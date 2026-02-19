Punta Arenas,
19 de febrero de 2026

¿NO TERMINASTE LA EDUCACIÓN BÁSICA? PREPÁRATE CON SENCE PARA RENDIR EXÁMENES LIBRES

​Este año la plataforma Gradúate del SENCE incorporó material de estudio para ponerse al día con la enseñanza básica y, luego, avanzar hacia la enseñanza media, todo en la misma plataforma.

graduate

Una gran noticia para trabajadores, personas mayores de 18 años, que, por diversos motivos, no han podido finalizar la enseñanza Básica (1° a 8°), gracias a que el SENCE desbloqueó este nuevo nivel en la plataforma Gradúate, la cual hasta el año pasado solo tenía contenido para prepararse y rendir exámenes libres en educación Media.

El mercado laboral es cada vez más exigente. En la mayoría de los trabajos formales, uno de los requisitos básicos para ser contratado, es contar con la licencia de educación media, incluso, para algunos trámites como la obtención de la licencia de conducir Clase B, es necesario contar con la licencia de enseñanza básica. 

La realidad nacional según informes del Ministerio de Educación reporta una alta tasa de deserción escolar, desde la pandemia del Covid-19, que se ha sostenido en el tiempo, lo que puede ocasionar que muchos de estos jóvenes que no han concluido sus estudios y ya tengan edad para trabajar, quizás no puedan acceder a contratos por tener sus estudios incompletos.

En este contexto, en el 2023 Sence generó la iniciativa “Gradúate”, a través de un proyecto con cargo al 5% por intermedio del OTIC Cámara Chilena de la Construcción, que a su vez contrató los servicios de la entidad ejecutora Open Green Road (OGR) para la construcción del sitio y elaboración de contenidos.

La plataforma entrega las herramientas y contenidos necesarios para preparar a trabajadoras y trabajadores adultos en la rendición de exámenes libres ante el Ministerio de Educación, ya sea en modalidad Fines Laborales o  Continuidad de Estudios, que le permite seguir avanzando en el ámbito académico. Desde su lanzamiento en agosto del 2023 a la fecha, se han registrado 41.384 inscripciones en las modalidades de preparación disponibles (fines laborales y continuidad de estudios), de las cuales un 56,8% pertenecen a mujeres y un 43,2% a hombres.

“Invitamos a todas las personas mayores de 18 años, que necesiten obtener su licencia de 4° medio y/o la de 8° básico, a inscribirse en esta plataforma gratuita, que además está disponible todo el año, no tienen que movilizarse para asistir, pueden ir a su ritmo, ingresar e intentarlo las veces necesarias y luego inscribirse en el Mineduc parta rendir exámenes libres. Nunca es tarde para hacerlo”, enfatizó el director regional de Sence, Roberto Vargas Molina.

Requisitos e inscripción

La Plataforma Gradúate está disponible durante todo el año y va dirigida a: ​

  • Personas mayores de 18 años
  • Que cuenten con RUN chileno vigente
  • Tener Clave Única

Inscríbete con tu RUT y Clave Única, AQUÍ https://sence.gob.cl/personas/graduate 

Sectores de aprendizaje

Los contenidos están organizados por nivel y asignatura, e incluyen:​

  • Ciencias Naturales
  • Estudios Sociales
  • Lengua Castellana y Comunicación
  • Educación Matemática
  • Idioma Extranjero: inglés

¿Cómo obtener la licencia?

La licencia de enseñanza básica o media se obtiene al aprobar los exámenes libres ante el Ministerio de Educación. Para rendirlos, es obligatorio inscribirse previamente en las plataformas de MINEDUC, según la modalidad que corresponda.

Fechas de inscripción en MINEDUC

Fines Laborales:

 


Fechas proceso 2026



Períodos de inscripción



Fecha aplicación de pruebas



23 de febrero al 13 de marzo



22 al 26 de abril



06 al 24 de abril



03 al 07 de junio



25 de mayo al 12 de junio



05 al 09 de agosto



11 al 31 de agosto



7 al 11 de octubre


 

Continuidad de estudios:

 


Fechas proceso 2026



Períodos de inscripción



Fecha aplicación de pruebas



06 al 24 de abril



03 al 07 de junio



01 al 22 de julio



07 al 11 de octubre


 

 





Valentín Aguilera

SEREMI DE EDUCACIÓN DESTACA AVANCES EN GESTIÓN Y CONFIRMA INICIO DEL AÑO ESCOLAR EL 4 DE MARZO EN MAGALLANES

