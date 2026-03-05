Punta Arenas,
5 de marzo de 2026

DELEGADO JOSÉ RUIZ PIVCEVIC ABORDA VISITA PRESIDENCIAL, EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO Y DESAFÍOS DEL HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

Buenos días región.

dppmagallanes

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el delegado presidencial regional de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, abordó diversos temas de interés ciudadano, entre ellos la visita del Presidente Gabriel Boric a la región, los avances en el proceso de expropiación del ex Club Hípico y el balance de la gestión gubernamental en el territorio.

Respecto a la visita presidencial, Ruiz Pivcevic explicó que el Mandatario llegará para presentar avances en el proceso de expropiación del ex Club Hípico, iniciativa que ha generado alta expectación en la comunidad por el futuro uso que podría tener ese espacio en beneficio de la ciudadanía.

En cuanto al balance del gobierno en la región, el delegado destacó tres hitos que, a su juicio, marcan el sello de la administración. El primero dice relación con “la infraestructura habilitante para el desarrollo de la región, con la relevancia que esta tomando el estrecho de magallanes, la capacidad logística que se pierde por no tener infraestructura portuario....”, enfatizando la necesidad de fortalecer la capacidad portuaria y logística en un contexto de creciente interés estratégico por el Estrecho.

El segundo eje apunta a “la recuperación de espacios públicos”, señalando que el enfoque en materias de seguridad no se limita únicamente a la persecución del delito, sino también a la intervención y mejoramiento de parques, plazoletas y multicanchas, entendiendo que la ocupación y el uso comunitario de estos espacios forman parte de una política integral.

Como tercer hito, subrayó “la presencia del estado en localidades que muchas veces quedan postergadas, los centros comunitarios de protección y cuidado en cerro castillo, el desarrollo en pampa guanaco, una localidad muy cerca del paso bellavista, el desarrollo de la ruta vicuña yendegaia...no podemos pensar solo en el turismo sin darle dignidad a los habitantes de pampa guanaco, aspectos que se fortalecen mediante el pedze, ahora como política de estado, es el sello de nuestro gobierno”. En ese sentido, remarcó que el fortalecimiento del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) como política de Estado constituye un elemento central para avanzar en equidad territorial.

Finalmente, al referirse a la pausa anunciada por la Asociación Gremial H2V en Magallanes, el delegado señaló que “los proyectos que se han puesto en pausa son los mas grandes, los que van a producir amoniaco para exportación, el precio de esta energía aun no es competitivo frente a combustibles fósiles” y agregó que “al seguir compitiendo con combustibles fósiles cuesta insertarse en estas energías mas limpias....la pausa de estos proyectos no pueden detener el desarrollo e inversión en infraestructura habilitante para la región”.

De esta manera, Ruiz Pivcevic sostuvo que, pese a las dificultades del mercado energético internacional, la estrategia regional debe mantener el foco en la infraestructura y el desarrollo territorial como bases para el crecimiento sostenible de Magallanes.



dppmagallanes

DELEGADO JOSÉ RUIZ PIVCEVIC ABORDA VISITA PRESIDENCIAL, EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO Y DESAFÍOS DEL HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

PDI DETIENE A CAPITÁN Y SARGENTO DEL EJÉRCITO POR MUERTE DE CABO EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​La indagatoria a cargo de la Brigada de Homicidiso de la PDI, busca determinar las circunstancias en que se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades penales por las decisiones adoptadas durante el ejercicio militar.

​La indagatoria a cargo de la Brigada de Homicidiso de la PDI, busca determinar las circunstancias en que se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades penales por las decisiones adoptadas durante el ejercicio militar.

militares
MINVU OBTIENE RECURSOS PARA ADQUIRIR 4,15 HECTÁREAS DE SUELO EN NATALES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

GANADERA CERRO GUIDO DENUNCIA ANTE AUTORIDADES MUERTE DE PUMA EN ESTANCIA DE TORRES DEL PAINE

senado

POR UN VOTO: SENADO APRUEBA EN GENERAL PROYECTO QUE ABRE PUERTA A CONMUTAR CONDENAS A PRESOS POR CAUSAS DE DD.HH.

SRJcultura

JÓVENES EN REINSERCIÓN EXPANDEN SU CREATIVIDAD A TRAVÉS DE TALLERES ARTÍSTICOS