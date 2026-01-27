Punta Arenas,
27 de enero de 2026

INVITAN A PRIMERA “PLAZA DE JUSTICIA” EL MIÉRCOLES 28 EN EL CESFAM FENTON

​La Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat Alvarado, formuló un llamado a la comunidad a formuló un llamado a la comunidad a hacerse parte de este nuevo operativo, que busca responder dudas, dar orientaciones y gestionar diversos trámites.

PLAZA DE JUSTICIA CESFAM FENTON 5

​Este miércoles 28, de 08:30 a 11:30 horas los servicios del sector Justicia llevarán su oferta habitual hasta el sector norte de la ciudad, con motivo de la realización de su primera “Plaza de Justicia y Derechos Humanos” de 2026. La actividad, organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y DD.HH., tendrá lugar en el CESFAM Dr. Thomas Fenton (Suiza N°01441, sector Las Naciones).

 
Allí, se otorgarán diversas atenciones en terreno por parte de los servicios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Servicio de Registro Civil e Identificación, Corporación de Asistencia Judicial, Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y Servicio Médico Legal.

 
La Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat Alvarado, formuló un llamado a la comunidad a formuló un llamado a la comunidad a hacerse parte de este nuevo operativo, que busca responder dudas, dar orientaciones y gestionar diversos trámites. Entre ellos, figura la renovación de cédulas de identidad, activación de la Clave Única, asesoría y orientación jurídica gratuita en los ámbitos de familia, civil, penal y Derechos Humanos, eliminación de antecedentes penales, entre otras prestaciones.

 
Finalmente, instó a la ciudadanía a revisar periódicamente las redes sociales de la SEREMÍA de Justicia y DD.HH., en las cuales se informará oportunamente sobre fechas y lugares de nuevas actividades de difusión, promoción y atenciones extraordinarias en la comuna y en la región.

DEL HUERTO A LA FERIA: AGROECOLOGÍA Y PRODUCCIÓN LOCAL EN TIERRA DEL FUEGO

CON MÁS DE 130 PUESTOS DE EMPRESAS Y PRODUCTORES NACIONALES E INTERNACIONALES SE DIO INICIO A LA “EXPO MAGALLANES 2026”

​En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.

​En total, son 138 stands y 30 empresas las participantes. Se proyecta una asistencia de 25 mil personas, basado en registros de años anteriores.

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIÓ OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA TERCERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

INVITAN A PRIMERA “PLAZA DE JUSTICIA” EL MIÉRCOLES 28 EN EL CESFAM FENTON

CHILE CONFIRMA DETECCIÓN DE INFLUENZA AVIAR EN ANTÁRTICA POR TERCER AÑO CONSECUTIVO Y REFUERZA MONITOREO CIENTÍFICO

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

PDI MAGALLANES DETECTÓ A NUEVE EXTRANJEROS EN SITUACIÓN IRREGULAR Y DETUVO A CINCO PERSONAS EN OPERATIVO FOCALIZADO