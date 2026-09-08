SCHALPER PLANTEA CREAR UNA AGENDA PARA REFORZAR SOBERANÍA EN MAGALLANES: “ESPERO QUE NO SIGAN LAS DECLARACIONES AL OTRO LADO DE LA CORDILLERA”

El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, se refirió esta mañana en Radio Duna a las declaraciones argentinas respecto a la soberanía del Estrecho de Magallanes, señalanado que

“Yo al menos creo que tenemos que acusar recibo de un contexto geopolítico exigente. Y por lo mismo, más que entrar en una espiral de lamentaciones y declaraciones, yo lo que le he planteado al ministro de Defensa y al ministro de Relaciones Exteriores es la necesidad de que nos tracemos una agenda para dejar clara la soberanía chilena en esa zona del país”, sostuvo,

Y eso significa, indicó, “visita y presencia territorial, revisar bien nuestro presupuesto nacional, especialmente en materia de defensa, incrementar la presencia de ejercicios de distinto tipo en esa zona, científicos, militares, en fin. Y yo espero que no sigan las declaraciones al otro lado de la cordillera”.

“Yo al menos pienso que acá jurídicamente, no hay ninguna duda que esa zona es de territorio nacional”, afirmó.

Consultado por la carta que enviaron varios exministros de efensa, en donde entre otras cosas, advierten sobre la postergación de los fondos para financiar las Fuerzas Armadas. Schalper señaló que eso “hay que mirarlo”.

“Yo creo que siempre Chile tiene que mantener sus estándares de defensa altos”, afirmó., añadiendo que al menos desde el oficialismo “ya le hemos planteado a las distintas entidades pertinentes que en el marco del presupuesto nacional, más que incrementar o no incrementar, tenemos que mirar con mucha atención el marco estratégico de los gastos de Defensa”.

Por otra parte, y consultado sobre la reforma política, el diputado RN señaló que le parecía bien que se le pusiera urgencia.

“Evidentemente parte del problema en el que está el país es la poca capacidad de respuesta que muchas veces tiene la política, y parte de eso también tiene que ver con la fragmentación del sistema político”, apuntó.

Otro de los temas que también desde Renovación Nacional lo están trabajando, sosutvo, “es que mientras la ley de reconstrucción vaya mostrando sus primeras luces, hay un espacio de tiempo en que las personas necesitan tener la tranquilidad de que van a contar con los ingresos necesarios para salir adelante”.

Y por lo tanto, afirmó, “tenemos el deber de incorporar dentro de la ley de presupuesto una estrategia muy intensa en generación de empleo, con obras públicas, con alianzas con los municipios para la generación de empleos de emergencia, probablemente con subsidios al empleo”

“Nosotros tenemos que entender que hoy día los chilenos tienen una urgencia de ingresos, y por lo tanto yo al menos creo que este punto de inflexión del que le estoy conversando tiene que ver con poner los focos en la urgencia de los chilenos y poner los medios para que eso suceda”, añadió.

Schalper: “Lo que hay es un Presidente Kast que se pone la chaqueta roja del Presidente Piñera”

A propósito del discurso que dio el Presidente Kast en el Foro Madrid, Schalper celebró sus palabras, indicando que “donde él dice que a él no lo escogieron para enfrentar una ideología, sino que para enfrentar la urgencia social a mí eso me pareció fantástico, porque en el fondo, detrás de las claves del gobierno de emergencia y del gobierno de unidad, lo que hay es un Presidente Kast que se pone la chaqueta roja del Presidente Piñera”.

Por otra parte, y en materia de los proyectos presentados, Schalper manifestó que la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), “es mucho más que la reforma constitucional”.

“Y, por lo tanto, si hay que dar un pie atrás para avanzar tres pasos hacia adelante, bueno, habrá que hacerlo”, afirmó.

“Hoy día tenemos una oportunidad inédita para sacar adelante otras agendas prioritarias para el país. La agenda de seguridad, la agenda en materia de reforma constitucional, la reforma del mercado capital”, sostuvo. “A mí sí me parece importante para dinamizar mucho más el mercado capital chileno”.

Y a eso, se suma la estrategia en materia de generación de ingresos y generación de empleo.

“Y ahí están los focos. Por favor, no transformemos la discusión en otra cosa”, señaló.

Consultado en esta línea sobre la carta conjunta escrita por los alcaldes Jaime Belollio y Tomás Vodanovic, indicó que está “en una dirección correcta”.

“Desde el 2011 a la fecha, llevamos debatiendo sobre ajustes al modelo de desarrollo, habiendo pasado entre medio por el estallido social. En Chile se instaló por parte de algunos que tenemos que tener vehemencia y criterio para poder abordar los temas, entonces, a mí me parece oxigenante que los alcaldes, que a nadie le quepa duda que piensan en muchísimas cosas distintas, se dan cuenta de que se pueden poner en común los temas prioritares para el país”, sostuvo.

Y añadió: “No estoy dispuesto a que, de la misma forma que mi generación creció, escuchando a los políticos debatir sobre lo que ocurrió hace 57 años, que nosotros nos pasemos los próximos 20 años haciendo que nuestros hijos escuchen a los políticos pelear por lo que pasó en 2019″.

Fuente: latercera.com



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