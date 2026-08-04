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4 de agosto de 2026

CONCEJAL DALIVOR ETEROVIC CUESTIONA EL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL Y ADVIERTE IMPACTO EN LOS MUNICIPIOS

Buenos días región

dalivoreterovic

El concejal de Punta Arenas, Dalivor Eterovic Díaz, manifestó una serie de críticas al denominado Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, asegurando que la iniciativa perjudicaría el financiamiento municipal, favorecería a las comunas con mayores recursos y no entregaría respuestas a los problemas económicos que enfrenta actualmente el país.

Durante una entrevista concedida esta mañana al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la autoridad comunal abordó además el aumento del desempleo en Magallanes, la disminución de la inversión pública, el rol del Estado y la política económica del Ejecutivo.

Respecto de la votación del proyecto en Comisión Mixta, Eterovic sostuvo que existe una propuesta alternativa impulsada por alcaldes y concejales de oposición para modificar la distribución de los recursos del Fondo Común Municipal.



"La compensación que hoy día se propone el gobierno nos deja levemente por debajo de lo que recibíamos habitualmente. En cambio la propuesta de la oposición nos deja con 315.000.000 de pesos por sobre lo que recibimos habitualmente."


El concejal aseguró que la iniciativa actualmente en discusión beneficiaría principalmente a las comunas con mayores ingresos.



"Hoy día, como digo, solamente se ha pensado en compensar a las más ricas y bueno, si el resto pierde. Entonces es complejo pensar que así se va a reconstruir algo."


Asimismo, criticó que los efectos del proyecto no tendrían resultados inmediatos.



"Han salido autoridades en las últimas horas estableciendo claramente que este es un proyecto que no va a haber frutos concretos en el corto plazo. Hablan de tres o cuatro años, vale decir, incluso algunos se atreven a decir que esta legislación podría verse reflejada en un futuro gobierno, lo cual nos parece la verdad es que absurdo."



Preocupación por el desempleo en Magallanes

Durante la conversación, Eterovic también expresó preocupación por la situación laboral que enfrenta la región.



"Las cifras de cesantía en Magallanes ya está llegando al 6,8, 6,9 por ciento, eso es gravísimo, es altísimo para Magallanes... estamos en una situación grave en Magallanes en materia de desempleo."


A su juicio, el escenario económico nacional no muestra señales de recuperación en el corto plazo.



"No vemos cómo de aquí a fin de año, por lo menos, pueda este gobierno demostrar alguna cifra positiva en alguna materia. No se ve. Y eso implica sufrimiento, implica perjuicio para las grandes mayorías del país."



Defensa del rol del Estado

Otro de los temas abordados fue la propuesta de reducir el tamaño del Estado y avanzar en procesos de privatización de empresas públicas.

Sobre ese punto, el concejal defendió el fortalecimiento de los servicios estatales, particularmente en salud, vivienda e infraestructura.



"El Estado chileno, en comparación a otros países, es un Estado pequeño... decir que hay que achicar el Estado, la verdad es que lo único que logras con eso es que entregas un peor servicio."


Añadió que la pandemia evidenció la importancia de contar con un aparato público fortalecido.



"La pandemia fue un gran ejemplo de la importancia del Estado. Este país no sale adelante sino es con la salud pública."


Asimismo, afirmó que la modernización del Estado debe enfocarse en mejorar la eficiencia y no necesariamente en reducir su tamaño.



"Corrupción hay que combatirla, evidentemente. Si hay cuestiones que están sobrando, que son duplicidad, evidentemente hay que terminarla... necesitamos ser más eficientes, eso lo tenemos claro."



Inversión pública y política exterior

Eterovic también sostuvo que actualmente existe una disminución de la inversión pública en áreas como salud e infraestructura en Magallanes, situación que —a su juicio— podría abrir espacio a una mayor participación privada en servicios públicos.

En materia internacional, afirmó que Chile enfrenta un escenario complejo para atraer inversiones y abordó las recientes controversias vinculadas a la industria salmonera y los aranceles aplicados por Estados Unidos.

En ese contexto, señaló que el desarrollo económico debe equilibrar inversión pública y privada, junto con mayores estándares laborales y ambientales.



"Nosotros no creemos que esa sea la solución de todos los problemas; creemos que hay que intervenir la industria en términos de fiscalización con mucho más dureza y finalmente lograr que todo esto avance de manera mucho más armónica. Inversión pública de la mano de inversión privada, pero con respeto a los derechos de los trabajadores."


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