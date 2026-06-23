SEREMI JUAN IGNACIO CAVADA DESTACA INNOVACIÓN, RELEVO GENERACIONAL Y NUEVOS MERCADOS PARA LA AGRICULTURA DE MAGALLANES

La innovación, la adaptación al cambio climático, la necesidad de atraer a nuevas generaciones al mundo rural y las oportunidades que representan la exportación de lana a India y la valorización de la carne de guanaco fueron algunos de los principales temas abordados por el seremi de Agricultura de Magallanes, Juan Ignacio Cavada, durante su participación la mañana de este martes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En conversación con el espacio matutino la autoridad realizó un balance de sus primeros meses al frente de la cartera y valoró el trabajo desarrollado junto a los distintos servicios dependientes del Ministerio de Agricultura.

“Ha sido un desafío muy bonito. Son oportunidades que uno tiene muy pocas en la vida. Llegué a un grupo de trabajo muy bueno y estamos muy contentos”, señaló.

Cavada explicó que la labor del ministerio en la región involucra un trabajo coordinado con organismos como Conaf, SAG, Indap, la Comisión Nacional de Riego, FIA y Fucoa, entre otros, destacando que la agricultura actual enfrenta escenarios muy distintos a los de décadas pasadas.

“La innovación es una necesidad para el sector y creo que para todos los sectores. Hay que replantearnos la forma de que estamos haciendo las cosas. La innovación no solamente se refiere a la incorporación de tecnología, sino a replantearnos los procesos que hacemos”, afirmó.

Uno de los temas que preocupa a la cartera es el envejecimiento de la población vinculada al sector silvoagropecuario. Según indicó, el promedio de edad de los usuarios de Indap en Magallanes alcanza los 63 años, situación que obliga a buscar fórmulas para incentivar la participación de los jóvenes.

“Cómo reencantamos a los jóvenes para que se interesen en este rubro, porque la ganadería y la agricultura es mucho más que un negocio, es un estilo de vida”, sostuvo.



Productividad y cambio climático



La autoridad también abordó las principales inquietudes planteadas por agrupaciones campesinas de Tierra del Fuego y Última Esperanza, señalando que la principal meta es aumentar la productividad mediante la incorporación de tecnologías y mejoras en infraestructura.

En ese contexto, enfatizó que uno de los mayores desafíos es la disponibilidad de agua, considerando los cambios que se han registrado en las precipitaciones y la disminución de las nevadas.

“Tenemos mucho menos nieve y tenemos agua en periodos que no eran los que acostumbrábamos antes. Muchas de las precipitaciones que caen en forma de lluvia no se mantienen, se escurren o se evaporan, entonces esa agua al final no llega a los acuíferos”, explicó.

Asimismo, destacó las herramientas financieras disponibles para productores a través del convenio entre el Ministerio de Agricultura y BancoEstado, además de los seguros silvoagropecuarios que permiten enfrentar contingencias sanitarias y productivas.



Protección sanitaria y nuevo equipamiento para el SAG



Durante la entrevista, Cavada valoró la incorporación de un nuevo equipo de rayos X en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, infraestructura financiada por el Gobierno Regional que permitirá reforzar los controles del Servicio Agrícola y Ganadero.

La autoridad recordó que la condición sanitaria y fitosanitaria del país constituye uno de los principales activos para acceder a los mercados internacionales.

“Chile es un país exportador y uno de los principales activos que tenemos es nuestra condición sanitaria y fitosanitaria. Mientras mantengamos esa fortaleza, tenemos acceso a los mejores mercados”, indicó.

En ese sentido, hizo un llamado a la comunidad a declarar productos y colaborar con las fiscalizaciones al momento de ingresar al país.

“Si uno tiene cualquier duda, que declare. El SAG no le va a sacar multas si uno declara que trae algo que puede ser sospechoso; a lo más le va a decir que tiene que botarlo”, precisó.



Patrimonio rural y nuevos mercados



Otro de los temas destacados fue el concurso Historias de Nuestra Tierra, impulsado por Fucoa, cuya convocatoria 2026 permanecerá abierta hasta el 10 de julio y busca rescatar las tradiciones y la memoria rural a través de cuentos, poesía y dibujos.

Finalmente, Cavada se refirió a dos temas que han marcado la actualidad del sector: la apertura del mercado indio para la lana ovina y el trabajo interinstitucional para posicionar la carne de guanaco como un producto identitario de la región.

Respecto de la lana, señaló que “las primeras exportaciones a India nos están abriendo uno de los mercados más importantes junto a China, lo que nos entrega una nueva alternativa para acceder a mejores mercados”.

En cuanto al guanaco, explicó que existe una mesa de trabajo integrada por instituciones como FIA, INIA y Corfo, cuyo objetivo es rescatar esta proteína como parte de la identidad gastronómica regional.

“Queremos rescatar la carne de guanaco como una proteína, como un alimento propio de la región. Es una carne muy alta en proteínas, muy sana y muy baja en grasa”, concluyó el seremi de Agricultura de Magallanes.





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