GRAU DICE QUE PRÓXIMO GOBIERNO TENDRÁ MEJORES CONDICIONES PRESUPUESTARIAS QUE LAS QUE TUVIERON EN 2022

Nicolás Grau, ministro de Hacienda, aseguró que las condiciones que tendrá el próximo Gobierno en materia presupuestaria serán mejores que las que tuvo la actual administración en 2022.

“Las condiciones que va a tener (el próximo Gobierno) en materia presupuestaria, desde el punto de vista de las obligaciones que existen y por ende las reasignaciones que probablemente se deban hacer durante el ejercicio presupuestario, van a ser mejores que las que nosotros tuvimos el 2022″, afirmó el secretario de Estado en conversación con Radio Pauta.

Grau sustentó lo anterior explicando que cuando llegaron a La Moneda tuvieron que financiar a través de una resignación de “miles de millones de dólares la PGU, que tuvo un informe financiero que no permitía un financiamiento completo“.

“Además los cambios tributarios que se hicieron en ese momento no rindieron lo que se esperaba, y por ende hubo que hacer un esfuerzo aún mayor que lo que estaba especificado en el informe financiero”, siguió el titular de Hacienda.

​En palabras del ministro, todos los gobiernos que asumen hacen normalmente reasignaciones de acuerdo a sus prioridades.

“Para nosotros era muy importante, por supuesto, financiar la PGU. De hecho, durante el gobierno del presidente Boric la PGU fue aumentada, pero eso requirió en su momento una reasignación muy relevante“, detalló.

“El próximo Gobierno no va a tener que hacer una reasignación de esa magnitud en ningún caso“, evaluó Grau de igual manera.

El secretario de Estado añadió que lo que se especificó en la Ley de Presupuesto fue que se le dio al Gobierno, por más de 700 millones de dólares, una “mayor flexibilidad que la que se tiene regularmente en el presupuesto para poder reasignar de acuerdo a las prioridades que tenga el nuevo Gobierno”.

“Por lo tanto, sumando y restando, creo que las condiciones que va a tener (el próximo Gobierno) en materia presupuestaria (…) van a ser mejores que las que nosotros tuvimos el 2022“, finalizó.

Fuente: biobiochile.cl



