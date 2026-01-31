ENAP CIERRA 2025 CON RESULTADOS HISTÓRICOS Y DUPLICA SUS UTILIDADES

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) dio a conocer sus estados financieros al 31 de diciembre de 2025, reportando resultados históricos que más que duplican las utilidades del año anterior. La estatal alcanzó ganancias por US$848 millones, lo que representa un aumento del 108% respecto de los US$408 millones registrados en 2024.

Con este resultado, Enap completa cinco años consecutivos con utilidades, acumulando entre 2021 y 2025 un total de US$2.537 millones, cifra ampliamente superior al anterior ciclo positivo registrado entre 2013 y 2017, cuando la empresa sumó US$668 millones. Este desempeño consolida una etapa de crecimiento sostenido en la línea final de resultados de la compañía.

El EBITDA consolidado de 2025 alcanzó los US$1.465 millones, un 37% más que en 2024 y el mayor en la historia de Enap. A ello se suma una reducción de la deuda financiera por US$450 millones, cerrando el año con una deuda bruta de US$3.103 millones y una relación deuda financiera neta/EBITDA de 1,8 veces, el nivel más bajo en más de una década.

El gerente general de Enap, Julio Friedmann, destacó que estos resultados responden a una estrategia de largo plazo basada en planificación, excelencia operacional y control de costos, además de un mejor desempeño en operaciones internacionales, principalmente en Egipto y Ecuador, que aportaron US$175 millones antes de impuestos.

Entre los factores que explican las cifras de 2025 se encuentran una mayor venta de producción propia de alto valor, optimización de costos logísticos y financieros, mejores márgenes internacionales de refinación y avances estratégicos como la venta de Enap Sipetrol Argentina, el acuerdo de abastecimiento de crudo desde Vaca Muerta, el lanzamiento del diésel renovable Enap y el avance en la construcción de la primera planta de hidrógeno verde de la empresa.

