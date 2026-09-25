AGUA VIVA MOSTRARÁ LA SALMONICULTURA DE AQUACHILE Y BLUMAR EN MAGALLANES

Este sábado 26 de septiembre, a las 21:00 horas por MEGA 2, Agua Viva: El Futuro del Mar estrenará un nuevo capítulo dedicado a conocer cómo se desarrolla la salmonicultura en uno de los territorios más australes del planeta, recorriendo distintas operaciones de AquaChile y Blumar en la Región de Magallanes.

En un viaje marcado por los impresionantes paisajes del extremo sur de Chile, el programa mostrará procesos, tecnologías, historias humanas y lugares que pocas veces han podido ser vistos en la televisión chilena, para descubrir cómo es producir salmón bajo las exigentes condiciones de la Patagonia austral.

El recorrido comienza junto con AquaChile en la piscicultura Hollenberg, donde se conocerán las primeras etapas de vida de los salmones y el trabajo que se realiza antes de su traslado al mar.

Posteriormente, el equipo llegará hasta el centro de cultivo Caleta Juárez, para conocer de cerca cómo se desarrolla la salmonicultura en condiciones extremas, donde las bajas temperaturas, el clima y las características propias de Magallanes representan desafíos únicos para quienes trabajan diariamente en el mar.

El capítulo también abordará el avance de la robótica submarina aplicada a la salmonicultura, junto a Marine ROV, conociendo cómo estas tecnologías permiten realizar distintas operaciones bajo el agua y apoyar el trabajo en los centros de cultivo.

La edición de mañana también llegará hasta Puerto Natales, donde AquaChile desarrolla Casa Abierta, un espacio de encuentro con la comunidad. Allí, Agua Viva conocerá además parte de la relación de la compañía con comunidades kawésqar y distintas iniciativas desarrolladas en el territorio.

El viaje continuará hacia el espectacular Seno Skyring, donde junto con Blumar el programa visitará el centro de cultivo Punta Laura, mostrando cómo es la vida y el trabajo de quienes permanecen durante sus turnos en uno de los lugares más remotos de Chile.

Finalmente, el recorrido llegará hasta Punta Arenas, para ingresar a la planta de procesos de Blumar y conocer qué ocurre con los salmones después de su cosecha y cómo comienza desde Magallanes su camino hacia distintos mercados.

El nuevo episodio permitirá conocer cómo se cultiva salmón en uno de los sectores más australes del planeta, mostrando procesos, tecnologías e historias que nunca antes habían sido exhibidas de esta manera en la televisión chilena.

Además de sus procesos productivos, el capítulo abordará el aporte de la salmonicultura al desarrollo de la Región de Magallanes, su generación de empleo, la formación de capital humano y la relación que esta actividad mantiene con las comunidades y territorios donde está presente.

Una travesía por una de las regiones más impresionantes de Chile, para descubrir una salmonicultura que se desarrolla entre fiordos, canales, bajas temperaturas y algunos de los paisajes más extremos del planeta.

AGUA VIVA – EL FUTURO DEL MAR | MEGA 2

ESTRENO: Sábado 26 de septiembre | 21:00 horas

REPETICIONES:

Domingo | 12:00 horas

Martes | 15:00 horas

Jueves | 16:00 horas

¿DÓNDE VER MEGA 2?

📺 Cableoperadores y TV Satelital

DirecTV: Canal 1155 HD

Movistar: Canal 810

VTR: Canal 736 HD

Claro: Canal 519 HD

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Mundo GO!: Canal 50.

📡 Televisión Abierta Digital (gratis por aire)

MEGA 2 también puede sintonizarse gratuitamente mediante una antena digital conectada al televisor, realizando un escaneo automático de canales. La señal disponible varía según la ciudad.

Fuente: mundoacuicola.cl