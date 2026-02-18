MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INVITA A RETIRAR ENTRADAS PARA UN NUEVO BINGO DEL ADULTO MAYOR

Un tercer y cuarto bingo de verano anunció este martes la Unidad del Adulto Mayor de la Municipalidad de Punta Arenas, proceso que comenzará con el retiro de entradas desde este miércoles 18 de febrero en Covadonga 063 y que se extenderá hasta el viernes 20 de febrero, entre las 09:00 y las 13:00 horas, y de 14:00 a 16:00 horas.

​

El evento, que contempla la participación de 600 personas mayores, se realizará el martes 24 de febrero, entre las 15:00 y las 17:30 horas, en dos recintos de manera simultánea: Espacio Quillota y Cordenap.

​

Sobre la actividad, el alcalde de Punta Arenas recordó que "no hay que estar en ningún club para poder retirar las invitaciones, ni tener ficha social; solamente ganas de pasarlo bien. Eso sí, es con invitaciones físicas, por lo que les pedimos que las vayan a buscar directamente a Covadonga 063, donde se encuentra la Unidad del Adulto Mayor de la municipalidad", señaló Radonich.

​

Por su parte, la encargada de la Unidad del Adulto Mayor del municipio, Carolina Barrientos, informó quiénes pueden participar: "Todas las personas mayores de 60 años. Lo único que les pedimos es que tengan ganas de participar. Es una tarde recreativa, con premios, concursos, baile y música. Así que va a ser muy entretenido para todas nuestras personas mayores", indicó.

