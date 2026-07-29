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29 de julio de 2026

CLUB DE LEONES PUNTA ARENAS ASPIRA A TENER SU PRIMERA CLÍNICA OFTALMOLÓGICA Y COLABORAR CON SUS PARES EN RÍO GALLEGOS

Verónica Zapata asumió como presidenta de la organización

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Tras una pausa, luego del liderazgo de José Ignacio Blanco, asumió como presidenta del Club de Leones Punta Arenas la leona Verónica Zapata. Se trata de su cuarto mandato a la cabeza de una organización de voluntariado que en abril del 2027 cumplirá setenta y siete años de existencia en la región.

“Uno parte trabajando en el Club por la pasión y las ganas de servir a los demás, pero a ello se debe sumar un equipo de personas y la parte estructural que brinda el Lion Club International con las herramientas leonisticas y la generación de redes para obtener recursos.” Sostiene Verónica Zapata.

“En esa lógica es que esperamos concretar el desafío de adquirir nuevos equipos oftalmológicos y lograr tener en cuatro años más una clínica de esta especialidad, tanto para adultos y como para niños en la sede de calle Ignacio Carrera Pinto.”

Señaló que además están postulando a tener un banco de alimentos que facilite canalizar las donaciones de terceros y ampliar la cobertura. “El alimento es una necesidad a resolver de manera inmediata, donde no se puede esperar semanas para responder. Sabemos que no podemos atender todos los casos, pero si podemos crecer y fortalecer una estructura de apoyo más adecuada y a largo plazo.”

Poder lograr lograrlo trabajan con un primer supermercado, que mediante un certificado de SII tiene beneficios tributarios. “Así vamos a ir sumando a otros establecimientos que serán parte de una red nacional.”








Invitación a venta de garage

El 8 de agosto desde las 09 horas se va a realizar una nueva venta de garaje en la sede el Club ubicada en calle Ignacio Carrera Pinto N° 1038. Esta segunda versión ya alcanza una alta cantidad de aportes de artículos de calidad y se llama “Dona hoy, transforma vidas”. Los aportes se reciben en la sede de lunes a viernes a partir de las 17:00 horas.


Alianza con pares en el sur de Argentina

Verónica Zapata expresó que, durante la ceremonia de cambio de autoridades en el Club, se contó con la asistencia del Cónsul General de Argentina, Darío Dziewezo Polski y una delegación del Club de Leones de la ciudad de Río Gallegos. “Este hito busca afianzar una alianza con nuestros pares en Rio Gallegos y apuntar a hacer un operativo oftalmológico en esa ciudad, donde por ejemplo, el valor de los lentes es muy alto. Estaremos en conversaciones para lograrlo.” Puntualizó.


La labor del Club

La nueva presidenta señaló que “Punta Arenas nos mira. Nuestra comunidad nos necesita. Y nosotros tenemos todo lo que hace falta: voluntad, historia, y el uno al otro.”

Destacó lo logrado hasta ahora como la ejecución de un proyecto con fondos regionales (Fndr) por 9 millones de pesos que facilitó llegar a sectores rurales con operativos médicos y canastas de ayuda. También la realización de cenas de navidad para familias muy vulnerables gracias a una importante donación de regalos y recursos financieros de la comunidad.

A ello se agregan los operativos oftalmológicos que llegaron a contar con 94 personas atendidas y 176 lentes entregados mediante donaciones de cristales blancos por parte de una óptica aliada.

Finalmente destacan las entregas de 86 canastas de alimentos con elementos de aseo en coordinación con el Comité de Mitigación del Hambre y la entrega de colchones y muebles para pacientes menores y adultos en tratamiento oncológico del Hospital Clínico de Magallanes.


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