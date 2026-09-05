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5 de septiembre de 2026

HYVOLUTION 2026 ABRE CON FOCO EN PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE Y DESTACA RUTA ENERGÉTICA PARA MAGALLANES

​Hyvolution 2026 inició sus actividades en Metropolitan Santiago con la participación de autoridades, representantes de la industria y especialistas vinculados al hidrógeno verde y las energías limpias. Durante la inauguración, la ministra de Energía, Ximena Rincón, destacó medidas contempladas en la Ruta Energética 2026-2030, entre ellas un programa territorial de logística para Magallanes.

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La autoridad señaló que durante septiembre comenzará en la región un levantamiento de la demanda real de servicios portuarios, iniciativa que busca aportar información para el desarrollo de la infraestructura y logística asociada a la actividad energética. La ministra también comprometió para 2027 la incorporación al sistema de Santiago del primer bus a hidrógeno ensamblado en Chile.

Durante la jornada inaugural, el director ejecutivo de GL events, Francisco Sotomayor, anunció además la creación de Energyvolution, una nueva plataforma ferial que desde 2027 ampliará el foco hacia el conjunto de las energías limpias. La propuesta incorporará ámbitos como electrificación, generación, transmisión, almacenamiento, hidrógeno y derivados, energías renovables, electromovilidad y nuevas tecnologías.

En Hyvolution 2026 también se presentaron iniciativas vinculadas con aplicaciones concretas del hidrógeno, entre ellas el PH2EV, camión de reparto impulsado por este combustible y diseñado y producido en Chile. A esto se sumaron acuerdos empresariales, iniciativas de logística minera cero emisiones y el inicio del H2GP, competencia automotriz a escala basada en pilas de combustible.

La programación continuará hasta este jueves en Metropolitan Santiago, con exhibición técnica, ruedas de negocios y paneles sobre infraestructura, financiamiento y competitividad internacional. En este contexto, la industria energética mantiene especial relevancia para Magallanes, región mencionada durante la inauguración como parte de las medidas contempladas en la planificación energética nacional.


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