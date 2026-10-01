IMPACTO TURÍSTICO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES: CARRERAS INTERNACIONALES REUNIERON A MILES DE VISITANTES EN TORRES DEL PAINE

El director de Racing Patagonia, Stjepan Pavicic, destacó el éxito de la Patagonia International Marathon y Ultra Paine, eventos que reactivaron la economía de la región de Magallanes. Durante su entrevista en Patagonia on Tour, el organizador precisó que las carreras reunieron a 3.600 competidores de hasta 50 países en Torres del Paine. Al sumar a los acompañantes, se calcula un histórico aporte de 6.000 visitantes en plena temporada baja austral.

A través de los espacios de Polar Comunicaciones, Pavicic valoró el impacto positivo que esta afluencia genera en el comercio, la gastronomía y el alojamiento formal e informal de Puerto Natales. Además, enfatizó la necesidad de aumentar la colaboración transversal entre empresas e instituciones locales para sostener la logística de estos encuentros. En ese sentido, invitó a la industria turística a incorporar masivamente estas competencias como un activo para promocionar el destino en el extranjero.

En cuanto a los planes futuros conversados en el programa Patagonia on Tour, el gestor deportivo adelantó que se encuentra trabajando en un proyecto inédito para la capital regional. Según detalló a Radio Polar, espera lanzar a principios de 2027 una nueva carrera en Punta Arenas, cuya primera edición se realizaría en otoño de 2028. De este modo, busca consolidar una oferta que beneficie directamente el desarrollo de Magallanes y posicione a la zona ante mercados emergentes.



