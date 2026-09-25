PRIMER CRUCERO HÍBRIDO CONSTRUIDO EN AMÉRICA LLEGARÁ A PUNTA ARENAS EN OCTUBRE DE 2026

Jaime Vásquez, cofundador de Antarctica21 y presidente del Directorio de la empresa, informó que su nuevo navío Magellan Discoverer, el primer buque híbrido-eléctrico construido en América, arribará a Punta Arenas a fines de octubre de este año.

La nave fue botada al río Calle Calle en octubre de 2025, desde las instalaciones de Asenav en Valdivia. Cuenta con 94 metros de eslora, 17 metros de manga y está equipado con tecnologías de alta eficiencia energética, lo que permite reducir el consumo de combustible y operar en modo de cero emisiones durante ciertos tramos.

El debut del buque de pasajeros de clase hielo PC6 está previsto para la temporada de cruceros 2026-2027, según dio a conocer Vásquez en el marco de su participación en el Segundo Coloquio Marítimo 2026, organizado por la Liga Marítima de Chile (Ligamar).

“Este barco fue lanzado a las aguas del río Calle Calle en octubre del año recién pasado, el barco está prácticamente terminado. Estamos esperando que llegue a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena aproximadamente el 25 de octubre de 2026 para incorporarse a nuestra flota de Antartica21. Para la temporada 2026-2027 tenemos 46 viajes programados con 300 noches de navegación en aguas polares, siendo 36 aerocruceros y 8 viajes marítimos”, indicó Vásquez.

“Además, estamos absolutamente comprometidos con la ciencia, hemos firmado convenios con el Instituto Antártico Chileno (Inach) y estamos subiendo un instrumento ahora al Magellan Discoverer -que vale USD 500.000 y pertenece al Inach- que va a estar transmitiendo datos en tiempo real y continuo durante toda la permanencia de nuestro barco en la Antártica. Esto es para la ciencia mundial, no solamente para nosotros o el Inach”, complementó.

Se contempla que el bautizo del Magellan Discoverer, registrado bajo el pabellón de Bahamas, tenga lugar en Punta Arenas durante noviembre, mientras que su viaje inaugural está previsto para diciembre desde la capital regional. La nueva unidad operará junto al Magellan Explorer, también construido por el astillero chileno Asenav y entregado en 2019.

“Hemos ayudado, contribuido con la idea, en el desarrollo del astillero naval de Valdivia. Asenav hoy está -nos lo dicen sus dueños- contentísimo de haber hecho estos dos PC6, porque hoy en día tienen cotizaciones de todo el mundo. Esa es la pura y santa verdad”, subrayó el cofundador de Antarctica21.

La empresa, fundada en Punta Arenas, inició el 15 de septiembre la temporada de cruceros 2026-2027 con el zarpe del Magellan Explorer desde Puerto Montt, en una expedición por la Patagonia y los fiordos chilenos.

“Nosotros creemos que el impacto económico del turismo antártico ya es relevante y va a ser mucho más en el futuro inmediato. Un turista promedio en Chile gasta USD 80, mientras que un turista antártico gasta USD 646. Eso es una tremenda diferenciación con la actividad turística normal”, precisó Vásquez.

El calendario de la temporada de cruceros 2026-2027 de la Empresa Portuaria Austral contempla que el Magellan Discoverer arribe a Punta Arenas el 25 de octubre y zarpe el 1 de noviembre. Esta operación se repetirá en otras cuatro ocasiones.

Fuente: portalportuario.cl