenso internacional, donde se van a revisar las bases de lo que va a ser el próximo siglo de la humanidad en cuanto a la ocupación, la presencia y qué es lo que quiere hacer con la Antártica”, explicó.

En esa línea, planteó que los próximos 20 años deben ser utilizados para construir una visión común y transversal, especialmente considerando que entre las funciones del Gobierno Regional se encuentran la planificación territorial, el desarrollo social y humano y el fomento productivo.

“En el enfoque de los próximos 20 años es muy importante que podamos tener una visión común, consensuarla y aprovechar los tiempos políticos para construir evidentemente una visión conjunta en ese sentido”, señaló.

Una mirada hacia la economía antártica

Uno de los principales énfasis planteados por el jefe de División fue la necesidad de ampliar la forma en que Chile y particularmente Magallanes entienden su relación con la Antártica.

A su juicio, históricamente la discusión se ha concentrado en materias como la conservación, la investigación científica y la presencia de las Fuerzas Armadas, ámbitos que consideró fundamentales, pero que deberían complementarse con una mirada sobre las actividades económicas que se desarrollan a partir de la vinculación con el continente blanco.

“Hemos querido implementar de alguna manera otra visión y reconocer más bien que también la Antártica es parte del desarrollo económico y productivo de la región y del país”, afirmó.

En este punto, Ossandón puso el foco en la denominada “economía antártica”, concepto que comprende actividades como la logística, el turismo, el transporte, los servicios asociados y otras áreas productivas que se articulan desde Magallanes.

“Yo diría que hay una ausencia de mirar cuánta riqueza le produce al país y a la región la economía antártica. Y aquí es la economía antártica, hablamos de logística antártica y de turismo antártico principalmente, y todos los servicios encadenados”, sostuvo.

El funcionario destacó además la existencia de una cadena productiva que involucra a empresas de transporte, operadores logísticos, turismo y cruceros, entre otros actores, enfatizando que buena parte de esa actividad tiene como punto de conexión a Magallanes.

La pesca de krill y la competencia por captar actividad antártica

Durante la conversación también abordó una actividad que, según explicó, es poco visible para la comunidad regional: la pesca antártica, particularmente la extracción de krill.

Ossandón señaló que se trata de una actividad desarrollada principalmente en alta mar y que representa una oportunidad económica que Magallanes debería analizar con mayor profundidad, considerando que otros países y ciudades de la región ya están buscando captar parte de ese mercado.

“La pesca antártica, la pesca de krill, que en general yo diría la región sabe muy poco porque es una actividad que se desarrolla fuera del territorio, en alta mar. Entonces, no la vemos presente aquí, pero el krill es un elemento de alto valor mundial y que se produce. Nosotros somos parte como Chile de la economía de la pesca antártica y ahí se abre una oportunidad gigante, gigante, de cómo la región de Magallanes, de alguna manera normativa y de infraestructura, se tiene que ir adecuando para ir captando, ir compitiendo con algunos de nuestros buenos vecinos competidores que son principalmente los uruguayos, a Montevideo”, planteó.

A juicio del representante del Gobierno Regional, este escenario obliga a evaluar las condiciones que ofrece Magallanes para captar nuevas actividades vinculadas con la Antártica y establecer una estrategia que permita competir con otros puntos de entrada y salida de servicios antárticos.

Estrecho de Magallanes y el aumento del tránsito marítimo

Otro de los factores analizados durante la entrevista fue el escenario que se está generando en torno al transporte marítimo internacional y el Estrecho de Magallanes.

Ossandón explicó que las dificultades que enfrenta el Canal de Panamá, asociadas entre otros factores a la disponibilidad de agua producto del cambio climático, están generando condiciones que podrían favorecer un mayor tránsito marítimo por rutas australes.

“Eso supone un 25% de un aumento del flujo de marina mercante en el Estrecho de Magallanes. Entonces es una oportunidad que evidentemente como región tenemos que capitalizar y ponernos de acuerdo y decir cuáles son las condiciones quizás arancelarias, portuarias, que ofrecería el Estrecho de Magallanes a esta flota, porque es un mercado que de alguna manera lo estamos viendo pasar. Estamos atajando alguno, pero debiésemos tomar una decisión más determinante con respecto a eso”, sostuvo.

En ese sentido, destacó la importancia de mirar el Estrecho de Magallanes y la Antártica como espacios estrechamente relacionados, debido a que ambos forman parte de una misma ruta estratégica para el desarrollo regional.

Infraestructura como elemento habilitante

El jefe de División también relevó proyectos de infraestructura que, desde su perspectiva, pueden modificar significativamente la capacidad de Magallanes para prestar servicios asociados a la actividad antártica.

Entre ellos mencionó el futuro muelle multipropósito en Bahía Fildes, además de la infraestructura aeroportuaria y la proyectada nueva base Julio Escudero del Instituto Antártico Chileno.

“La Antártica, el Estrecho de Magallanes y la Antártica tenemos que verlo como un todo. Está totalmente integrado, no son unidades, no son mares distintos, es la misma ruta, son las condiciones que tiene la región para poder mirar con su Estrecho hacia la Antártida”, indicó.

