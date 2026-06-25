4 MUNICIPALIDADES RURALES DE MAGALLANES LOGRAN MÁS DE $19 MILLONES EN BENEFICIO DIRECTO GRACIAS A LA CAMPAÑA “SACA TU PERMISO RURAL” 2026

Un exitoso balance registró la campaña “Saca Tu Permiso Rural” 2026, iniciativa desarrollada por la empresa social Balloon Latam e impulsada en el marco de la Estrategia de Comunidades Portal. Implementada desde el año 2021, esta campaña promueve el pago de permisos de circulación en comunas rurales y especialmente de la Patagonia, facilitando el proceso a través de la web www.sacatupermisorural.cl.



Este año contó con la participación de 16 comunas de la Patagonia chilena, logrando una recaudación total superior a los $880 millones por concepto de permisos de circulación, generando más de $330 millones de beneficio directo para los municipios participantes de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.



En la Región de Magallanes participaron las comunas de Laguna Blanca, San Gregorio, Timaukel y Primavera, alcanzando un beneficio directo superior a los $19 millones durante 2026. Desde el inicio de la campaña en la región, el monto acumulado bordea los $72 millones.



Entre los resultados destacados, Timaukel obtuvo más de $13 millones en su cuarto año consecutivo de participación, mientras que Laguna Blanca superó los $3 millones y San Gregorio los $2 millones.



Luis Barría, alcalde de Timaukel señaló: "En Timaukel estamos muy agradecidos de la alianza Ballon Latam y Comunidades Portal, con lo cual seguimos captando más y nuevos vecinos para tener sus permisos de circulación en una de las comunas rurales más prístinas del mundo. Este año nuevamente utilizaremos los recursos en más contenedores de reciclaje para el turismo sustententable de Timaukel."



Desde su creación, Saca Tu Permiso Rural ha permitido fortalecer la gestión municipal en territorios rurales y extremos, promoviendo además el uso de herramientas tecnológicas para facilitar los procesos de pago y contribuir al desarrollo local. Esta iniciativa, en sus seis versiones (2021 – 2026) ha beneficiado directamente a los municipios de la Patagonia con más de $1.173 millones de pesos, que han permitido fortalecer la gestión municipal y la inversión social y ambiental en comunas que dependen en su mayoría del Fondo Común Municipal.



Sebastián Salinas, fundador y director ejecutivo de Balloon Latam, aseguró que “Saca Tu Permiso Rural es uno de los proyectos de justicia territorial concreto y directo en aporte a la descentralización de Chile, poniendo sobre todo a los territorios más alejados y que tienen relación con sus áreas protegidas que son tan importantes para nuestro país. Este es un mecanismo concreto para que todos puedan aportar a que lleguen los recursos a estos municipios que tienen que hacer mucho más con menos recursos y eso es parte de lo que refleja la Estrategia de Comunidades Portal, en el marco también de este proyecto, y que hoy muestra resultados en estos seis años que no son una ilusión o un anhelo sino una realidad y esperamos poder seguir creciendo”.



En tanto, la encargada regional de Comunidades Portal en Magallanes, Daniela Olguín, destacó el impacto concreto de los recursos obtenidos:



“El 2026 se cumplen seis años de la iniciativa Saca Tu Permiso Rural en la región de Magallanes y miramos con admiración el camino recorrido por cada municipalidad participante. Más allá de las cifras, lo que realmente nos llena de satisfacción es observar cómo estos recursos se convierten en acciones tangibles para las comunidades. Timaukel, por ejemplo, ha fortalecido su programa de reciclaje comunal gracias a los fondos obtenidos”.



Asimismo, agradeció el compromiso de los equipos municipales, destacando que su trabajo es fundamental para que estos recursos lleguen a los territorios y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunas más australes de la Patagonia chilena.



Con seis años de trayectoria, “Saca Tu Permiso Rural” se consolida como una herramienta innovadora de fortalecimiento municipal y desarrollo territorial, permitiendo que los recursos generados beneficien directamente a las comunidades rurales que conviven con algunas de las áreas protegidas más importantes del país.







