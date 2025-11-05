Punta Arenas,
5 de noviembre de 2025

ACADEMIA DE TAEKWONDO IL KIHAP DESTACÓ EN EL OPEN PUERTO MONTT 2025

Soy reportero - deportes.

ilkihap

​La academia IL Kihap de Punta Arenas destacó en el Open Puerto Montt 2025, torneo que reunió a más de 700 competidores provenientes de distintas regiones de Chile y de Argentina, consolidándose como uno de los eventos más importantes del circuito nacional de Taekwondo.

 
El campeonato, organizado por don Erwin González Soto, maestro de la escuela Dragones Blancos de Puerto Montt, se desarrolló entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, con jornada de pesaje el día 31 y competencias los días 1 y 2 de noviembre.

 
El equipo magallánico de IL Kihap estuvo conformado por 11 representantes, de los cuales 10 obtuvieron medalla, reflejando el compromiso, la disciplina y el esfuerzo de cada uno de los alumnos.

 
Previo al torneo, los deportistas participaron en una jornada de entrenamiento junto a la academia Dragones Blancos, fortaleciendo la experiencia y el compañerismo entre academias.

 
Resultados destacados:

 
1er Lugar:

 
🥇Esteban Cáceres
🥇 Ayelén Maldonado
🥇 Paola Vergara
🥇 Franco Santana
🥇 Gabriel Arenas
🥇 Víctor Soto
🥇 Juan Burgos

 
2do Lugar:

 
🥈 Isidora Szeinkierman

 
3er Lugar:

 
🥉 Alejandro Bahamonde
🥉 Pablo Bahamonde

El instructor José Díaz Ojeda, a cargo de la delegación, destacó el alto nivel del torneo y expresó su orgullo por el desempeño del equipo:

 
“Nuestros alumnos demostraron un gran compromiso y un nivel técnico que nos motiva a seguir creciendo. Agradezco a los apoderados y a toda la familia IL Kihap por su apoyo constante y por representar con orgullo a Punta Arenas en cada competencia.”

La academia IL Kihap agradece especialmente a la Fundación de Deportes de Punta Arenas y a su encargado, Jonathan Mansilla, quien realizó las gestiones para otorgar cuatro pasajes que permitieron la participación de nuestros alumnos en este importante torneo nacional.

​El próximo viernes 28 y sábado 29 de noviembre, el CIIJUM abrirá sus puertas para recibir a visitantes de todas las edades en una feria con acceso gratuito. La actividad se desarrollará de 09:00 a 18:00 horas y ofrecerá diversas propuestas para la comunidad.

​El próximo viernes 28 y sábado 29 de noviembre, el CIIJUM abrirá sus puertas para recibir a visitantes de todas las edades en una feria con acceso gratuito. La actividad se desarrollará de 09:00 a 18:00 horas y ofrecerá diversas propuestas para la comunidad.

