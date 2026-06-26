26 de junio de 2026
SENADOR KUSANOVIC CELEBRA LOS 65 AÑOS DEL TRATADO ANTÁRTICO, PERO LLAMA A ACTUALIZAR LA POLÍTICA ANTÁRTICA Y RECUPERAR AGENDA TERRITORIALISTA
Para el legislador, la entrada en vigor del Tratado Antártico “marcó un hito para Chile y el mundo, al establecer una arquitectura institucional que ha protegido la Antártica como un espacio de paz, ciencia y cooperación entre los Estados”.
El senador por la región de Magallanes, Alejandro Kusanovic, celebró los 65 años de entrada en vigencia del Tratado Antártico, pero llamó a actualizar la política antártica y recuperar la agenda territorialista ante las crecientes tensiones geopolíticas.
Para el legislador, la entrada en vigor del Tratado Antártico “marcó un hito para Chile y el mundo, al establecer una arquitectura institucional que ha protegido la Antártica como un espacio de paz, ciencia y cooperación entre los Estados”.
“Para Chile, la Antártica es parte de nuestra identidad. Somos una nación antártica, marítima y bioceánica, unida al continente blanco a través de Magallanes, la única región bioceánica del país”, resaltó.
Sin embargo, advirtió que “vivimos un cambio de era, con crecientes tensiones geopolíticas y un renovado interés de las grandes potencias por los recursos estratégicos”.
“Frente a este escenario, Chile debe actualizar su política antártica y recuperar una agenda territorialista”, demandó.
De esta forma, Kusanovic dijo que “fortalecer el Estatuto Antártico Chileno, defender con mayor firmeza nuestra plataforma continental magallánica y recuperar Villa Las Estrellas son tareas esenciales para consolidar nuestra presencia, nuestra infraestructura civil y nuestra soberanía en la Antártica chilena”.
Fuente: infogate.cl
Por instrucción de la Fiscalía de Punta Arenas, personal especializado realizó peritajes en el sitio del suceso para establecer la dinámica de los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrió el deceso.
Por instrucción de la Fiscalía de Punta Arenas, personal especializado realizó peritajes en el sitio del suceso para establecer la dinámica de los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrió el deceso.