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24 de julio de 2026

PUERTO WILLIAMS DA INICIO AL PROGRAMA LATIDOS DEL BEAGLE, UNA APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD EN LA CIUDAD MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

El programa contempla tres jornadas de actividades abiertas a la comunidad, incluyendo charlas educativas, visitas a las instalaciones municipales de compostaje y reciclaje, un conversatorio ciudadano, la inauguración del Punto Limpio de Puerto Williams y la puesta en marcha del Punto Verde en Puerto Toro.

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Este viernes 24 de julio comenzarán en Puerto Williams las actividades del programa Latidos del Beagle, una iniciativa impulsada conjuntamente por la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos y REMAG, que busca fortalecer la gestión de residuos reciclables, promover la educación ambiental y consolidar una cultura de sostenibilidad en la comuna más austral del mundo.

 
El programa contempla tres jornadas de actividades abiertas a la comunidad, incluyendo charlas educativas, visitas a las instalaciones municipales de compostaje y reciclaje, un conversatorio ciudadano, la inauguración del Punto Limpio de Puerto Williams y la puesta en marcha del Punto Verde en Puerto Toro. Además, contará con la participación de diversas empresas privadas que se han comprometido con el desarrollo sostenible de Cabo de Hornos, fortaleciendo una alianza público-privada en beneficio del territorio.

El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó que "Latidos del Beagle representa un nuevo paso en el trabajo que hemos desarrollado durante años para convertir el cuidado del medio ambiente en una política permanente para nuestra comuna. Queremos que Puerto Williams siga siendo un referente en reciclaje, educación ambiental y economía circular, demostrando que incluso desde el extremo sur de Chile es posible liderar iniciativas innovadoras y sostenibles".

La iniciativa reafirma el compromiso de la Municipalidad de Cabo de Hornos y REMAG por avanzar hacia un modelo de gestión integral de residuos valorizables, promoviendo la participación ciudadana y el trabajo colaborativo entre el sector público, el sector privado y la comunidad.

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