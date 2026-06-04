ACADEMIA ROTT PUNTA ARENAS LOGRA HISTÓRICO TERCER LUGAR NACIONAL EN INICIO DEL CIRCUITO DE TAEKWONDO

Con una destacada actuación en el primer evento del ranking nacional de taekwondo realizado en Talcahuano, la academia Rott Punta Arenas consiguió posicionarse entre los mejores equipos del país, obteniendo el tercer lugar general en la categoría cadete y dejando en alto el nombre de Magallanes en el inicio del circuito competitivo 2026.

El campeonato reunió a los principales exponentes nacionales de las categorías cadete, juvenil y adultos, todos pertenecientes a la categoría dan (cinturones negros), sumando un total de 468 combates disputados durante la jornada, considerada una de las instancias más importantes del calendario federado.

La delegación regional estuvo integrada por deportistas de la academia Rott Punta Arenas junto a representantes de Kyung, liderados por el profesor Patricio Ugalde, quienes asumieron el desafío de representar a la región en este primer ranking nacional, instancia clave para la clasificación a la Copa Chile, torneo que reunirá a los cuatro mejores deportistas de cada categoría.

El resultado obtenido por el equipo de la academia Rott refleja el trabajo formativo y competitivo desarrollado durante los últimos años, permitiendo posicionar a sus deportistas entre los más destacados del país en una competencia de alto nivel.

A cargo de la preparación y dirección técnica estuvieron el profesor Rodrigo Henríquez F. y el maestro Oscar Velásquez S., quienes ya proyectan una intensa temporada deportiva con importantes desafíos internacionales.

Entre los próximos objetivos aparecen competencias de relevancia continental, como el President Cup de Lima, Perú, además de eventos internacionales en Ecuador y Buenos Aires, entre ellos el Patu 12, torneos que entregan wild cards para competencias panamericanas específicas.

Asimismo, el equipo ya trabaja pensando en la segunda fecha de la liga nacional, programada para julio en Santiago, instancia donde buscarán mantener el nivel competitivo mostrado en Talcahuano y seguir consolidando el crecimiento del taekwondo magallánico en el escenario nacional.