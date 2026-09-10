SEREMI ROJAS ANUNCIA REFUERZO DE ESTRATEGIAS PARA PREVENIR VULNERACIONES DE DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

Diversas materias relacionadas con infancia, personas mayores, situación de calle y protección social fueron abordadas esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde la seremi de Desarrollo Social y Familia de Magallanes, Jenniffer Rojas García, entregó detalles sobre las principales líneas de trabajo que actualmente desarrolla la cartera en la región.

Uno de los puntos destacados durante la conversación fue la implementación de Chile Cuida a los Niños, estrategia que busca fortalecer la prevención y actuar de manera anticipada frente a situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

En este contexto, la autoridad regional manifestó su preocupación por el aumento de los casos que están llegando a las Oficinas Locales de la Niñez.







“Nos damos cuenta que tenemos un aumento de un 42% de ingreso en nuestras oficinas locales de la niñez y eso es muy preocupante, significa que hay vulneración de derechos que hay a veces pocas habilidades por parte de los padres al cuidado de los hijos y eso es lo que pretendemos con Chile cuida a los niños llegar antes antes de que se produzca la vulneración”.



Rojas explicó que el objetivo es intervenir antes de que las situaciones se agraven y que los niños terminen ingresando a sistemas residenciales, enfrenten problemas asociados al consumo de sustancias o sean víctimas de delitos y vulneraciones graves.

“Queremos llegar antes. Queremos prevenir. Desde el inicio con triple p que es entregar habilidades parentales a los padres para poder atajar estas situaciones conflictivas para tener esas herramientas y poder conversar con sus hijos o saber a quién recurrir”, señaló.

La seremi también puso énfasis en la preocupación existente por la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, señalando que Magallanes presenta una situación que requiere fortalecer las acciones preventivas y de protección.

En materia de personas en situación de calle, Rojas explicó que actualmente existen tres dispositivos de albergue en la región —dos en Punta Arenas y uno en Puerto Natales—, además de un centro de referencia operado por el Hogar de Cristo.

La autoridad recalcó que el Estado no cuenta con facultades para obligar a una persona en situación de calle a ingresar a un albergue, por lo que el trabajo de los equipos se concentra también en acercar prestaciones y servicios directamente a los puntos donde se encuentran estas personas.

“Nosotros como estado no tenemos la Facultad de obligar a las personas en situación de calle. A ir obligatoriamente a uno de nuestros albergues, si ellos quieren quedarse en los puntos de calle. No podemos hacer mucho, pero también tenemos que preocuparnos como ministerio de Desarrollo Social y familia de las personas como ellos, que son las más desprotegidas”, afirmó.

En esa línea, destacó la implementación de una ruta médica, desarrollada en conjunto con el Servicio de Salud, que comenzó en agosto y se extenderá hasta diciembre. El dispositivo contempla la participación de un médico, un enfermero, un técnico en enfermería y un conductor, quienes concurren a distintos puntos de calle.

Entre las prestaciones se encuentran curaciones de heridas, control de signos vitales, revisión de medicamentos, test de VIH y embarazo, además de derivaciones a centros asistenciales cuando sea necesario.

La seremi agregó que el escenario de las personas en situación de calle también ha ido experimentando modificaciones. De acuerdo con las cifras que maneja la cartera respecto de quienes se encuentran en los albergues, aproximadamente un 80% corresponde a hombres y un 20% a mujeres, mientras también se observan casos de adultos jóvenes y situaciones vinculadas al consumo problemático de alcohol y otras sustancias.

Otro de los temas abordados fue la situación de personas que, pese a contar con un domicilio, concurren a determinados puntos de la ciudad asociados a consumo problemático, generando conflictos con vecinos y comerciantes. Frente a ello, el equipo de calle del Ministerio de Desarrollo Social y Familia se encuentra realizando un catastro para determinar si estas personas son usuarias de los programas existentes y evaluar alternativas de intervención.

“Nos comprometimos y de hecho, el equipo de calle del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de la Secretaría está haciendo un catastro de estas personas para ver si efectivamente son usuarios de nuestros programas o no y tratar de buscar algún tipo de solución efectiva para que los vecinos del sector y en especial los comerciantes, no sigan sufriendo este tipo de incivilidades”, indicó.



Infancia y familias de acogida



Durante la entrevista también se abordó el fortalecimiento de las familias de acogida, iniciativa que busca entregar a niños y niñas que se encuentran bajo protección una alternativa de cuidado familiar mientras se resuelve su situación definitiva.

Rojas destacó la importancia de que los niños, especialmente durante la primera infancia, puedan mantener vínculos familiares y contar con adultos significativos.

“Hay familias de acogida tanto extensas como familias de acogida externas, que es lo que estamos reclutando, que es una labor muy muy bonita y que la verdad puede cambiar significativamente la vida de un niño”, expresó.

La autoridad explicó que las familias deben cumplir una serie de requisitos y son sometidas a evaluaciones, incluyendo test psicológicos y visitas domiciliarias. El proceso cuenta con seguimiento y supervisión por parte de los organismos correspondientes.

Asimismo, indicó que existen experiencias en Magallanes que reflejan el impacto de este programa, destacando el caso de un matrimonio que ha acogido a más de 20 niños.

“Es la labor que realizan, es realmente maravillosa y se ve el cambio en la vida de los niños”, sostuvo.



Beneficio para cerca de 19 mil niños



Otro de los anuncios mencionados durante la conversación fue el bono para la niñez, beneficio de $30 mil por niño menor de 13 años destinado al 80% más vulnerable de acuerdo con el Registro Social de Hogares.

Según explicó la seremi, en Magallanes serían aproximadamente 18.799 niños los que podrían recibir este beneficio.

“Eso significa aproximadamente en Magallanes, 18.799 niños que recibirían este beneficio que por supuesto es un alivio para el bolsillo de muchas familias que hoy día no lo están pasando bien”, señaló.

Respecto de la fecha concreta en que comenzaría el pago, Rojas indicó que aún no contaba con una fecha para anunciar, aunque manifestó que existe interés de las autoridades nacionales en acelerar su implementación.



Personas mayores y nuevos proyectos sociales



En relación con las personas mayores, la seremi destacó el trabajo desarrollado mediante programas como Vínculos, orientado a fortalecer la conexión de los adultos mayores con su entorno y comunidad.

También valoró la participación de representantes regionales en el campeonato nacional de cueca para adultos mayores, que se desarrollará en Tomé durante los días 26 y 27 de septiembre.

A ello se sumaron iniciativas financiadas a través del fondo Recuperando Chile, entre ellas un proyecto de Legos Patagonia dirigido a niños con trastornos cognitivos o neurodivergencias, y una iniciativa del Centro de Rehabilitación Cruz del Sur enfocada en personas con Parkinson.

Sobre esta última, Rojas destacó que se trata de una plataforma que incorpora inteligencia artificial y permitirá que personas con Parkinson puedan realizar ejercicios desde sus propios hogares mediante tablets.

“Realmente da gusto ver cómo se pueden invertir bien. Los fondos del Estado llegan a las personas correctas”, afirmó.

Finalmente, la seremi relevó el funcionamiento de las Oficinas Locales de la Niñez, señalando que constituyen una puerta de entrada para que niños, niñas y adolescentes puedan recibir atención oportuna y evitar que situaciones de vulneración terminen en una institucionalización.

“Qué mejor que prevenir que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan incurrir en conductas en algunos casos delictivas o también que sean víctimas de vulneración de derechos”, concluyó Rojas durante su participación en Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

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