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23 de julio de 2026

TABSA Y CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR RENUEVAN POR CUARTO AÑO CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

El acuerdo permitirá fortalecer la conectividad

jornadasTabsa

​Esta mañana, por cuarto año consecutivo, el Club de Leones Cruz del Sur y la empresa Transbordadora Austral Broom (TABSA) suscribieron un convenio de colaboración, iniciativa que permitirá apoyar el desarrollo de las diferentes actividades de las 39° Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.

Este importante acuerdo contribuye a fortalecer la conexión entre las distintas provincias de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, facilitando el traslado y la realización de actividades vinculadas a esta tradicional campaña solidaria, que este año lleva por eslogan “Un compromiso que no se detiene”.

El Gerente General de TABSA, Cristóbal Kulczewski, destacó la importancia de continuar fortaleciendo esta alianza: “Es muy importante para nuestra compañía firmar este convenio con el Club de Leones Cruz del Sur, porque refuerza el compromiso que tiene TABSA con la región, con los magallánicos y con la obra de los Centros de Rehabilitación”.

Por su parte, el Presidente del Club de Leones Cruz del Sur, Francisco Barría Barrientos, valoró la renovación de este convenio y el permanente respaldo de la empresa naviera: “Este convenio nos pone muy contentos y esperanzados, porque TABSA es la empresa que nos permite conectarnos con las distintas provincias de nuestra región, en especial con Porvenir y Cabo de Hornos.

Esta alianza refleja el compromiso y la colaboración permanente del sector privado con una obra social que, por casi cuatro décadas, trabaja por la rehabilitación y la inclusión de las personas en situación de discapacidad.

Desde el Club de Leones Cruz del Sur agradecieron especialmente la disposición y el compromiso de TABSA, cuyo apoyo permite que el espíritu de las Jornadas por la Rehabilitación pueda seguir llegando a cada una de las provincias de Magallanes.

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DIRECTORIO DE LA EPAUSTRAL SOSTIENE INTENSAS JORNADAS DE RELACIONAMIENTO EN MAGALLANES

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