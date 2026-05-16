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16 de mayo de 2026

CANCELAN LOS JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES 2026 TRAS RECORTE PRESUPUESTARIO EN DEPORTE

​La reducción de $5,7 mil millones en el presupuesto del Ministerio del Deporte obligó a suspender el principal evento multideportivo interregional del país.

JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES

El Ministerio del Deporte concretó una reducción presupuestaria de $5,7 mil millones para el año 2026, equivalente al 3% de sus recursos anuales, situación que derivó en la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales programados para realizarse este año en la Región Metropolitana.

La medida quedó establecida en un decreto del Ministerio de Hacienda ya tomado de razón por Contraloría, donde se detalla un recorte de $3.586 millones correspondientes a la totalidad de los recursos destinados a la organización de los Juegos Nacionales y Paranacionales dependientes del Instituto Nacional del Deporte (IND).

De acuerdo con antecedentes publicados por The Clinic y confirmados por fuentes del Ministerio del Deporte, la decisión respondió a la necesidad de priorizar otros compromisos presupuestarios, entre ellos el financiamiento de deportistas que participarán en los Juegos Odesur Santa Fe 2026. Desde el IND señalaron además que este tipo de competencias adquieren mayor relevancia en años sin eventos internacionales de gran magnitud.

La cancelación impactará a cerca de tres mil deportistas de distintas regiones del país, quienes proyectaban competir en 22 disciplinas, incluyendo categorías convencionales y paralímpicas. Los Juegos Nacionales y Paranacionales son considerados el principal evento multideportivo interregional de Chile y se realizan desde 2013.

El ajuste presupuestario también contempla reducciones en otras áreas del Ministerio del Deporte, incluyendo más de $1.100 millones en infraestructura deportiva y $763 millones vinculados a la organización de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027.


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