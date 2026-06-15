CONCEJAL JOSÉ BECERRA ALERTA POR POSIBLE IMPACTO DE RECORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL EN SERVICIOS Y PROGRAMAS COMUNALES

Una amplia revisión de los principales desafíos que enfrenta Punta Arenas realizó el concejal José Becerra Carvajal durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó materias relacionadas con infraestructura cultural, salud pública, financiamiento municipal y bienestar animal.

Uno de los temas centrales fue la reciente inauguración de la Biblioteca Municipal N°114, proyecto que calificó como una obra largamente esperada por la comunidad. Becerra recordó que la iniciativa sufrió importantes retrasos luego que la empresa encargada abandonara los trabajos cuando la construcción registraba cerca de un 90% de avance.

“Yo muy contento de que finalmente por fin, después de muchos años que se haya terminado la obra que quedó paralizado”, señaló.

El concejal destacó además el interés ciudadano por este nuevo espacio cultural y discrepó de quienes sostienen que existe poco uso de las bibliotecas. Según indicó, la escasa difusión de estos recintos ha influido en la percepción sobre su utilización.

“Yo difiero de eso, porque justamente yo creo que la poca promoción de que existen bibliotecas en nuestra comuna también ha dejado de funcionar”, afirmó.

En materia cultural, Becerra insistió en la necesidad de recuperar inmuebles actualmente abandonados, mencionando especialmente el antiguo edificio del ex ILA, ubicado en el centro de la ciudad. A su juicio, el recinto podría transformarse en un polo de desarrollo artístico y comunitario.

“Podría convertirse en un espacio importante que lo hemos planteado en el Concejo Municipal de volver a levantar un proyecto que permita contar con un espacio cultural”, explicó.

La propuesta considera la creación de una infraestructura orientada a actividades artísticas, literarias, audiovisuales, exposiciones y emprendimiento, además de responder a la creciente demanda de espacios para organizaciones sociales.

Críticas a la coordinación institucional

Durante la entrevista, el edil manifestó preocupación por la falta de articulación entre distintas instituciones públicas para sacar adelante proyectos de interés ciudadano.

“Aquí falta vinculación cotidiana. Hoy día vemos proyectos que son proyectos aislados, que todos trabajan por su lado, pero no hay un relato, una conversación de la ciudad que queremos”, sostuvo.

En esa línea, planteó que problemas históricos como el deterioro de calles y veredas, la tenencia responsable de mascotas, la salud mental y otras necesidades comunales continúan repitiéndose año tras año sin soluciones definitivas.

Retrasos en la puesta en marcha del Cesfam 18

Otro de los puntos abordados fue la reciente entrega del Cesfam 18 de Septiembre. Becerra cuestionó la demora en la habilitación del recinto, indicando que su funcionamiento debió concretarse meses antes.

“Aquí quedó demostrado la lentitud finalmente de poder entregar el Cesfam de la 18, que debería haber estado entregado en febrero, marzo, principios de marzo y estamos en junio y recién pasaron las llaves”, señaló.

El concejal vinculó esta situación a la falta de coordinación entre organismos públicos y advirtió que los principales afectados terminan siendo los usuarios y funcionarios de salud que debieron operar durante más tiempo en dependencias provisorias.

Asimismo, respaldó la necesidad de avanzar en nuevos proyectos de infraestructura sanitaria, especialmente en el sector norte de Punta Arenas, donde planteó la importancia de contar con un nuevo Cesfam para responder al crecimiento poblacional de ese sector.

Salud mental como prioridad

Becerra también puso énfasis en la salud mental, calificándola como uno de los desafíos más urgentes para la comuna y la región.

“Hoy día es una necesidad”, expresó, agregando que existe una preocupación especial por las cifras asociadas a intentos de suicidio.

“Estamos hablando de un tema grave”, afirmó, insistiendo en la necesidad de fortalecer la prevención mediante el trabajo coordinado entre establecimientos educacionales, organizaciones deportivas e instituciones públicas.

Preocupación por el Fondo Común Municipal

Respecto de la discusión nacional sobre contribuciones y financiamiento municipal, el concejal manifestó inquietud por una eventual disminución de recursos provenientes del Fondo Común Municipal.

Según explicó, una reducción de esos ingresos podría afectar la capacidad de los municipios para financiar servicios esenciales y programas sociales.

“Vamos a seguir pagando la basura, hay que seguir pagando el alumbrado público, hay que seguir manteniendo las áreas verdes”, indicó, advirtiendo que también podrían verse comprometidas iniciativas dirigidas a adultos mayores y familias vulnerables.

Avances en el control de caballos sueltos

Finalmente, el concejal destacó los avances observados en el control de caballos que deambulan por la vía pública, una problemática que durante años generó preocupación entre vecinos y autoridades.

“Se ha visto una disminución”, aseguró, atribuyendo este resultado al trabajo municipal y al aumento de recursos destinados a fiscalización.

No obstante, llamó a la comunidad a seguir denunciando situaciones de abandono o presencia de animales mayores en espacios públicos, especialmente durante la temporada invernal, para continuar fortaleciendo las acciones de control y protección animal.





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