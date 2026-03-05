NUEVOS CARROS BOMBA DE ENAP REFORZARÁN RESPUESTA A EMERGENCIAS EN MAGALLANES

​En su compromiso permanente por fortalecer la seguridad y disponer de equipos que respondan adecuadamente a las distintas emergencias que se presentan en Magallanes, Enap dio a conocer la adquisición de dos modernos carros bomba, los que fueron entregados a las unidades de Posesión y Cerro Sombrero.



Los equipos para las Brigadas de Respuesta a Emergencias (BRE) de la empresa reemplazan a los históricos camiones que operaban desde la década del ’80 en la región, marcando un nuevo hito en las acciones de Enap que buscan ir avanzando en tecnología, tal como lo destacó el gerente de Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante, quien lideró las dos ceremonias de entrega de los nuevos carros. “Es tecnología de punta, del año 2025, lo que nos deja en muy buen pie para enfrentar contingencias por muchos años más y, en el caso de la comuna de Primavera, complementa de buena forma su plan de emergencia, lo que le da un valor agregado”, expresó.



El gerente corporativo de Riesgos Integrados de Enap, Douglas Sequeira, quien estuvo en la ceremonia de entrega en Posesión, destacó que “la labor de nuestros y nuestras brigadistas es crucial para responder no sólo a incidentes que se den en las instalaciones de la empresa, sino también para colaborar con requerimientos de la comunidad, dada nuestra presencia como Enap en casi todo el territorio austral. Es precisamente por dicha relevancia la llegada de estos carros bomba”, dijo.



La alcaldesa de Primavera, Karina Fernández, valoró la inversión realizada por Enap en Cerro Sombrero. “Para nosotros es muy importante que este carro esté disponible para enfrentar cualquier emergencia que se presente en la comuna y agradezco también el trabajo que realizan los brigadistas, quienes siempre están disponibles para los distintos requerimientos”, afirmó.



Atributos de los camiones



Los nuevos carros son 4x4, carrozados por Iturri España, poseen una bomba de propulsión de agua de mil galones por minuto marca Godiva, un mástil de iluminación a control remoto de 4 KW, pitón monitor eléctrico en la parte superior, entre otras características.



“Estos camiones reemplazan al histórico carro bomba de Cerro Sombrero, un MACK 2642, modelo DM-685, del año 1981, o sea un carro con más de 45 años de funcionamiento; y el camión 2675, Chevrolet modelo C-7D 064, que estaba en Posesión y que data del año 1987, con 39 años de actividad”, celebró el jefe de Emergencias de Enap Magallanes, Jaime Pirozzi.

