PLAZA DEL BIENESTAR DE CAJA LA ARAUCANA OFRECIÓ SERVICIOS GRATUITOS DE SALUD, EDUCACIÓN Y EMPLEO A LA COMUNIDAD DE PUNTA ARENAS

​Con una alta participación e interés de la comunidad, Caja La Araucana realizó la Plaza del Bienestar en la ciudad de Punta Arenas, una jornada gratuita y abierta que se desarrolló en el Mall Espacio Urbano Pionero y permitió a las personas acceder a servicios orientados a promover su bienestar integral.



Durante la actividad, que contó con la asistencia del alcalde Claudio Radonich, vecinas y vecinos accedieron a diversos operativos en terreno, organizados en cuatro ejes centrales —salud, educación, pro-empleo y recreación—, facilitando el acceso a servicios esenciales en un solo lugar.



El gerente general de La Araucana, Francisco Sepúlveda, afirmó que la instancia buscó avanzar en accesibilidad en diferentes aspectos requeridos por los vecinos de la zona: “Refleja nuestro compromiso de trabajar por el bienestar de las personas. Reunir en un solo espacio servicios de salud, educación y empleo permite generar un impacto real en la calidad de vida, especialmente en regiones donde el acceso a prestaciones o servicios puede ser más complejo”, explicó.



Asimismo, agregó que la actividad se enmarca en un proyecto de alcance nacional: “estamos felices de iniciar en la región de Magallanes, en el año 2026… y estamos comprometidos a recorrer el país impulsando esta iniciativa”, dijo.



El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la iniciativa: “Todo lo que diga relación con beneficios a nuestros vecinos, vamos a estar trabajando como municipalidad, así que muy contento que esto se haya hecho. Hoy están los niños en este planetario, que es toda una novedad, pero también están viendo exámenes médicos. Y como municipalidad, algo muy importante, estamos colaborando con el empleo con OMIL a través de un pequeño curso de cómo presentar los currículums y cómo ir a las entrevistas”, comentó.



En tanto, Mall Espacio Urbano Pionero, el center manager, Freddy Tapia, enfatizó en la importancia de desarrollar este tipo de instancias a través del trabajo conjunto: “Hoy tenemos la posibilidad de contar con Caja La Araucana a través de este apoyo y también a través de la Municipalidad de Punta Arenas en poder entregar este espacio 360 para todos nuestros vecinos y vecinas”, comentó.



Entre los afiliados asistentes, Ilma Silva, quien valoró la instancia: “Muy buena. Muy importante, porque uno se informa muchas cosas. Me enteré de La Araucana, los beneficios, ahora los exámenes (…) es importante para uno, sobre todo para el adulto mayor, así que me gusta mucho estas cositas que hacen. Se agradece.”



Salud, educación y empleo en un solo espacio



En el ámbito de la salud, las y los asistentes accedieron a controles preventivos gracias a la participación de Happ, con su Ruta del Corazón, que incluyó exámenes y mediciones preventivas en salud cardiovascular; Mediclic, con servicios de telemedicina; Uno Salud Dental, con atenciones preventivas de higiene bucal; Innova, con evaluaciones oftalmológicas; y Fundación Revivir, que desarrolló el taller “Yoga en silla”, orientado a personas mayores.



En el eje educativo y científico, destacó la presencia de Astro Ruta, que ofreció un planetario inflable, microscopios, muestras mineralógicas y experiencias de realidad virtual. A ello se sumaron actividades de avistamiento y fotografía de aves desarrolladas por Country Club Vista al Bosque, acercando la ciencia y el conocimiento a la comunidad de manera didáctica y participativa.



La Plaza del Bienestar incorporó además un espacio dedicado al hogar y al consumo responsable, con la participación de Scoop y su mercado a granel, junto al supermercado local Rofil. Ambas iniciativas forman parte de nuevos convenios regionales suscritos por Caja La Araucana, orientados a promover hábitos de consumo conscientes y al fortalecimiento de la economía local.



En el eje de pro-empleo y emprendimiento, estuvo presente el Centro de Negocios SERCOTEC Punta Arenas, que entregó asesoría y charlas informativas para emprendedores. Asimismo, participó la OMIL Punta Arenas con su stand “Conecta con tu nuevo empleo”, talleres de empleabilidad, apoyo en la elaboración de currículum vitae y dos talleres dictados por equipos municipales.



Recreación y bienestar



La jornada contempló también una variada oferta de recreación y bienestar, con talleres de actividad física a cargo de Body Balance; la participación de Gimnasio Planet, con clases de entrenamiento funcional y orientación deportiva; y espacios recreativos para niños y niñas, como juegos inflables.



