SENADOR KUSANOVIC CELEBRA LOS 65 AÑOS DEL TRATADO ANTÁRTICO, PERO LLAMA A ACTUALIZAR LA POLÍTICA ANTÁRTICA Y RECUPERAR AGENDA TERRITORIALISTA

El senador por la región de Magallanes, Alejandro Kusanovic, celebró los 65 años de entrada en vigencia del Tratado Antártico, pero llamó a actualizar la política antártica y recuperar la agenda territorialista ante las crecientes tensiones geopolíticas.

Para el legislador, la entrada en vigor del Tratado Antártico “marcó un hito para Chile y el mundo, al establecer una arquitectura institucional que ha protegido la Antártica como un espacio de paz, ciencia y cooperación entre los Estados”.

“Para Chile, la Antártica es parte de nuestra identidad. Somos una nación antártica, marítima y bioceánica, unida al continente blanco a través de Magallanes, la única región bioceánica del país”, resaltó.

Sin embargo, advirtió que “vivimos un cambio de era, con crecientes tensiones geopolíticas y un renovado interés de las grandes potencias por los recursos estratégicos”.

“Frente a este escenario, Chile debe actualizar su política antártica y recuperar una agenda territorialista”, demandó.

De esta forma, Kusanovic dijo que “fortalecer el Estatuto Antártico Chileno, defender con mayor firmeza nuestra plataforma continental magallánica y recuperar Villa Las Estrellas son tareas esenciales para consolidar nuestra presencia, nuestra infraestructura civil y nuestra soberanía en la Antártica chilena”.

Fuente: infogate.cl