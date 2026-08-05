CONCEJAL JOSÉ BECERRA ADVIERTE SOBRE LA NECESIDAD DE UNA PLANIFICACIÓN URBANA A 20 AÑOS Y POLÍTICAS PERMANENTES PARA EL CONTROL ANIMAL

El concejal de Punta Arenas, José Becerra Carvajal, abordó esta mañana diversos temas de interés comunal durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde se refirió al avance del nuevo Plan Regulador Comunal, la problemática de la tenencia responsable de mascotas, la seguridad pública y el impacto que tendrán recientes decisiones nacionales en las finanzas municipales.

Respecto del nuevo Plan Regulador Comunal, Becerra explicó que el proceso incorpora herramientas que permitirán actualizar la planificación territorial de la ciudad, considerando estudios más recientes sobre zonas de riesgo, usos de suelo y crecimiento urbano.

"Nuestro desafío es que además, en este plano regulador se ordene justamente nuestra ciudad, se trabaje en lo posible en considerar un una planificación a unos 20 años, por lo menos donde se permita justamente ordenarla de cierta manera, donde todos seamos parte, pero principalmente también ordenar lo que es los terrenos, los usos de los terrenos y los problemas que tenemos", señaló.

El concejal sostuvo que una de las principales discusiones apunta a revisar sectores que históricamente fueron catalogados como áreas de riesgo, situación que ha impedido durante años el desarrollo de viviendas o ampliaciones.

Asimismo, indicó que el proceso permitirá debatir futuros cambios de uso de suelo en sectores emblemáticos de Punta Arenas, además de analizar nuevas alturas para edificaciones y potenciar espacios como el borde costero.

En ese contexto, cuestionó que actualmente la Costanera no pueda desarrollar una mayor actividad comercial debido a las restricciones establecidas por el instrumento vigente.

"Hoy día la gente ve por ejemplo, los quioscos que están en costanera nos preguntan siempre, oye, por qué estos quioscos están cerrados... nuestro costanera está apagada... justamente porque el plan regulador lo considera un corte costero, no para zonas, por ejemplo comerciales", afirmó.

Becerra también aclaró que el Concejo Municipal ya definió que no habrá una ampliación del límite urbano de Punta Arenas, aunque sí desaparecerá la figura de "extensión urbana", incorporando esos sectores como parte del área urbana consolidada.

Sobrepoblación animal y llamados a las autoridades

Otro de los temas centrales fue la creciente problemática de la sobrepoblación canina y los recientes casos de envenenamiento de animales registrados tanto en Punta Arenas como en Porvenir.

El edil explicó que incluso acompañó a vecinos a presentar una denuncia ante la Policía de Investigaciones tras un caso ocurrido en el sector de Ojo Bueno, advirtiendo que el problema afecta también a la fauna silvestre.

"Aquí no se trata solo de envenenar un perro, sino que además lo que causa cuando se genera de manera masiva y sobre todo en los sectores rurales, es afectación al entorno... al día siguiente fue encontrado un zorro fallecido producto del envenenamiento también", relató.

Para Becerra, el problema responde a la ausencia de una política permanente por parte del Estado.

"El problema es que aquí es el reflejo de un estado ausente, un estado que no ha dado el ancho justamente para solucionar el problema de los animales. Hoy día tenemos aumento en la sobrepoblación canina, aumento en la cantidad de mordeduras, aumento en las denuncias por maltrato animal, aumento en las denuncias por tenencia por mala tenencia responsable", manifestó.

Agregó que actualmente los municipios deben concursar para acceder a recursos destinados a esterilizaciones y atención veterinaria, lo que —a su juicio— impide enfrentar el problema de manera sostenida.

"Nosotros no recibimos recursos desde el año 2022. Hoy día se está recibiendo que próximamente va a lanzarse una fecha, recursos que fueron aprobados el año 2024. O sea, es una falta de respeto justamente la llegada de los recursos", sostuvo.

El concejal insistió en que el país requiere un programa permanente que combine financiamiento estable, campañas masivas de esterilización y sanciones más severas para quienes abandonen animales.

Identificación de mascotas ante futuros desalojos

Durante la entrevista también abordó el proceso de reubicación de familias que actualmente habitan tomas en Punta Arenas, señalando que solicitó al municipio coordinar acciones para evitar que las mascotas queden abandonadas.

"El llamado justamente era que los vecinos que se van a ir de ese lugar se lleven a su mascota. Para eso hay que hacer una identificación previa... se les ponga un chip, se le identifique quién es el dueño para que después esos perros no queden botados", indicó.

Seguridad y financiamiento municipal

En materia de seguridad, Becerra valoró las reuniones que el Concejo Municipal ha sostenido con Fiscalía, Carabineros, Policía de Investigaciones y otras instituciones, aunque cuestionó que las políticas públicas sigan diseñándose desde una lógica nacional.

A su juicio, las regiones deberían contar con mayor autonomía para destinar recursos según sus propias necesidades, especialmente considerando fenómenos como el aumento del tráfico de drogas y de delitos asociados al uso de armas blancas.

Finalmente, el concejal criticó los efectos que tendrá la reciente reforma relacionada con las contribuciones sobre los ingresos municipales, asegurando que Punta Arenas dejará de percibir importantes recursos que financian servicios básicos y programas comunitarios.

"Yo lamento que los parlamentarios que votaron a favor de esto ni siquiera se hayan acercado a los municipios a consultar justamente cómo funciona, cómo y en qué va a afectar esta situación", concluyó.





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