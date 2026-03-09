AUTORIDADES REGIONALES REALIZARON JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PUNTA ARENAS

Con el propósito de erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, autoridades regionales realizaron una actividad de difusión orientada a sensibilizar a la ciudadanía respecto de esta grave vulneración de derechos. Durante la jornada se entregó material informativo a la comunidad con el objetivo de visibilizar esta problemática y promover la corresponsabilidad en su prevención.



La actividad se llevó a cabo este viernes 06 de marzo en la intersección de las calles Colón y Bories, en pleno centro de Punta Arenas. La instancia fue convocada por la Seremi de Seguridad Pública junto al Seremi de Desarrollo Social y Familia, en el marco de la campaña nacional “Abre los Ojos”, que busca sensibilizar a la ciudadanía frente a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, además de promover la denuncia oportuna de situaciones que puedan poner en riesgo su integridad.



Durante la actividad, el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica Mancilla, destacó que la protección de la niñez requiere del compromiso activo de toda la comunidad. “Cuando hablamos de “abrir los ojos”, estamos invitando a la ciudadanía a tomar conciencia, informarse y reconocer señales de alerta frente a situaciones que muchas veces ocurren en contextos cotidianos. La prevención también depende de nuestra capacidad como sociedad para actuar a tiempo y no permanecer indiferentes frente a posibles vulneraciones de derechos”, señaló.



Por su parte, la Seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos Hernández, subrayó la relevancia de utilizar los mecanismos formales de denuncia. “La información que entrega la ciudadanía es fundamental para detectar y perseguir este tipo de delitos. Por eso es importante que las personas conozcan y utilicen canales como Denuncia Seguro (*4242), que permiten reportar antecedentes de manera confidencial y contribuir a la protección de niños, niñas y adolescentes”, precisó.



En tanto, la directora regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Lorena Guala Vivar, relevó los avances y la articulación institucional en esta materia. “Como Servicio participamos en la mesa regional para la prevención e investigación de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. En ese espacio, el Ministerio Público compartió antecedentes que indican que, a diciembre de 2025, se habían abierto 40 causas por este delito en Magallanes, de las cuales 29 se mantienen vigentes. A la misma fecha, la Fiscalía Regional había obtenido 10 condenas y la prisión preventiva de cuatro imputados en causas en curso. Estos resultados responden al trabajo coordinado del Estado, pero también a la información que aporta la ciudadanía a través de denuncias que permiten iniciar o fortalecer las investigaciones”, señaló.

Las autoridades reiteraron que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes constituye una grave vulneración de derechos humanos, por lo que la información, la prevención y la denuncia oportuna resultan fundamentales para detectar y enfrentar este tipo de delitos.



