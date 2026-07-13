SEREMI DEL DEPORTE INVITA A PARTICIPAR EN LA 10ª CORRIDA NOCTURNA DE PUNTA ARENAS

Una amplia agenda enfocada en el desarrollo deportivo de la región, el fortalecimiento de la infraestructura comunal, el apoyo al deporte escolar y la promoción de la actividad física permanente abordó el seremi del Deporte de Magallanes, Jacques Roux Vidal, durante su participación la mañana de este lunes en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones.

La autoridad realizó un balance de las recientes visitas efectuadas a distintas comunas de la región, donde sostuvo reuniones con alcaldes, equipos municipales y organizaciones deportivas para conocer las principales necesidades en materia de infraestructura y planificación deportiva.

Respecto a su visita a Primavera, Roux explicó que el trabajo estuvo centrado en evaluar las condiciones de los recintos deportivos y buscar alternativas para mejorar su funcionamiento.

"La alcaldesa me había pedido poder ir para allá para obviamente tener visión de deporte, mostrarme con el equipo lo que ellos tienen pensado, cuáles son sus falencias, cuáles han sido sus problemas en el tema deportivo", señaló.

Entre las principales necesidades detectadas mencionó el deterioro del cierre perimetral de una cancha de baby fútbol y la posibilidad de fortalecer el recinto principal de fútbol mediante nuevas graderías que permitan albergar competencias de mayor envergadura.

Asimismo, destacó el potencial del turismo deportivo como una herramienta para dinamizar las economías locales durante el invierno, valorando las iniciativas impulsadas por distintas municipalidades de la región.

En esa línea, resaltó que la décima edición de la Corrida Nocturna será parte oficial del calendario de las Invernadas, lo que permitirá ampliar su impacto tanto deportivo como turístico.

"Es primera vez en estos 10 años que ya se integra la parrilla de las invernadas. Así que es muy, muy positivo eso", afirmó.

Más talleres permanentes para niños y jóvenes

Durante la entrevista, el seremi insistió en la necesidad de fortalecer los talleres deportivos permanentes, especialmente tras las dificultades que enfrentaron algunas actividades extracurriculares.

"Cuando se hacen este tipo de actividades como una actividad de un día que se va a hacer, que yo lo encuentro bueno para fomentar la actividad física, pero no es algo que quede permanente para que los chicos puedan ocupar sus horas en deporte; tiene que ser algo permanente", sostuvo.

Añadió que el objetivo es que la práctica deportiva forme parte de la vida cotidiana de niños y jóvenes.

"Queremos tratar de lograr de que todas las personas tengan en su vida el deporte como algo en su ADN", expresó.

Uso de gimnasios escolares

Otro de los temas abordados fue el funcionamiento de los gimnasios de establecimientos educacionales administrados por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP).

Roux explicó que se han sostenido reuniones con autoridades de Educación para mejorar el sistema de utilización de estos recintos por parte de clubes deportivos y establecimientos escolares.

Entre los desafíos mencionó la necesidad de abrir los gimnasios desde el inicio del año escolar, evitando retrasos que afectan los procesos de entrenamiento de deportistas y selecciones escolares.

Colonias de invierno y programas gratuitos

El seremi también destacó el éxito de las Colonias de Invierno organizadas por el Instituto Nacional de Deportes, las que reunieron a más de 200 niños en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas.

"Estas colonias de invierno son maravillosas... hay mucha parte de la población que no conoce esta iniciativa que hace el IND", indicó.

La autoridad subrayó que estas actividades son completamente gratuitas y permiten que los participantes conozcan diversas disciplinas deportivas, entre ellas escalada, judo, básquetbol y juegos recreativos.

Fortalecimiento del deporte regional

Durante la conversación, Roux también valoró el trabajo desarrollado por el Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) del Ministerio del Deporte, adelantando que se gestiona junto al Comité Olímpico de Chile una capacitación en formulación de proyectos deportivos destinada a dirigentes y organizaciones de Punta Arenas y Puerto Natales.

Además, destacó el crecimiento de disciplinas como el futsal femenino, el taekwondo y otros deportes de contacto, resaltando la presencia de deportistas magallánicos en competencias nacionales e internacionales.

Invitación a la Corrida Nocturna

Finalmente, el seremi reiteró la invitación a participar en la décima Corrida Nocturna, programada para el sábado 25 de julio, cuya inscripción permanece abierta a través del sitio web del Instituto Nacional de Deportes.

"La corrida nocturna son 8.000 cupos... sábado 25 de julio a las 7 de la tarde, así que todos totalmente invitados a esta fiesta del deporte y la actividad física", señaló.

Asimismo, agradeció el respaldo del sector privado en la organización del evento, destacando que el trabajo conjunto ha permitido mejorar la actividad y optimizar los recursos públicos, con el objetivo de continuar impulsando nuevas iniciativas deportivas para toda la región.



