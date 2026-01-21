CESAR CIFUENTES DESTACA CARÁCTER MULTIGENERACIONAL Y DESCENTRALIZADO DEL GABINETE DE KAST

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente del Movimiento Regionalista, César Cifuentes, conversó con la ciudadanía y entregó su análisis respecto a la presentación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, quien asumirá el próximo 11 de marzo de 2026.

En su intervención, Cifuentes manifestó una evaluación positiva de la conformación del equipo ministerial, señalando que varios aspectos del gabinete le resultaron llamativos. “Me sorprendieron muchos cosas en relación a este gabinete y como se estructura, me gusta lo multigeneracional que puede ser desde una ministra que tiene 30 años y un ministro por ejemplo de 70 y tantos años, algo representativo del país”, expresó.

Asimismo, valoró el equilibrio de género presente en el equipo anunciado. “Me parece interesante también este equilibrio entre 13 hombres y 11 mujeres”, indicó, destacando que este tipo de composición refleja una señal relevante para el país.

Otro de los puntos resaltados por el dirigente regionalista fue la mirada descentralizada del futuro gobierno. “También que no es muy centralizada la visión del gabinete, casi la mitad de ellos pertenecen a regiones lo cual me parece bien”, afirmó, subrayando la importancia de que las regiones tengan mayor representación en las decisiones del Ejecutivo.

Finalmente, Cifuentes destacó la amplitud política en la conformación del gabinete, señalando que se rompieron varias expectativas iniciales. “Y a diferencia de lo que muchos pensábamos que esto iba a ser cerrado y exclusivo de un partido político no fue así, y como esto se fue expandiendo incluso a gente que fue parte del gobierno de Michelle Bachelet o Ricardo Lagos, habla muy bien eso del presidente electo, hace una elección no tanto en la mirada político sino en el bienestar de Chile”, concluyó.

