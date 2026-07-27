SAG MAGALLANES LLAMA A REFORZAR LA PREVENCIÓN SANITARIA Y EL CUIDADO DE LA FAUNA SILVESTRE DURANTE SU 59° ANIVERSARIO

En el marco del 59° aniversario del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el director regional (s) de Magallanes, Gustavo Stanton-Yonge Molkenbuhr, abordó los principales desafíos que enfrenta el organismo en materia de sanidad animal y vegetal, control de enfermedades zoonóticas, prevención del ingreso de plagas y protección de la fauna silvestre, durante una entrevista concedida esta mañana al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Durante la conversación, Stanton explicó que las actividades conmemorativas por el aniversario institucional fueron suspendidas debido a los acontecimientos ocurridos en el norte del país, aunque destacó la trayectoria del servicio y el trabajo que desarrolla en la región.







"SAG cumple este año pues 59 años... todas las celebraciones han sido suspendidas por los acontecimientos que hay en el norte del país."



El director (s) detalló que el servicio cuenta con aproximadamente 140 funcionarios en Magallanes, entre profesionales, técnicos y personal administrativo, quienes desarrollan labores orientadas a resguardar la sanidad animal y vegetal, además de la protección de los recursos naturales renovables.







"Promover la sanidad animal y vegetal y de los recursos naturales renovables es la función primordial del Servicio Agrícola y Ganadero, pero enfocado a la existencia humana."





Disminución del ganado y cambios en el territorio



Respecto de la realidad productiva regional, Stanton explicó que la ganadería continúa siendo una de las principales actividades económicas de Magallanes, aunque reconoció que la prolongada sequía ha provocado una disminución sostenida del número de animales durante las últimas décadas.

Según indicó, actualmente la región mantiene una población aproximada de 1,3 a 1,4 millones de ovinos y cerca de 120 mil bovinos, mientras que la población de guanacos ha aumentado considerablemente.







"Lamentablemente producto de las sequías progresivas en los últimos 20 o 25 años, la población ganadera ha ido disminuyendo."





Mosca de la fruta y resguardo del patrimonio sanitario



Uno de los temas abordados fue el control de la mosca de la fruta, considerada una de las principales amenazas fitosanitarias del país.

El director recordó la detección de una larva realizada por funcionarios del SAG en el control fronterizo Dorotea y explicó que, aunque el clima de Magallanes históricamente ha reducido el riesgo, las modificaciones asociadas al cambio climático obligan a mantener una vigilancia permanente.







"La mosca de la fruta para el SAG es, realmente una piedra en el zapato en la zona norte. La presión de ingreso es tremendamente fuerte y se supone que por clima en nuestra región no debiera haber un peligro real, pero el clima está cambiando."



Asimismo, destacó el trabajo que se desarrolla en Arica mediante la liberación de insectos estériles para disminuir la reproducción de esta plaga.



Hidatidosis: el llamado es a consumir carne controlada



Otro de los ejes de la entrevista fue la prevención de la hidatidosis, enfermedad parasitaria que continúa siendo una preocupación para las autoridades sanitarias.

Stanton enfatizó la importancia de cortar el ciclo del parásito evitando alimentar perros con vísceras sin control sanitario y reforzó el consumo de carne proveniente de establecimientos autorizados.







"Siempre hay que pensar en los niños, los niños juegan íntimamente con los perros. Por lo tanto, nosotros, los padres y abuelos tenemos que estar muy conscientes del peligro al que están expuestos."



Asimismo, agregó:







"Es un llamado a la comunidad a que consuma carne controlada por los servicios de salud, los servicios sanitarios en mataderos, en lugares establecidos, para los efectos, en carnicerías establecidas."



El director recordó además que los programas implementados con financiamiento regional desde fines de la década de 1990 permitieron disminuir significativamente la incidencia de esta enfermedad, aunque reconoció que actualmente se ha detectado un aumento que mantiene activo el trabajo intersectorial junto a Salud, Educación y los municipios.



"Vivimos en un paraíso sanitario"



Durante la entrevista, Stanton también destacó el buen comportamiento de la ciudadanía respecto a las medidas de control fronterizo y recordó la importancia de declarar productos de origen animal y vegetal al ingresar al país.







"Nosotros vivimos en un paraíso sanitario. Prácticamente tenemos un desierto en el norte, una cordillera por el este, por el oeste está el océano Pacífico. Entonces tenemos ventajas geográficas que nos permiten una situación sanitaria espectacular. Esa es nuestra misión, cuidarla."



Añadió que la declaración jurada que realizan los viajeros constituye una herramienta fundamental para evitar el ingreso de enfermedades y plagas que podrían afectar la agricultura y la ganadería nacional.



Llamado a respetar la fauna silvestre



En la parte final de la entrevista, el director regional (s) realizó un enfático llamado a respetar la fauna silvestre y evitar conductas que puedan poner en riesgo tanto a las personas como a los animales, especialmente ante el creciente turismo de observación de fauna en sectores como el Parque Nacional Torres del Paine.







"Tenemos que tener cuidado en la ruta. Hay mucha vida silvestre que transita por donde nosotros transitamos. Nosotros estamos invadiendo sus lugares, así que hay que tener respeto por ellos."



También advirtió sobre el riesgo que implica acercarse a los pumas para fotografiarlos o intentar hacerlos desplazarse.







"Las personas se bajan de sus vehículos, muchas veces bajan con sus niños, están los pumas muy cerca, los tratan de espantar para que se muevan y puedan disfrutar del animal moviéndose, pero no debemos olvidar de que es un animal salvaje, es un animal que si se ve amenazado, va a atacar al hombre."



Finalmente, reiteró que frente al avistamiento de fauna silvestre la recomendación es no intervenir y contactar directamente al SAG.







"Traten de no intervenir, simplemente no intervengan, llamen al SAG; nosotros nos encargamos de ese tema y de su tratamiento."



Antes de finalizar la entrevista, Stanton invitó a la comunidad a acercarse al servicio y mantener una relación activa con la institución.







"Llama a la comunidad a acercarse al SAG, nosotros estamos a su disposición, así que todos bienvenidos."



