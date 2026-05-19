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19 de mayo de 2026

CONCEJAL DE PUERTO NATALES, JORGE RUIZ (PC) FUE DETENIDO POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD

De acuerdo con antecedentes recabados, el procedimiento se registró en la intersección de las calles Pedro Montt y Manuel Rodríguez, donde personal policial realizaba controles vehiculares preventivos.

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El concejal de Puerto Natales, Jorge Ruiz (PC), fue detenido por Carabineros durante la madrugada de este lunes tras ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad en pleno centro de la comuna, en la región de Magallanes.

De acuerdo con antecedentes recabados, el procedimiento se registró en la intersección de las calles Pedro Montt y Manuel Rodríguez, donde personal policial realizaba controles vehiculares preventivos.

En ese contexto, los funcionarios fiscalizaron al edil, quien mantenía la documentación del vehículo al día. Sin embargo, los uniformados detectaron signos evidentes de ingesta alcohólica, entre ellos hálito etílico e incoherencia al hablar.

Ante las sospechas, Carabineros le practicó el examen de intoxilyzer, el que arrojó un resultado positivo, estableciendo que el concejal conducía en estado de ebriedad.

Tras ello, Ruiz fue trasladado hasta el Hospital Dr. Augusto Essmann de Puerto Natales para la realización de la alcoholemia y la constatación de lesiones de rigor.

Posteriormente, el concejal quedó a disposición de la comisaría local, a la espera de la determinación que adopte la Fiscalía de Puerto Natales respecto a su situación procesal.

Entre las alternativas que evalúa el Ministerio Público se encuentra su eventual control de detención y formalización durante esta jornada, o bien quedar apercibido bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal, a la espera de una citación posterior.

Fuente: biobiochile.cl 


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