Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
2 (1)
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

8 de enero de 2026

GRAU DICE QUE PRÓXIMO GOBIERNO TENDRÁ MEJORES CONDICIONES PRESUPUESTARIAS QUE LAS QUE TUVIERON EN 2022

​“Las condiciones que va a tener (el próximo Gobierno) en materia presupuestaria, desde el punto de vista de las obligaciones que existen y por ende las reasignaciones que probablemente se deban hacer durante el ejercicio presupuestario, van a ser mejores que las que nosotros tuvimos el 2022″, afirmó el secretario de Estado en conversación con Radio Pauta.

grau-dice-que-proximo-gobierno-tendra-mejores-condiciones-presupuestarias-que-las-que-tuvieron-en-2022

Nicolás Grau, ministro de Hacienda, aseguró que las condiciones que tendrá el próximo Gobierno en materia presupuestaria serán mejores que las que tuvo la actual administración en 2022.

“Las condiciones que va a tener (el próximo Gobierno) en materia presupuestaria, desde el punto de vista de las obligaciones que existen y por ende las reasignaciones que probablemente se deban hacer durante el ejercicio presupuestario, van a ser mejores que las que nosotros tuvimos el 2022″, afirmó el secretario de Estado en conversación con Radio Pauta.

Grau sustentó lo anterior explicando que cuando llegaron a La Moneda tuvieron que financiar a través de una resignación de “miles de millones de dólares la PGU, que tuvo un informe financiero que no permitía un financiamiento completo“.

Ministro Grau por condiciones presupuestarias para el próximo Gobierno

“Además los cambios tributarios que se hicieron en ese momento no rindieron lo que se esperaba, y por ende hubo que hacer un esfuerzo aún mayor que lo que estaba especificado en el informe financiero”, siguió el titular de Hacienda.

En palabras del ministro, todos los gobiernos que asumen hacen normalmente reasignaciones de acuerdo a sus prioridades.

“Para nosotros era muy importante, por supuesto, financiar la PGU. De hecho, durante el gobierno del presidente Boric la PGU fue aumentada, pero eso requirió en su momento una reasignación muy relevante“, detalló.

“El próximo Gobierno no va a tener que hacer una reasignación de esa magnitud en ningún caso“, evaluó Grau de igual manera.

El secretario de Estado añadió que lo que se especificó en la Ley de Presupuesto fue que se le dio al Gobierno, por más de 700 millones de dólares, una “mayor flexibilidad que la que se tiene regularmente en el presupuesto para poder reasignar de acuerdo a las prioridades que tenga el nuevo Gobierno”.

“Por lo tanto, sumando y restando, creo que las condiciones que va a tener (el próximo Gobierno) en materia presupuestaria (…) van a ser mejores que las que nosotros tuvimos el 2022“, finalizó.

Fuente: biobiochile.cl 



Cauce de vertiente Peñablanca, parcialmente congelado

INICIA PROCESO PARTICIPATIVO PARA DEFINIR PRIMEROS INDICADORES DE SEGURIDAD HÍDRICA DEL PAÍS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CARABINEROS DESBARATA CULTIVO INDOOR DE CANNABIS EN EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​El procedimiento fue desarrollado por personal del OS-7 Magallanes en coordinación con la Fiscalía Local. Se incautaron 76 plantas y se detuvo a un joven de 21 años.

​El procedimiento fue desarrollado por personal del OS-7 Magallanes en coordinación con la Fiscalía Local. Se incautaron 76 plantas y se detuvo a un joven de 21 años.

marihuanapuq
nuestrospodcast
natalesvertedero

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ANTE INCENDIO EN VERTEDERO MUNICIPAL

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
grau-dice-que-proximo-gobierno-tendra-mejores-condiciones-presupuestarias-que-las-que-tuvieron-en-2022

GRAU DICE QUE PRÓXIMO GOBIERNO TENDRÁ MEJORES CONDICIONES PRESUPUESTARIAS QUE LAS QUE TUVIERON EN 2022

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
fundador movimiento NA, Dante Rodríguez

MOVIMIENTO NA IMPULSA EL DEPORTE Y EL BIENESTAR INTEGRAL COMO ESPACIO COMUNITARIO EN PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
2 (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
2 (1)
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
jaimearteagassm

JAIME ARTEAGA VERA ASUME COMO NUEVO DIRECTOR DEL HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERÓN