INVITAN A PRIMERA “PLAZA DE JUSTICIA” EL MIÉRCOLES 28 EN EL CESFAM FENTON

​Este miércoles 28, de 08:30 a 11:30 horas los servicios del sector Justicia llevarán su oferta habitual hasta el sector norte de la ciudad, con motivo de la realización de su primera “Plaza de Justicia y Derechos Humanos” de 2026. La actividad, organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y DD.HH., tendrá lugar en el CESFAM Dr. Thomas Fenton (Suiza N°01441, sector Las Naciones).



Allí, se otorgarán diversas atenciones en terreno por parte de los servicios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Servicio de Registro Civil e Identificación, Corporación de Asistencia Judicial, Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y Servicio Médico Legal.



La Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat Alvarado, formuló un llamado a la comunidad a formuló un llamado a la comunidad a hacerse parte de este nuevo operativo, que busca responder dudas, dar orientaciones y gestionar diversos trámites. Entre ellos, figura la renovación de cédulas de identidad, activación de la Clave Única, asesoría y orientación jurídica gratuita en los ámbitos de familia, civil, penal y Derechos Humanos, eliminación de antecedentes penales, entre otras prestaciones.



Finalmente, instó a la ciudadanía a revisar periódicamente las redes sociales de la SEREMÍA de Justicia y DD.HH., en las cuales se informará oportunamente sobre fechas y lugares de nuevas actividades de difusión, promoción y atenciones extraordinarias en la comuna y en la región.



