DIPUTADO RIQUELME INICIA GESTIONES CON EL MOP Y GREMIOS TURÍSTICOS PARA REDUCIR EL IMPACTO DE LAS OBRAS EN EL AERÓDROMO DE PUERTO NATALES

El diputado por Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci (Partido Republicano), afirmó que ya inició una serie de gestiones con autoridades del Ministerio de Obras Públicas, dirigentes del turismo y otros actores vinculados al transporte aéreo para buscar una alternativa que permita ejecutar las obras de mejoramiento del aeródromo de Puerto Natales sin afectar la temporada de mayor flujo turístico.



El parlamentario abordó la materia este viernes durante una entrevista en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, mientras se trasladaba hacia Puerto Natales para desarrollar una agenda centrada en conectividad y reunirse con representantes del sector.



Riquelme explicó que la preocupación surgió tras recibir inquietudes de organizaciones ligadas al turismo respecto de la modalidad en que se ejecutarían los trabajos de conservación de la pista.



"Yo creo que el trabajo de los diputados no es sacar titulares en la prensa. No es salir a atacar a los ministros, no es salir a darle la razón a uno u otro. El tema de los diputados, resolver los problemas que le plantea justamente la gente. En este caso se comunicó conmigo, efectivamente, los dirigentes del área de turismo, en forma transversal, desde guías hasta los dirigentes que están asociados al área hotelera de Torres del Paine para plantearme su preocupación respecto a la modalidad en la cual se tenía que intervenir el aeródromo de Puerto Natales."



El legislador recordó que la infraestructura presenta un importante deterioro tras años sin intervenciones mayores y que durante mayo ya se registraron suspensiones de vuelos debido al estado de la pista.



"Nadie descarta que tenemos que hacer, lamentablemente, los arreglos que no se han hecho en los últimos 10 años. (...) Lo que hay que lograr es una solución que tenga el menor impacto posible en la comunidad."



Reuniones con el MOP y el sector turístico



Riquelme informó que durante la jornada anterior sostuvo una reunión con la Dirección de Aeropuertos en Santiago y que su agenda en Puerto Natales contempla encuentros con el delegado presidencial provincial, gremios turísticos, líneas aéreas, proveedores y autoridades del Ministerio de Obras Públicas.



El objetivo, explicó, es evaluar alternativas que permitan disminuir el impacto económico de una eventual restricción operacional durante el verano.



"Mi responsabilidad es fiscalizar e indagar cuáles son las posibilidades que están arriba de la mesa para que el impacto económico sobre la ciudad de Puerto Natales, sobre el turismo, sea el mínimo posible."



Asimismo, indicó que ya ingresó un oficio de fiscalización para conocer los antecedentes técnicos del proyecto.



"La licitación aún no se llama. O sea, este no es un tema que esté zanjado. La licitación aún no es publicada, está en plena elaboración por parte del MOP, por lo tanto, aún se pueden hacer modificaciones para que esto tenga el mínimo impacto posible."



El diputado advirtió que la seguridad operacional debe seguir siendo la principal prioridad.



"No nos podemos ver en que definitivamente sigamos operando, hagamos soluciones parche y en la mitad de la temporada nos cierren completamente el aeropuerto. (...) Hay que tratar de buscar ahí una solución que pueda satisfacer a todas las partes."



Proyecto para simplificar trámites tras el fallecimiento de un familiar



Durante la entrevista, Riquelme también dio a conocer los alcances de un proyecto de ley impulsado junto a otros parlamentarios para facilitar los trámites que enfrentan las familias cuando fallece un ser querido.



La iniciativa busca que el certificado de defunción sea suficiente para suspender los cobros y gestiones administrativas mientras se regulariza la situación de la persona fallecida.



"La idea es que se pueda presentar solamente este certificado de defunción (...) y que no tengamos que hacer esta peregrinación por casas comerciales o proveedores de servicios básicos presentando documentos cuando tú estás con el dolor de haber perdido un hijo, de haber perdido un papá o de haber perdido un hermano."



Defensa del Plan de Reconstrucción Nacional



Consultado por el debate legislativo del Plan de Reconstrucción Nacional, el parlamentario defendió la iniciativa impulsada por el Gobierno, señalando que busca recuperar el crecimiento económico y atraer inversiones.



"Lo que tenemos que hacer como país... metimos un error, lo tenemos que enmendar. Hoy día estamos estancados económicamente, estábamos estancados en el tema de la inversión, en el tema de empleo, etcétera. Entonces tenemos que hacer algo diferente."



Agregó que el crecimiento económico permitirá aumentar el empleo en el mediano plazo.



"Esto es un plan que apunta a retomar el crecimiento económico y cuando tú retomas el crecimiento económico lo que generas es mayor demanda por empleo. (...) Es muy fácil destruir, pero pucha que es difícil reconstruir, por eso se tuvo un Plan de Reconstrucción Nacional."



Comentarios sobre la contingencia política



En otro de los temas abordados, Riquelme comentó la controversia generada por declaraciones del delegado presidencial provincial de Última Esperanza y las críticas formuladas por la alcaldesa de Puerto Natales.



El diputado sostuvo que el delegado ya ofreció disculpas por sus dichos, aunque cuestionó la respuesta de la jefa comunal.



"El delegado ya pidió disculpas por lo que señaló, yo creo que fue un error, fue un desatino. (...) Pero que hoy día tengamos una alcaldesa que utilice el dolor de la pérdida de un hijo para hacer un punto político, lo encuentro de lo más bajo políticamente."



Asimismo, criticó lo que calificó como un "doble estándar" de sectores de oposición frente a distintos casos ocurridos en administraciones anteriores.



Caso del subsecretario de Hacienda



Finalmente, el diputado se refirió a la renuncia del subsecretario de Hacienda tras un test positivo de drogas, llamando a esperar los resultados definitivos antes de emitir juicios.



"Hay que ser súper cautelosos, porque aquí quedan los titulares no más. Él se hizo un primer test, dio negativo y el segundo test da positivo. Entonces aquí puede haber un falso positivo o un falso negativo."



Añadió que el Presidente de la República se encuentra facultado para adoptar decisiones administrativas mientras se esclarecen los antecedentes.



"La administración del Presidente de la República está en todo su derecho de que, ante un resultado positivo, independiente que pueda ser un falso positivo o no, pedir la renuncia. Y esa decisión del Presidente de la República está en todo su derecho a hacerlo."







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