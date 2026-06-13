SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL PARTICIPÓ JUNTO A ALCALDES EN CUMBRE INTERNACIONAL SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa, participó en el foro internacional CONECTA IA, realizado en Buenos Aires, Argentina, encuentro que reunió a autoridades locales, especialistas y representantes de distintos países de América Latina para debatir sobre el uso de la Inteligencia Artificial en la gestión pública.

La actividad fue organizada por la Red de Innovación Local (RIL) y Bid Lab, con el objetivo de generar un espacio de intercambio sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan los gobiernos locales para incorporar herramientas tecnológicas en sus procesos y servicios. La instancia abordó temas relacionados con eficiencia, innovación y fortalecimiento de capacidades institucionales.

Durante su participación, el subsecretario destacó la importancia de impulsar la modernización del Estado a través del fortalecimiento de los municipios. En ese contexto, señaló que la Inteligencia Artificial puede contribuir a optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones en beneficio de las comunidades.

El encuentro contó con la presencia de alcaldes de distintas comunas de Chile, entre ellas Punta Arenas, además de autoridades de Coquimbo, Vitacura, Valparaíso, Providencia, Temuco, Puerto Varas, Maipú y Vallenar. También participaron representantes de municipios como La Serena, Renca, Puerto Montt y Santiago, junto a delegados del Ministerio de Ciencia.

La cumbre permitió intercambiar experiencias y analizar mecanismos para incorporar tecnologías emergentes en la administración pública, promoviendo una implementación responsable y centrada en las necesidades de las personas y los territorios.

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