Punta Arenas,
21 de enero de 2026

CESAR CIFUENTES DESTACA CARÁCTER MULTIGENERACIONAL Y DESCENTRALIZADO DEL GABINETE DE KAST

Buenos días región.

ccifuentes

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente del Movimiento Regionalista, César Cifuentes, conversó con la ciudadanía y entregó su análisis respecto a la presentación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, quien asumirá el próximo 11 de marzo de 2026.

En su intervención, Cifuentes manifestó una evaluación positiva de la conformación del equipo ministerial, señalando que varios aspectos del gabinete le resultaron llamativos. “Me sorprendieron muchos cosas en relación a este gabinete y como se estructura, me gusta lo multigeneracional que puede ser desde una ministra que tiene 30 años y un ministro por ejemplo de 70 y tantos años, algo representativo del país”, expresó.

Asimismo, valoró el equilibrio de género presente en el equipo anunciado. “Me parece interesante también este equilibrio entre 13 hombres y 11 mujeres”, indicó, destacando que este tipo de composición refleja una señal relevante para el país.

Otro de los puntos resaltados por el dirigente regionalista fue la mirada descentralizada del futuro gobierno. “También que no es muy centralizada la visión del gabinete, casi la mitad de ellos pertenecen a regiones lo cual me parece bien”, afirmó, subrayando la importancia de que las regiones tengan mayor representación en las decisiones del Ejecutivo.

Finalmente, Cifuentes destacó la amplitud política en la conformación del gabinete, señalando que se rompieron varias expectativas iniciales. “Y a diferencia de lo que muchos pensábamos que esto iba a ser cerrado y exclusivo de un partido político no fue así, y como esto se fue expandiendo incluso a gente que fue parte del gobierno de Michelle Bachelet o Ricardo Lagos, habla muy bien eso del presidente electo, hace una elección no tanto en la mirada político sino en el bienestar de Chile”, concluyó.



GremiossalmonKast

GREMIOS DEL SALMÓN REACCIONAN AL GABINETE DEL NUEVO GOBIERNO

REFORZANDO LA CULTURA PREVENTIVA: VECINOS DE PUNTA ARENAS RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA "SIEMPRE LISTOS"

Leer Más

​La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.

​La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.

SEREMITT INFORMÓ EL DESVÍO PARA TRANSPORTE MAYOR POR PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA BULNES

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

DESCUBREN UNA IMPRESIONANTE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN PINGÜINOS QUE ANIDAN EN LA ANTÁRTICA

smasalmones

SMA PRESENTA ESTRATEGIA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ENFOCADA EN CENTROS DE ENGORDA DE SALMONES

ejercitoincendiosforestales

EJÉRCITO SE DESPLIEGA PARA APOYAR A LA COMUNIDAD ANTE INCENDIOS EN BÍOBÍO Y ÑUBLE