SEGUNDA SESIÓN DEL CRETI: MIRADAS DEL MUNDO PÚBLICO Y PRIVADO SE UNEN EN TORNO A LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

​Con el objetivo de fortalecer la coordinación intersectorial y avanzar en acciones concretas para la prevención y eliminación del trabajo infantil en la región, se desarrolló la segunda sesión del Comité Regional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CRETI) de Magallanes, instancia que reunió a autoridades, instituciones públicas y representantes de distintos gremios regionales.



La jornada contó con la participación del seremi de Justicia, Cristóbal Fernández, junto a representantes de la seremi de la Mujer, seremi de Desarrollo Social, seremi de Educación, Oficina Local de la Niñez de Punta Arenas, Instituto de Derechos Humanos, Servicio de Reinserción Social Juvenil, Dirección regional del Trabajo, Observatorio Laboral y del sector privado, quienes abordaron distintas herramientas e iniciativas que pueden contribuir a detectar oportunamente situaciones de vulnerabilidad que afecten a las y los menores.



En este contexto, uno de los principales hitos de la sesión fue la presentación del programa “Chile Presente”, a cargo del coordinador del área de trayectorias educativas de la Seremi de Educación, iniciativa que permite conocer y realizar seguimiento a las trayectorias educativas de niños, niñas y adolescentes de la región. La información que proporciona este catastro constituye un insumo relevante para orientar el trabajo del CRETI y fortalecer la identificación de eventuales situaciones de riesgo asociadas al trabajo infantil.



El seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, destacó la importancia de contar con información y coordinación entre las distintas instituciones para abordar una problemática que requiere una respuesta conjunta.

“La erradicación del trabajo infantil no es una tarea que pueda asumir una sola institución. Necesitamos que el Estado, el sector privado y la sociedad civil trabajemos de forma coordinada para detectar tempranamente las situaciones de vulnerabilidad y actuar antes de que un menor vea afectado su derecho a estudiar, desarrollarse y vivir plenamente su infancia. Este CRETI busca precisamente articular esas capacidades y convertir la información en acciones concretas de protección”, recalcó la autoridad.



Asimismo, durante la sesión participaron representantes de la Asociación de Ejecutivas y Empresarias Turísticas de la Región de Magallanes (ASEET Magallanes), quienes presentaron el trabajo que están desarrollando para visibilizar y prevenir la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, problemática que requiere especial atención y el compromiso activo de todos los sectores de la sociedad.



En ese sentido, el seremi José Miguel Salas valoró la incorporación del sector privado a esta labor.



“Valoramos profundamente que los gremios y el mundo privado se involucren en esta tarea. Esta labor debe estar presente en todos los espacios y particularmente en actividades económicas y sectores que se relacionan con ellos. Si bien la explotación sexual y comercial de los menores no se considera trabajo infantil como tal, esta es una grave vulneración a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por lo cual, nos sumamos, como CRETI, su visibilización y prevención”, señaló.



La prevención, la sensibilización y la denuncia oportuna son herramientas fundamentales para enfrentar estas situaciones y avanzar hacia una región donde ningún niño tenga que trabajar ni vea vulnerados sus derechos”, señaló.



La autoridad regional agregó que el trabajo desarrollado por el CRETI busca encadenar las capacidades y esfuerzos de las distintas instituciones, permitiendo pasar desde la identificación de las problemáticas hacia una respuesta coordinada y efectiva.



“Esta segunda sesión nos permite seguir avanzando en una mirada regional, donde cada institución pueda aportar desde sus competencias. Tenemos que ser capaces de identificar las señales de alerta, compartir información pertinente y activar oportunamente las redes de protección. El compromiso que vemos hoy demuestra que existe una voluntad transversal de trabajar por una infancia protegida y con más oportunidades”.



La sesión concluyó con un llamado a mantener y profundizar el compromiso de los integrantes del CRETI, fortaleciendo la articulación entre los sectores público y privado para visibilizar las situaciones de vulnerabilidad, prevenir el trabajo infantil y contribuir a la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Magallanes.

