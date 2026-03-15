CORTE SUPREMA CONFIRMA DESTITUCIÓN DE EXDELEGADA LUZ BERMÚDEZ TRAS SUMARIO POR LICENCIAS MÉDICAS

La Corte Suprema confirmó la destitución de la exdelegada presidencial de Magallanes, Luz Bermúdez Sandoval, en el marco de un proceso administrativo relacionado con el uso de licencias médicas mientras se desempeñaba como psicóloga en la atención primaria de salud de Punta Arenas.

La medida había sido adoptada previamente por la Corporación Municipal de Punta Arenas tras la realización de un sumario administrativo que concluyó con su desvinculación en octubre de 2025. La investigación estableció que la funcionaria realizó viajes al extranjero durante periodos en los que se encontraba con reposo médico.

Los hechos ocurrieron cuando Bermúdez trabajaba en el CESFAM Mateo Bencur de la capital regional. La detección de las salidas del país durante licencias médicas motivó la apertura del proceso administrativo que posteriormente derivó en la sanción.

Con el fallo emitido el 9 de marzo de 2026, la Corte Suprema rechazó los recursos presentados por la defensa, dejando firme la decisión adoptada por la Corporación Municipal y dando por cerrado el proceso judicial.

El caso se enmarca en una serie de investigaciones a nivel nacional sobre el uso indebido de licencias médicas en el sector público, situación que ha sido objeto de revisión por distintos organismos fiscalizadores.





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