MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS SE REÚNE CON TABSA POR RUTA CHILE POR CHILE

La Municipalidad de Punta Arenas sostuvo una reunión con representantes de la empresa Transbordadora Austral Broom (TABSA) para avanzar en el desarrollo de la denominada ruta "Chile por Chile", iniciativa que busca fortalecer la conectividad terrestre nacional y reducir la dependencia del tránsito por territorio argentino.

El alcalde Claudio Radonich valoró el encuentro, destacando el rol estratégico de la compañía en la conectividad austral. "Es una empresa muy importante para conectar nuestra ciudad con Porvenir, Tierra del Fuego, Puerto Williams, Aysén y el resto del país. Además, se proyecta como parte del desarrollo logístico hacia la Antártica, consolidando a Punta Arenas como un hub en el extremo sur", señaló.

Durante la reunión se abordó la necesidad de avanzar en infraestructura que permita consolidar una ruta continua por territorio chileno. "Hemos trabajado junto a transportistas, alcaldes y autoridades regionales para que se priorice la mejora de la Carretera Austral, especialmente desde Coyhaique hacia el sur, de modo que conectar Natales con Yungay sea una alternativa real para los miles de camiones que hoy deben transitar por Argentina", explicó el jefe comunal.

Radonich enfatizó que actualmente cerca de 20 mil camiones al año utilizan rutas internacionales para abastecer a la región, lo que, a su juicio, hace necesario avanzar en una mayor autonomía logística. "Buscamos soberanía en conectividad y abastecimiento. Sin conectividad no hay desarrollo, y esta es una demanda que no responde a intereses particulares, sino a una política pública necesaria para una zona que representa un tercio del territorio continental de Chile", afirmó.

En esa línea, el edil destacó la importancia de integrar a distintos actores en este proceso. "TABSA cumple un rol clave en el tramo entre Puerto Yungay y Puerto Natales, por lo que su participación es fundamental en esta mesa de trabajo que busca concretar avances reales", agregó.

Por su parte, el gerente general de TABSA, Cristóbal Kulczewski, calificó la reunión como positiva y productiva. "Fue una conversación muy interesante donde abordamos temas logísticos y el desarrollo de la ruta Chile por Chile. Pudimos aportar datos técnicos sobre lo que podemos hacer como compañía para contribuir a esta iniciativa", indicó.

El ejecutivo añadió que el objetivo es avanzar con antecedentes concretos hacia el nivel central. "Sabemos que no es un proceso inmediato, pero con información sólida y trabajo conjunto esperamos que este proyecto tome velocidad y, en el mediano plazo, podamos tener buenas noticias para Magallanes", sostuvo.