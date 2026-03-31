CHILE LOGRA LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DEL ZARAPITO DE PICO RECTO Y CHORLO DE MAGALLANES: AVES MIGRATORIAS ESTÁN BAJO AMENAZA POR REDUCCIÓN DE POBLACIÓN

En el marco del fin de la COP15 de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias (CMS), Chile impulsó dos iniciativas para la protección de aves playeras amenazadas: una acción concertada junto a Argentina para conservar al chorlo de Magallanes y la inclusión del zarapito de pico recto dentro de las medidas urgentes de conservación a nivel internacional.

En esta instancia se lograron proteger 40 nuevas especies entre ellas el guepardo, la hiena rayada, el tiburón martillo y 24 tipos de aves petreles. Además, —según información de El Mercurio— se aprobaron 16 planes de acción y 39 resoluciones aprobadas en diversas áreas.

El zarapito de pico recto fue una de las cuarenta especies inlcuidas. De nombre científico Limosa haemastica, esta vuela unos 30 mil kilómetros de ida y vuelta desde las zonas reproductivas de las regiones árticas y subárticas de América del Norte hasta el sur de Chile.

Expertos aseguran que en algún minuto en el ciclo de su vida, casi todas estas aves llegan a la costa del Pacífico y se concentran en los humedales orientales de Chiloé.

El zarapito de pico recto y el chorlo de Magallanes protegidas internacionalmente

El zarapito de pico recto es un ave playera migratoria y los estimados aseguran que su población ha disminuido a un ritmo mayor al 10% anual durante las últimas generaciones.

En este contexto, Chile —con el apoyo de Brasil y Perú— impulsó la propuesta de incluir a este pájaro en el Apéndice 1 de la Convención, lo cual es una señal de urgencia.

La importancia de esta sección es que se listan las especies en peligro y permite que se tomen medidas para su protección como: prohibir la caza, restaurar los hábitats y eliminar los obstáculos de migración.

Sobre la protección del chorlo de Magallanes. En este caso, Chile y Argentina presentaron una acción concertada, es decir, un mecanismo para acelerar la colaboración para proteger a esta especie.

El chorlo de Magallanes, llamada Pluvianellus socialis, solo vive en la Patagonia y tanto en Chile como en Argentina es considerada como “En Peligro”. Es una de las aves playeras más amenazadas del mundo ya que cuenta con una población —estimada— de menos de 1.000 individuos.

Fuente: theclinic.cl

