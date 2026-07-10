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10 de julio de 2026

INDAP PROYECTA NUEVAS INVERSIONES PARA FORTALECER LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA EN MAGALLANES

Patagonia Rural

Petar bradasic indap

El director regional de INDAP, Petar Bradasic, abordó los avances, desafíos y nuevas inversiones destinadas a fortalecer la agricultura familiar campesina durante una nueva edición de Patagonia Rural, programa conducido por Esteban Vera Vázquez en Polar Comunicaciones.

Durante la entrevista, Bradasic destacó la evolución experimentada por los agricultores de Magallanes, quienes han incorporado mejores invernaderos, sistemas automáticos de riego, hidroponía, energía fotovoltaica y nuevas tecnologías que permiten ampliar los periodos de producción.

La conversación también abordó el convenio suscrito entre INDAP y el Gobierno Regional de Magallanes, cuya primera etapa permitió financiar 37 proyectos por más de $212 millones. Las iniciativas contemplaron la construcción de invernaderos y salas de procesos, además de la adquisición de maquinaria en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.

El acuerdo considera una inversión total de $3 mil millones y busca alcanzar cerca de 25 mil metros cuadrados de nuevos invernaderos, desarrollar proyectos de riego, financiar capacitaciones y apoyar actividades como seminarios y la Expo Mundo Rural.

Bradasic explicó que alrededor del 90% de los usuarios de INDAP participa en programas de asistencia técnica, mediante los cuales reciben acompañamiento para elaborar proyectos, implementar nuevas tecnologías y mejorar sus procesos productivos. También destacó que cerca del 60% de las personas usuarias son mujeres, principalmente dedicadas a la horticultura.

Respecto del recambio generacional, informó que INDAP mantiene una mesa de jóvenes rurales y desarrolla actividades para acercar a menores de 40 años a una agricultura cada vez más profesionalizada y tecnológica. En este contexto, un grupo de jóvenes magallánicos participará en una gira a la Región de Coquimbo para conocer experiencias vinculadas con el riego, los invernaderos y la organización productiva.

El director regional invitó a quienes desarrollan actividades agrícolas, aunque estas no constituyan su única fuente de ingresos, a acercarse a las oficinas de INDAP y conocer los instrumentos de apoyo, capacitación y financiamiento disponibles.


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