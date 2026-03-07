Punta Arenas,
7 de marzo de 2026

TAEKWONDISTAS MAGALLÁNICOS COMPITEN EN IMPORTANTE TORNEO INTERNACIONAL EN LAS VEGAS

Los deportistas de la academia ROTT representan a la región en uno de los eventos más importantes del circuito mundial de taekwondo.

Taekwondistas magallánicos

Dos jóvenes deportistas de la academia de taekwondo ROTT de Punta Arenas se encuentran en Las Vegas, Estados Unidos, para participar en uno de los eventos más importantes del circuito internacional de esta disciplina. Se trata de Fernanda Gómez, en la categoría juvenil -49 kilos, y Diego Núñez Díaz, en juvenil -51 kilos.

Ambos atletas magallánicos viajaron acompañados por su maestro Oscar Velásquez Sepúlveda, representando a la región en una competencia de alto nivel que reúne a exponentes de distintos países y que forma parte del calendario internacional del taekwondo.

Para Fernanda Gómez, esta es su segunda participación consecutiva en el torneo, con el objetivo de volver a subir al podio. En la edición anterior logró medalla de bronce y el tercer lugar, resultado que marcó un hito para el taekwondo de la Región de Magallanes.

Por su parte, Diego Núñez Díaz enfrenta esta instancia internacional con la meta de sumar experiencia en su proceso de crecimiento deportivo, consolidando su desarrollo dentro de la disciplina.

​En paralelo, el atleta Felipe Velásquez, integrante del Team Chile, también se encuentra en Las Vegas participando en un proceso de preparación junto a la selección nacional. Posteriormente continuará sus entrenamientos en Santiago, en el marco de la preparación para los Juegos Suramericanos de la Juventud que se realizarán en Panamá, donde es actualmente el único deportista de Magallanes que representará al país.

processed-37701A33-3401-4264-A359-C5967E632233

MAGALLÁNICO SELECCIONADO NACIONAL EN TAEKWONDO OBTIENE CUPO PARA SURAMERICANO