Sobre el muelle multipropósito, agregó: “¿Qué quiero decir con esto? Que ningún otro país tiene un muelle de las características que va a tener Chile como oferta de servicio para el sistema antártico. A eso le sumamos la pista evidentemente y le sumamos alguno de los proyectos importantes que estamos empezando a hacer con acuerdo de Cancillería y de Obras Públicas, por cierto, es la base, la nueva base Julio Escudero, del Instituto Antártico Chileno”.

Para Ossandón, estas obras representan una oportunidad para fortalecer la presencia chilena y, al mismo tiempo, generar condiciones para que Magallanes pueda participar de manera más activa en la actividad económica vinculada al continente blanco.

“Transforma Antártica” y la formación de capital humano

En materia de desarrollo productivo, el representante del Gobierno Regional destacó el trabajo que se está realizando junto a Corfo mediante el programa Transforma Antártica, iniciativa orientada a generar una plataforma de coordinación entre actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.

La idea, explicó, es identificar oportunidades, ordenar iniciativas y preparar a la región para una actividad que requerirá nuevos servicios, profesionales y trabajadores especializados.

“Estos programas van orientados a poder capacitar, instruir, aterrizar situaciones técnicas que los emprendedores puedan ver que son parte de la cadena de valor, algunos profesionales que puedan ir detectando oportunidades desde el turismo, desde logística, desde insumos”, señaló.

El objetivo, agregó, contempla sectores tan diversos como transporte, hotelería, atención de pasajeros, carga y servicios asociados a los desplazamientos hacia la Antártica.

“La cadena de valor donde está incorporada distintos rubros y oficios. Eso hay que identificarlo y ponerle un estándar que consensuemos entre todos nosotros y eso es una certificación, probablemente que tengamos que decir, aquí hay una certificación antártica que Magallanes pretende establecer, un cierto sello, un sello formativo”, explicó.

La propuesta busca avanzar hacia una certificación que permita reconocer competencias específicas de quienes trabajan en servicios relacionados con la actividad antártica, fortaleciendo el capital humano regional y aumentando la capacidad de Magallanes para responder a las exigencias de esta industria.

“Antartizar” las ciudades y acercar la Antártica a la comunidad

Más allá de la infraestructura y las actividades productivas, Ossandón planteó que la relación de Magallanes con la Antártica también debe expresarse en la vida cotidiana de sus habitantes.

En ese sentido, llamó a avanzar en una estrategia para “antartizar” las ciudades, mediante rutas históricas y turísticas, contenidos educativos y actividades culturales que permitan acercar el conocimiento antártico a la comunidad.

“La invitación es amplia, primero a creerse el cuento. Este es un cuento que está pasando, es un cuento mundial en una economía global integrada y son de los principales, sino el principal desafío que va a enfrentar el país en lo que lleva del siglo. La Antártica es un territorio de alto interés del mundo”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el desafío debe involucrar a establecimientos educacionales, instituciones culturales y a la ciudadanía en general.

“Con los alcaldes, antartizar las ciudades, o sea, generar rutas turísticas, rutas de información, rutas históricas, cierto, que no solamente a los turistas, sino a quienes vivimos acá. Nos vayamos informando y empapando de toda la cuota de historia preciosa, además, y la cuota natural”, expresó.

A ello sumó la necesidad de incorporar la temática antártica en los colegios y en distintas expresiones culturales, como obras de teatro y música, de manera de fortalecer una identidad regional vinculada directamente con el territorio antártico.

Una estrategia de largo plazo

Finalmente, Ossandón reiteró que el desarrollo antártico requiere una estrategia sostenida y transversal, donde participen instituciones públicas, empresas, academia, organizaciones sociales y la ciudadanía.

En esa línea, destacó que la discusión no debe limitarse a proyectos individuales, sino que debe apuntar a construir una planificación de largo plazo para la región.

“La invitación de alguna manera que nosotros hemos hecho como Gobierno Regional es a convocar a los actores. Siempre la puerta va a estar abierta a más actores. Nunca nos vamos a cerrar a escuchar opiniones ni mucho menos, y a generar toda la instancia en estas tres tareas que tiene el Gobierno Regional: planificación del territorio, desarrollo social humano y desarrollo productivo”, concluyó.

El jefe de la División de Fomento e Industria también planteó que esta mirada debería alcanzar a instrumentos regionales como la Zona Franca, señalando que su futuro modelo podría incorporar elementos relacionados con el desarrollo antártico y generar incentivos que permitan aprovechar las oportunidades económicas que surjan desde esa actividad.

De esta manera, desde el Gobierno Regional se busca instalar una visión que combine soberanía, ciencia, infraestructura, formación de capital humano, turismo, logística y desarrollo productivo, con el objetivo de que Magallanes pueda consolidar su posición estratégica frente a los desafíos y oportunidades que marcarán la relación de Chile con la Antártica durante las próximas décadas.





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