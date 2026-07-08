CARLOS MLADINIC ALERTA SOBRE EL "INVIERNO DEMOGRÁFICO" DE MAGALLANES Y LLAMA A IMPULSAR UNA ESTRATEGIA REGIONAL DE LARGO PLAZO

Esta mañana, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el economista y exministro Carlos Mladinic Alonso abordó los principales desafíos demográficos que enfrenta Magallanes, presentando el documento "Invierno Demográfico de la Región de Magallanes: Diagnóstico, experiencias internacionales y propuestas de política pública para el territorio austral", donde advierte sobre el impacto que tendrá la disminución de la población en el desarrollo económico y social de la región.



En la conversación, Mladinic sostuvo que el debate regional debe dejar de centrarse en temas coyunturales para enfocarse en los desafíos estructurales que marcarán el futuro del territorio.



"La caída de la población significa cosas complejas que vamos a hacer con la escuela. Las escuelas están diseñadas para un cierto número de niños. Bueno, si las mujeres están teniendo solo un hijo, van a haber menos niños, van a tener que empezar a cerrar los kindergarten, los primeros básicos porque van a haber menos niños, una conversión de infraestructura de educación hacia más requerimiento de infraestructura para adultos mayores. Bueno, pero hay que empezar a hacer esas cosas. Alguien tiene que pensarlas, no van a salir solas", afirmó.



El economista explicó que las actuales políticas industriales ya no deben enfocarse únicamente en sectores productivos específicos, sino en plataformas de desarrollo que integren todas las actividades asociadas. En ese contexto, indicó que Magallanes posee ventajas competitivas en áreas como el hidrógeno verde, la investigación antártica y la acuicultura.



"La nueva política industrial (...) ya no habla del concepto de sectores (...) sino de plataformas mucho más amplias. Magallanes cuenta con ventajas objetivas en algunas de ellas", señaló.



Asimismo, destacó que la cercanía con la Antártica representa una oportunidad para convertir a la región en un polo internacional de investigación científica, atrayendo especialistas y centros de desarrollo tecnológico.



No obstante, enfatizó que ninguna estrategia de crecimiento será sostenible si continúa la disminución de la población.



"Para todo lo que todo esto sea posible (...) se necesita que haya gente, se necesita que hayan personas en Magallanes", indicó.



Proyección preocupante



Uno de los principales puntos abordados durante la entrevista fue la evolución de la tasa de fertilidad regional, la cual calificó como una de las más bajas del país.



Mladinic explicó que la tasa de reemplazo poblacional corresponde a 2,1 hijos por mujer, mientras que en Magallanes actualmente se ubicaría por debajo de uno.



"Probablemente el 2028, 2029 va a estar el tope de la población de Magallanes, dos años más, tres años más. Y de ahí la población empieza a disminuir. Magallanes somos aproximadamente 200 mil; si uno proyecta al 2050 estamos en los 170 mil. Así de rápido es esto", advirtió.



Agregó que esta situación no corresponde a una predicción, sino al comportamiento que muestran las estadísticas demográficas.



"Esto no es una amenaza (...) la estadística demográfica te indica esto", sostuvo.



Políticas públicas



Durante la entrevista, el exministro propuso una serie de medidas para enfrentar el escenario demográfico, entre ellas fortalecer los programas de fertilización asistida, generar incentivos habitacionales para familias con hijos, atraer población desde otras regiones y desarrollar una política migratoria focalizada en las necesidades del territorio.



Respecto de la inmigración, planteó avanzar hacia un sistema que facilite el ingreso de profesionales requeridos por la región.



"Más que desarrollar políticas xenófobas (...) se va a producir en el mundo una cierta competencia por atraer migrantes. Pero atraerlos de manera ordenada, segura, regular, hacerlo bien", expresó.



Como ejemplo, señaló que Magallanes podría implementar mecanismos especiales para facilitar la llegada de geriatras, especialistas que serán cada vez más necesarios debido al envejecimiento de la población, así como trabajadores calificados para industrias estratégicas como el hidrógeno verde.



Mirar el futuro de la región



En el cierre de la entrevista, Carlos Mladinic insistió en que el desafío demográfico debe transformarse en una prioridad regional, dejando de lado las discusiones de corto plazo.



"Significa salir de la hojarasca, salir de las chimuchinas, salir de la tontera chica y ver cosas que nos pueden unir como región", manifestó.



Finalmente, invitó a la comunidad y a las autoridades a revisar el documento, el cual fue puesto a disposición por Polar Comunicaciones para promover el debate sobre uno de los principales desafíos que enfrentará Magallanes durante las próximas décadas.



"Las autoridades empiecen a preocuparse de estos temas. Es tanto mejor gastar tiempo en esta cosa que yo digo, nos debiera unir como región, que quedarnos en las peleas chicas de las cosas que nos dividen", concluyó.



</div>





​



​

