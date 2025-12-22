CÉSAR CIFUENTES VALORA SEÑALES DEL PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST Y PIDE ACELERAR INVERSIONES CLAVE PARA MAGALLANES EN H2V Y SALMONICULTURA

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, César Cifuentes, presidente del Movimiento Regionalista, abordó el escenario político tras las elecciones presidenciales y el triunfo de José Antonio Kast, destacando las primeras señales entregadas por el presidente electo y los desafíos que enfrenta el próximo gobierno, especialmente en la Región de Magallanes.

En su análisis, Cifuentes sostuvo que el resultado electoral ha comenzado a generar expectativas positivas en el mundo económico y de la inversión. En ese contexto, afirmó que “los inversionistas se están dando cuenta hacia donde va Chile y que quiere retomar el rumbo de ser un país confiable para invertir, es lo que esta construyendo el gobierno de José Antonio Kast y esperamos sea así”.

El dirigente regionalista valoró además el tono del primer discurso del mandatario electo y los gestos políticos posteriores, señalando que “hay señales, cuando da el primer discurso y hace un discurso super unificador, se junta con los presidentes de los distintos partidos que lo apoyaron y sobre eso da señales sobre como se va perfilando la política exterior”. En la misma línea, destacó el primer viaje internacional del presidente electo, indicando que “hace un primer viaje a argentina, se junta con el presidente Milei lo que también habla de algo bueno de ampliar los tratados con argentina, convenios debieran fluir de una forma mejor”.

Cifuentes también fue crítico respecto a la situación que heredará la nueva administración, apuntando directamente a las autoridades salientes. Al respecto, manifestó que “me llama la atención el grado de sinvergüenzura de este gobierno, escuchaba al Presidente nacional de la anef por el intento de amarre de los puestos de confianza de gente que entro por una tendencia política por confianza del presidente”, agregando que “cuando toca abandonar el barco uno presenta la renuncia y es lo que tiene que ser, es lo que todo el mundo espera que se haga pero tener apernados ahí no corresponde”.

En ese punto, fue enfático en diferenciar entre cargos políticos y funcionarios de carrera, señalando que “entiendo que la carrera funcionario se va a respetar y se debe respetar la carrera funcionaria lo que no se debe respetar es la gente que entro por cargos de confianza”.

Respecto al escenario económico y social, el presidente del Movimiento Regionalista subrayó la necesidad de que el próximo gobierno tenga éxito, indicando que “necesitamos que este próximo gobierno sea exitoso, están entregando un gobierno que ha sido saqueado, donde los índices de cesantía son altísimos, donde magallanes e ha visto afecta en términos de inversión publica, cesantía, necesitamos un gobierno exitoso para cambiar eso”. Asimismo, expresó expectativas sobre la conformación del gabinete, señalando que “es super importante quienes van a ser sus ministros me parece que va a buscar a gente mas por sus capacidades que por sus colores políticos”.

En cuanto a los desafíos específicos para Magallanes bajo un eventual gobierno de José Antonio Kast, Cifuentes planteó la urgencia de impulsar proyectos estratégicos para la región, afirmando que “seria sumamente importante acelerar el tema del hidrogeno verde”. Junto con ello, recalcó la necesidad de avanzar en el sector productivo regional, señalando que “hay que acelerar el tema de la salmonicultura, es sumamente importante ver el tema de los parques marítimos que en realidad hay que pegarle una reevaluación a eso, necesitamos trabajo hoy en día en magallanes hay cosas que necesitamos hacer al alcance de la mano”.

Finalmente, el dirigente regionalista abordó la situación de Zona Franca, cuestionando su orientación actual y el impacto en el costo de vida regional, indicando que “ver que hacemos con zona franca, se convirtió en un mall y la finalidad nunca fue eso sino que tengamos acceso a productos a un precio mas económico el costo de vida en magallanes no es como en el resto de la regiones del país”.

​

