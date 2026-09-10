ESA MAGALLANES 2026 REUNIRÁ A EMPRESAS, PROVEEDORES Y COMUNIDADES EN PUNTA ARENAS

El potencial de Magallanes para el desarrollo de la salmonicultura, la incorporación de nuevas tecnologías, la vinculación con las comunidades y las oportunidades laborales que genera esta actividad fueron algunos de los temas abordados esta mañana en el programa “Pesca y Acuicultura en Magallanes” de Polar Comunicaciones, donde participó el gerente general de Salmonexpert, Gian Paul Ricapito.

Durante la conversación, el ejecutivo explicó el trabajo que desarrolla Salmonexpert como medio especializado en la industria salmonicultora, destacando que la plataforma lleva 15 años en Chile y forma parte de un holding noruego con presencia también en Escocia y Dinamarca.

“Salmonexpert es un medio de comunicación especialista en la industria salmonicultora. Este medio existe hace 15 años en Chile y somos parte de un holding noruego. También estamos en Escocia y Dinamarca y básicamente lo que hacemos es comunicar todas las innovaciones a los trabajadores de la industria, autoridades, comunidades, entre otros”, señaló Ricapito.

El gerente general explicó que la labor editorial se concentra en abordar los avances tecnológicos, científicos y productivos de la actividad, además de generar espacios de encuentro entre los distintos actores vinculados al sector.

En ese sentido, destacó el desarrollo de distintas plataformas de comunicación, entre ellas el sitio web, redes sociales, una revista que ya supera las 147 ediciones y la organización de encuentros especializados.



Magallanes como polo acuícola



Uno de los principales puntos de la entrevista estuvo relacionado con las características de Magallanes y las posibilidades de crecimiento de la salmonicultura en la zona.

Ricapito sostuvo que las condiciones de las aguas magallánicas representan una ventaja para la actividad, particularmente debido a sus menores temperaturas y su relación con determinados aspectos sanitarios del cultivo.

“El salmón en Magallanes, específicamente gracias a tus aguas poco más frías que el resto de las áreas de cultivo en la Décima y Undécima región, permite que las enfermedades no se desarrollen gracias a esta baja temperatura”, afirmó.

Según explicó, esta condición también puede contribuir al posicionamiento del salmón producido en la región en los mercados internacionales.

El ejecutivo también abordó las críticas y cuestionamientos relacionados con el uso de antibióticos en la industria, señalando que su utilización se encuentra sujeta a estándares y controles, tanto nacionales como internacionales.

“La aplicación o entrega de antibiótico ha sido responsable y ha sido medida año tras año”, sostuvo, agregando que existen compradores internacionales que incluso establecen exigencias superiores a las contempladas por las normativas.



Vinculación con comunidades y educación



Otro de los aspectos destacados fue la relación que la industria ha desarrollado con las comunidades y establecimientos educacionales, particularmente a través de iniciativas destinadas a acercar las oportunidades laborales existentes en el sector a estudiantes de liceos técnicos.

Ricapito planteó que existe un interés creciente de empresas productoras y proveedores por establecer vínculos con establecimientos educacionales, entregar conocimientos sobre la actividad y mostrar las posibilidades de desarrollo profesional que existen en la propia región.

“En definitiva, saber que hay oportunidad de trabajo también en la región de Magallanes y que estos alumnos en un futuro puedan volver a su hogar y trabajar cerca de casa y no tengan que irse a la capital o a otra industria en el norte, por ejemplo la minería, y que vean que hay oportunidades laborales”, señaló.

A esto se suma el crecimiento de proveedores locales que buscan incorporarse a la cadena productiva, generando nuevas oportunidades para pequeñas y medianas empresas regionales.



ESA Magallanes 2026



En la entrevista también se entregaron detalles de la segunda edición de ESA Magallanes, Encuentro de Soluciones Acuícolas, iniciativa organizada por Salmonexpert que se desarrollará el 20 de octubre en el Hotel Dreams de Punta Arenas.

De acuerdo con Ricapito, el evento busca generar un espacio de encuentro entre empresas productoras, proveedores, autoridades, establecimientos educacionales y la comunidad.

“Este evento, lo que busca, es acercar a la comunidad por un lado, a las autoridades regionales, autoridades gubernamentales del Gobierno central y también a colegios, liceos técnicos y los proveedores para que se encuentren en este evento y puedan la gente aprender, dar a conocer sus soluciones y también derribar ciertos mitos que pueden haber acerca de la industria”, explicó.

La actividad será gratuita y abierta a la comunidad, contemplando reuniones de negocios, stands y espacios de interacción entre los diferentes actores de la industria.

Para esta versión se proyecta la participación de alrededor de 40 empresas, incluyendo pymes locales y compañías de mayor tamaño vinculadas al sector acuícola.

Además, se habilitará un espacio destinado a la búsqueda de oportunidades laborales y al contacto entre empresas y personas interesadas en incorporarse a la industria.

“Cada empresa productora principalmente va a llevar personas del equipo de Recursos Humanos, selección, gente del área de compras, abastecimiento, para tener este razonamiento con las pymes o emprendedores también para buscar nuevas soluciones”, detalló Ricapito.

Asimismo, se contempla un espacio de reuniones individuales para que empresas y emprendimientos constituidos puedan presentar sus productos y servicios directamente a representantes de compañías productoras.



Optimismo sobre el futuro de la industria



Hacia el final de la conversación, Ricapito realizó una evaluación sobre la evolución de la industria salmonicultora y manifestó una mirada positiva respecto de su futuro, destacando una mayor coordinación entre los distintos actores.

“Veo de forma positiva que la industria está cada vez más unida, que sobre todo la autoridad de gobierno, hoy en día se siente un apoyo hacia la industria y lo veo con optimismo. Veo que la industria ha sabido poder organizarse, ha sabido poder unir puentes”, manifestó.

En esa línea, planteó la posibilidad de que Chile pueda avanzar hacia una posición de liderazgo mundial, pero bajo criterios de responsabilidad ambiental y productiva.

“Ojalá Chile pueda hacer algún día el productor mayor de salmón en el mundo. De manera responsable y lo veo así. Creo que claro, cuando uno dice ser el mayor productor de salmón en el mundo, quizá uno puede pensar que podría ser a costa del medioambiental o hacer las cosas mal. Yo creo que se pueden hacer las cosas bien”, afirmó.

Finalmente, Ricapito hizo un llamado a valorar la actividad y su aporte al país: “Creo que es muy importante sentirnos como chilenos orgullosos del salmón”.

La invitación para participar de ESA Magallanes 2026 quedó extendida para el próximo 20 de octubre en el Hotel Dreams de Punta Arenas, en una jornada que buscará fortalecer el diálogo entre la industria, proveedores, comunidades y el mundo educacional.

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