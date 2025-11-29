Punta Arenas,
29 de noviembre de 2025

SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC ADVIERTE IMPACTO DE RECORTE DEL 30% EN PROMOCIÓN TURÍSTICA: "CHILE ESTÁ RETROCEDIENDO MIENTRAS NUESTROS VECINOS AVANZAN"

​El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, pidió votar por separado la indicación que rebaja en un 30% el presupuesto del Programa de Promoción Turística. Pese a sus advertencias, la disminución fue aprobada, dejando a Chile con uno de los presupuestos más bajos de América Latina.

senadorkusanovic

​ Durante la discusión del Presupuesto 2026, el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, alertó a la Sala sobre las graves consecuencias que tendrá la reducción del 30% en los recursos destinados al Programa de Promoción Turística, un área estratégica para la economía nacional y especialmente para regiones altamente dependientes del rubro.


Kusanovic explicó que, con este recorte, Chile destinará apenas USD 7,2 millones a promoción turística, ubicándose entre los presupuestos más bajos de la región. En contraste, Perú y Colombia invierten cerca de USD 25 millones anuales; Ecuador y Brasil, alrededor de USD 30 millones.


“Mientras nuestros vecinos están potenciando sus estrategias para atraer visitantes, Chile está retrocediendo. Este recorte nos deja prácticamente fuera de competencia en un mercado global altamente competitivo”, señaló.


El senador enfatizó que la disminución afecta de manera directa a zonas donde el turismo es motor económico. En el caso de Magallanes, la actividad representa aproximadamente el 10% del PIB regional, además de generar miles de empleos y sostener a gran parte del tejido económico local.


Con ese contexto, Kusanovic solicitó votar por separado la indicación para intentar revertir la rebaja. Sin embargo, su planteamiento no fue acogido y la reducción del 30% quedó aprobada.


“Lamento que no se haya escuchado este llamado. Esta decisión va a impactar no solo a Magallanes, sino a todo el país. Chile necesita una estrategia seria para atraer turismo, no recortes que nos restan competitividad”, afirmó.

FOTO-SENADOR-BIANCHI

SENADOR BIANCHI PROPONE "LEY MAYOL" PARA REGULAR ENCUESTAS ELECTORALES PARA EVITAR MANIPULACIÓN DE VOTANTES INDECISOS

MINISTRO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA REFUERZA LIDERAZGO NACIONAL EN HIDRÓGENO VERDE CON VISITA A MAGALLANES

​Su arribo incluyó la inauguración de la Feria Educativa de Hidrógeno Verde y la sesión del Pacto de Magallanes, instancias clave para impulsar la transición energética y fortalecer la colaboración público-privada en el crecimiento de esta industria.

​Su arribo incluyó la inauguración de la Feria Educativa de Hidrógeno Verde y la sesión del Pacto de Magallanes, instancias clave para impulsar la transición energética y fortalecer la colaboración público-privada en el crecimiento de esta industria.

biministroferiah2v
caphumanonema

NEMA TRABAJARÁ CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE MAGALLANES PARA FORTALECER CAPITAL HUMANO PARA LA INDUSTRIA DE HIDRÓGENO VERDE

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

SEREMI DE BIENES NACIONALES, SERGIO REYES: “SOMOS EL BANCO DE SUELOS DE CHILE Y VAMOS A ENTREGAR ESTOS TERRENOS AL MINISTERIO DE VIVIENDA”

minvulagunablanca

SERVIU ABRE LICITACIÓN PARA MEJORAR EL CENTRO COSTUMBRISTA DE LAGUNA BLANCA