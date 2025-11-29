SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC ADVIERTE IMPACTO DE RECORTE DEL 30% EN PROMOCIÓN TURÍSTICA: “CHILE ESTÁ RETROCEDIENDO MIENTRAS NUESTROS VECINOS AVANZAN”

​ Durante la discusión del Presupuesto 2026, el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, alertó a la Sala sobre las graves consecuencias que tendrá la reducción del 30% en los recursos destinados al Programa de Promoción Turística, un área estratégica para la economía nacional y especialmente para regiones altamente dependientes del rubro.

​

Kusanovic explicó que, con este recorte, Chile destinará apenas USD 7,2 millones a promoción turística, ubicándose entre los presupuestos más bajos de la región. En contraste, Perú y Colombia invierten cerca de USD 25 millones anuales; Ecuador y Brasil, alrededor de USD 30 millones.

​

“Mientras nuestros vecinos están potenciando sus estrategias para atraer visitantes, Chile está retrocediendo. Este recorte nos deja prácticamente fuera de competencia en un mercado global altamente competitivo”, señaló.

​

El senador enfatizó que la disminución afecta de manera directa a zonas donde el turismo es motor económico. En el caso de Magallanes, la actividad representa aproximadamente el 10% del PIB regional, además de generar miles de empleos y sostener a gran parte del tejido económico local.

​

Con ese contexto, Kusanovic solicitó votar por separado la indicación para intentar revertir la rebaja. Sin embargo, su planteamiento no fue acogido y la reducción del 30% quedó aprobada.

​

“Lamento que no se haya escuchado este llamado. Esta decisión va a impactar no solo a Magallanes, sino a todo el país. Chile necesita una estrategia seria para atraer turismo, no recortes que nos restan competitividad”, afirmó.

