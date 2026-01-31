Punta Arenas,
31 de enero de 2026

ENAP CIERRA 2025 CON RESULTADOS HISTÓRICOS Y DUPLICA SUS UTILIDADES

La empresa estatal alcanzó utilidades por us$848 millones, un 108% más que en 2024, y registró el ebitda más alto de su historia, consolidando cinco años consecutivos con cifras positivas.

Julio Friedmann, gerente general de Enap

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) dio a conocer sus estados financieros al 31 de diciembre de 2025, reportando resultados históricos que más que duplican las utilidades del año anterior. La estatal alcanzó ganancias por US$848 millones, lo que representa un aumento del 108% respecto de los US$408 millones registrados en 2024.

Con este resultado, Enap completa cinco años consecutivos con utilidades, acumulando entre 2021 y 2025 un total de US$2.537 millones, cifra ampliamente superior al anterior ciclo positivo registrado entre 2013 y 2017, cuando la empresa sumó US$668 millones. Este desempeño consolida una etapa de crecimiento sostenido en la línea final de resultados de la compañía.

El EBITDA consolidado de 2025 alcanzó los US$1.465 millones, un 37% más que en 2024 y el mayor en la historia de Enap. A ello se suma una reducción de la deuda financiera por US$450 millones, cerrando el año con una deuda bruta de US$3.103 millones y una relación deuda financiera neta/EBITDA de 1,8 veces, el nivel más bajo en más de una década.

El gerente general de Enap, Julio Friedmann, destacó que estos resultados responden a una estrategia de largo plazo basada en planificación, excelencia operacional y control de costos, además de un mejor desempeño en operaciones internacionales, principalmente en Egipto y Ecuador, que aportaron US$175 millones antes de impuestos.

Entre los factores que explican las cifras de 2025 se encuentran una mayor venta de producción propia de alto valor, optimización de costos logísticos y financieros, mejores márgenes internacionales de refinación y avances estratégicos como la venta de Enap Sipetrol Argentina, el acuerdo de abastecimiento de crudo desde Vaca Muerta, el lanzamiento del diésel renovable Enap y el avance en la construcción de la primera planta de hidrógeno verde de la empresa.


PDTA SINDICATO DE TRABAJADORES DE ENAP MAGALLANES TRAS EXPLOSIÓN DE GASODUCTO: "TIENE QUE INVERTIRSE YA CON UNA VISIÓN A LARGO PLAZO"

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA CERCA DE OCHO KILOS DE CANNABIS EN PARQUE CHABUNCO

​La droga fue encontrada en un área de libre acceso del sector norte de Punta Arenas y está avaluada en cerca de $78 millones.

​La droga fue encontrada en un área de libre acceso del sector norte de Punta Arenas y está avaluada en cerca de $78 millones.

Julio Friedmann, gerente general de Enap

ENAP CIERRA 2025 CON RESULTADOS HISTÓRICOS Y DUPLICA SUS UTILIDADES

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

salmonchileeeuu

CONSEJO DEL SALMÓN SOSTIENE PRIMERA REUNIÓN BILATERAL CON EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS EN CHILE

fae puerto natales taller

FAE PUERTO NATALES REALIZÓ TALLER SOBRE AUTOCONOCIMIENTO PARA LOS ADOLESCENTES DEL PROGRAMA