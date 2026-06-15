Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

15 de junio de 2026

CONCEJAL JOSÉ BECERRA ALERTA POR POSIBLE IMPACTO DE RECORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL EN SERVICIOS Y PROGRAMAS COMUNALES

Buenos días región.

concejalbecerra
Una amplia revisión de los principales desafíos que enfrenta Punta Arenas realizó el concejal José Becerra Carvajal durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó materias relacionadas con infraestructura cultural, salud pública, financiamiento municipal y bienestar animal.

Uno de los temas centrales fue la reciente inauguración de la Biblioteca Municipal N°114, proyecto que calificó como una obra largamente esperada por la comunidad. Becerra recordó que la iniciativa sufrió importantes retrasos luego que la empresa encargada abandonara los trabajos cuando la construcción registraba cerca de un 90% de avance.

Yo muy contento de que finalmente por fin, después de muchos años que se haya terminado la obra que quedó paralizado”, señaló.

El concejal destacó además el interés ciudadano por este nuevo espacio cultural y discrepó de quienes sostienen que existe poco uso de las bibliotecas. Según indicó, la escasa difusión de estos recintos ha influido en la percepción sobre su utilización.

Yo difiero de eso, porque justamente yo creo que la poca promoción de que existen bibliotecas en nuestra comuna también ha dejado de funcionar”, afirmó.

En materia cultural, Becerra insistió en la necesidad de recuperar inmuebles actualmente abandonados, mencionando especialmente el antiguo edificio del ex ILA, ubicado en el centro de la ciudad. A su juicio, el recinto podría transformarse en un polo de desarrollo artístico y comunitario.

Podría convertirse en un espacio importante que lo hemos planteado en el Concejo Municipal de volver a levantar un proyecto que permita contar con un espacio cultural”, explicó.

La propuesta considera la creación de una infraestructura orientada a actividades artísticas, literarias, audiovisuales, exposiciones y emprendimiento, además de responder a la creciente demanda de espacios para organizaciones sociales.

Críticas a la coordinación institucional

Durante la entrevista, el edil manifestó preocupación por la falta de articulación entre distintas instituciones públicas para sacar adelante proyectos de interés ciudadano.

Aquí falta vinculación cotidiana. Hoy día vemos proyectos que son proyectos aislados, que todos trabajan por su lado, pero no hay un relato, una conversación de la ciudad que queremos”, sostuvo.

En esa línea, planteó que problemas históricos como el deterioro de calles y veredas, la tenencia responsable de mascotas, la salud mental y otras necesidades comunales continúan repitiéndose año tras año sin soluciones definitivas.

Retrasos en la puesta en marcha del Cesfam 18

Otro de los puntos abordados fue la reciente entrega del Cesfam 18 de Septiembre. Becerra cuestionó la demora en la habilitación del recinto, indicando que su funcionamiento debió concretarse meses antes.

Aquí quedó demostrado la lentitud finalmente de poder entregar el Cesfam de la 18, que debería haber estado entregado en febrero, marzo, principios de marzo y estamos en junio y recién pasaron las llaves”, señaló.

El concejal vinculó esta situación a la falta de coordinación entre organismos públicos y advirtió que los principales afectados terminan siendo los usuarios y funcionarios de salud que debieron operar durante más tiempo en dependencias provisorias.

Asimismo, respaldó la necesidad de avanzar en nuevos proyectos de infraestructura sanitaria, especialmente en el sector norte de Punta Arenas, donde planteó la importancia de contar con un nuevo Cesfam para responder al crecimiento poblacional de ese sector.

Salud mental como prioridad

Becerra también puso énfasis en la salud mental, calificándola como uno de los desafíos más urgentes para la comuna y la región.

Hoy día es una necesidad”, expresó, agregando que existe una preocupación especial por las cifras asociadas a intentos de suicidio.

Estamos hablando de un tema grave”, afirmó, insistiendo en la necesidad de fortalecer la prevención mediante el trabajo coordinado entre establecimientos educacionales, organizaciones deportivas e instituciones públicas.

Preocupación por el Fondo Común Municipal

Respecto de la discusión nacional sobre contribuciones y financiamiento municipal, el concejal manifestó inquietud por una eventual disminución de recursos provenientes del Fondo Común Municipal.

Según explicó, una reducción de esos ingresos podría afectar la capacidad de los municipios para financiar servicios esenciales y programas sociales.

Vamos a seguir pagando la basura, hay que seguir pagando el alumbrado público, hay que seguir manteniendo las áreas verdes”, indicó, advirtiendo que también podrían verse comprometidas iniciativas dirigidas a adultos mayores y familias vulnerables.

Avances en el control de caballos sueltos

Finalmente, el concejal destacó los avances observados en el control de caballos que deambulan por la vía pública, una problemática que durante años generó preocupación entre vecinos y autoridades.

Se ha visto una disminución”, aseguró, atribuyendo este resultado al trabajo municipal y al aumento de recursos destinados a fiscalización.

No obstante, llamó a la comunidad a seguir denunciando situaciones de abandono o presencia de animales mayores en espacios públicos, especialmente durante la temporada invernal, para continuar fortaleciendo las acciones de control y protección animal.



escuelapah

ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO REVIVE TRADICIONAL MUESTRA GASTRONÓMICA CON ENFOQUE EN LA LITERATURA Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

ADUANA DE PUNTA ARENAS DESTRUYE MÁS DE 2,9 MILLONES DE CIGARRILLOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Leer Más

Las mercancías, incautadas en distintos procedimientos de fiscalización realizados durante 2025, no contaban con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente, por lo que se evitó su ingreso y eventual comercialización ilícita en el país.

Las mercancías, incautadas en distintos procedimientos de fiscalización realizados durante 2025, no contaban con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente, por lo que se evitó su ingreso y eventual comercialización ilícita en el país.

destrucción 2
nuestrospodcast
puertoedenbbnn

EQUIPO DE BIENES NACIONALES ACTUALIZÓ INFORMACIÓN DE SUELO FISCAL EN PUERTO EDÉN

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
concejalbecerra

CONCEJAL JOSÉ BECERRA ALERTA POR POSIBLE IMPACTO DE RECORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL EN SERVICIOS Y PROGRAMAS COMUNALES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
MT 7

PERSONAS MAYORES EXHIBIERON SU TALENTO EN MUESTRA MUNICIPAL EN PUNTA ARENAS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
FOSIS 2

ECOMERCADO SOLIDARIO DEL FOSIS BENEFICIÓ A MÁS DE 300 HOGARES DE PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250